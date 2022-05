Neuralink laat makaak-aap met hersenimplantaten Pong spelen

Neuralink heeft een negenjarige makaak twee hersenimplantaten gegeven en geleerd hoe deze met zijn hersenen Pong kan spelen. Eerst gebruikte het bedrijf een simpeler spel met een joystick om de hersenactiviteit te meten en begrijpen, later werd de joystick losgekoppeld.

De aap met de naam Pager kreeg zes weken voor onderstaande video's werden opgenomen een hersenimplantaat bij de twee helften van zijn brein. Deze meten de hersenactiviteit aan de hand van 2048 electroden die zijn geïmplanteerd in de regio's rondom de bewegingsschors die hand- en armbewegingen coördineren. Bepaalde neuronen worden actief bij bepaalde bewegingen en minder actief bij andere bewegingen. De implantaten meten niet alleen de richting van de beweging, maar ook de snelheid hiervan. De implantaten zijn via bluetooth aan een iPhone-app verbonden en meten continu de hersenactiviteit. Iedere 25 milliseconden sturen de implantaten de hersenactiviteit naar de iPhone. Deze data wordt weer via een algoritme gedecodeerd.

Om eerst de hersenactiviteit te kunnen begrijpen, krijgt de aap een simpel spel waarbij hij via een joystick de cursor moet bewegen om in een veld van meerdere vakjes naar een oranje vakje te navigeren. Wanneer de cursor naar het oranje vakje gaat, wordt een ander vakje oranje en kan de aap een banaansmoothie drinken via een rietje. Op die manier kan Neuralink uiteindelijk Pagers handbewegingen voorspellen en de decoder kalibreren.

Neuralink zou enkele minuten kalibratietijd nodig hebben voor de decoder de cursor in het spel kan bewegen en de joystick niet meer nodig is. De joystick wordt daarom losgekoppeld, maar niet weggehaald. Pager zou deze uit aangeleerd gedrag blijven bewegen. Later laat Neuralink zien dat Pager een spel ook zonder joystick kan beïnvloeden. Hiervoor gebruikt het bedrijf Pong. Pager beïnvloedt de rechterzijde van het scherm en denkt aan het omhoog of omlaag bewegen van zijn hand.

Het bedrijf zegt met dit project het doel te hebben om een verlamd persoon een computer of smartphone te laten gebruiken met alleen zijn of haar hersenactiviteit. Deze persoon zou Neuralink moeten kalibreren door aan handbewegingen te denken. Mensen moeten met Neuralink straks ook spellen kunnen spelen, maar belangrijker is het teruggeven van 'digitale vrijheden'. Neuralink noemt navigeren via browsers en het kunnen uiten van creativiteit als voorbeelden. Later zou Neuralink er ook voor kunnen zorgen dat mensen fysieke mobiliteit weer terugkijken en hun zenuwen en spieren kunnen stimuleren.