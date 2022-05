VS zet Chinese supercomputerfabrikanten op de zwarte lijst

De Amerikaanse regering van president Biden heeft zeven Chinese supercomputingbedrijven op de entity list gezet van ondernemingen die een risico zouden vormen voor de nationale veiligheid van het land.

De toevoeging van de zeven fabrikanten betekent dat deze onder de handelsbelemmeringen vallen die de VS heeft ingesteld tegen Chinese ondernemingen en dat Amerikaanse bedrijven bijvoorbeeld speciale licenties moeten verkrijgen als ze handel willen bedrijven met de fabrikanten. De zeven bedrijven betreffen de National Supercomputing Centers van Jinan, Shenzhen, Wuxi en Zhengzhou, Sunway Microelectronics, het Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center en Tianjin Phytium Information Technology.

Deze ondernemingen houden zich volgens de regering van Biden bezig met 'activiteiten die indruisen tegen de nationale veiligheid of de belangen van het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten'. Concreet gaat het volgens de VS dan om het bouwen van supercomputers die door de Chinese defensie gebruikt worden voor onder andere het maken van weapons of mass destruction. In de verklaring stelt de VS dat het ministerie van Economie er alles binnen zijn macht aan zal doen om te voorkomen dat China Amerikaanse technologie inzet voor zijn 'destabiliserende' militaire modernisatie.

De uitbreiding van de entity list is er een van vele in de afgelopen jaren. De VS zette onder andere netwerk- en smartphonebedrijven Huawei en ZTE op de zwarte lijst. Ook voerde het land handelsbelemmeringen in voor TikTok, WeChat, DJI en chipmaker SMIC om naar eigen zeggen de nationale veiligheid te beschermen. De belemmeringen hebben China er toe aangezet zijn pogingen om eigen technologie te ontwikkelen en produceren te versnellen. Het TaihuLight-supercomputercluster dat in National Supercomputing Center Wuxi staat bevat in China ontwikkelde en op RISC gebaseerde ShenWei-processors.