Neuralink plaatst hersenimplantaat in tweede patiënt

Neuralink heeft voor de tweede keer een hersenimplantaat in een mens geplaatst. De operatie duurde acht uur en er zijn volgens ceo Elon Musk ongeveer vierhonderd elektroden actief. Het bedrijf wil dit jaar nóg acht patiënten van een hersenimplantaat voorzien.

Musk vertelde tijdens de Lex Fridman-podcast dat de operatie goed verlopen is. Er is niet bekendgemaakt op wie en wanneer de ingreep heeft plaatsgevonden. Het is ook niet duidelijk of Neuralink sinds de eerste patiënt nog wijzigingen heeft aangebracht aan het ontwerp van het hersenimplantaat. Dat bestaat volgens de website uit 1024 elektroden, verdeeld over 64 verschillende 'draden'.

Neuralink heeft begin dit jaar voor het eerst een implantaat in de hersenen van een mens geplaatst. Het ging toen om de 29-jarige Noland Arbaugh, die door een ongeluk verlamd was geraakt vanaf zijn schouders. Dankzij het implantaat kon de man vlotter communiceren met de buitenwereld en een computer bedienen met zijn hersenen. Afgelopen mei werd bekend dat er problemen waren ontstaan met Arbaughs hersenimplantaat. Een aantal draden ervan had zich naar verluidt teruggetrokken uit zijn brein. Neuralink paste onder andere enkele algoritmes van het implantaat aan, waardoor de nog actieve elektroden gevoeliger werden.

Neuralink is een Amerikaans bedrijf dat in 2016 is opgericht door Elon Musk. Het maakte in 2019 bekend dat het werkt aan flexibele elektroden die diep in de menselijke hersenen geïmplanteerd worden, wat communicatie tussen het brein en een computer mogelijk maakt. Deze technologie moet op termijn verder ontwikkeld worden om een symbiose met kunstmatige intelligentie te bereiken. In mei 2023 kreeg Neuralink toestemming van de Amerikaanse FDA om proeven op mensen uit te voeren.