Chinees hersenimplantaat van 26mm laat patiënt met gedachten schaken

In China is voor het eerst een invasief hersenimplantaat bij een patiënt geïmplanteerd. Daarmee is China na de Verenigde Staten het tweede land waarin een dergelijke braincomputerinterface klinisch wordt getest.

Chinese onderzoekers hebben in maart een implantaat in de hersenen geplaatst van een patiënt die beide benen en armen is kwijtgeraakt na een elektrisch ongeluk, schrijft het Chinese staatsmedium Global Times. Het gaat om een implantaat met een diameter van 26mm en een dikte van 6mm, dat in een zacht deel van de schedel wordt geplaatst. De elektroden worden vervolgens in het hersenweefsel ingebracht. Deze elektroden kunnen hersenprikkels opvangen, die worden vertaald naar commando's, waardoor patiënten bijvoorbeeld een computer met hun gedachten kunnen besturen.

Het onderzoeksteam noemt de operatie een succes en zegt dat de patiënt hierdoor momenteel onder meer digitaal kan schaken en racegames kan spelen. De onderzoekers hopen dat hij in de toekomst ook een bionische arm met zijn gedachten kan bedienen. Volgens Global Times zijn er tot dusver nog geen problemen ontstaan met het implantaat. De onderzoekers verwachten dat dergelijke braincomputerinterfaces tegen 2028 op grote schaal worden goedgekeurd in China.

In de Verenigde Staten maakt een klein aantal patiënten al gebruik van een bci. Tot dusver was Neuralink volgens Global Times het enige bedrijf dat een soortgelijk 'invasief' hersenimplantaat had getest. Daarbij is, net als bij de Chinese variant, een hersenoperatie nodig om elektroden diep in de hersenen te implanteren.

Eerder dit jaar heeft een ander Chinees onderzoeksteam ook een bci, genaamd Beinau No. 1, bij drie patiënten geplaatst. Bij dit implantaat is echter geen invasieve operatie nodig, omdat Beinau op het oppervlak van de hersenen wordt geplaatst. Dat is veiliger, maar kan ervoor zorgen dat de hersensignalen minder goed worden overgebracht.