Verlamde man kan door verbinding tussen implantaten in brein en rug weer lopen

Een Nederlandse man met een dwarslaesie kan voor het eerst in twaalf jaar weer zelfstandig lopen door middel van een brain-spine interface, implantaten in de hersenen en ruggenmerg die de benen aansturen. Hij is de eerste bij wie dit systeem is uitgeprobeerd.

Bij de verlamde man, Gert-Jan Oskam, werden twee implantaten geplaatst op de hersenen en een op het ruggenmerg. De implanaten communiceren draadloos met elkaar door middel van een externe computer in een rugzak die Oskam bij zich draagt. De technologie van dit systeem weet elektrocorticografische signalen op te pikken van de sensomotorische cortex en kan zo voorspellen welke bewegingen de patiënt wil uitvoeren. Daarna levert het systeem via het ruggenmerg elektrische stimulatie aan de zenuwen die moeten bewegen. De gedachten van Oskam worden dus vertaald in commando's die naar het ruggenmerg worden gestuurd.

De brain-spine interface werd bedacht door een team Franse en Zwitserse neurowetenschappers in samenwerking met het Nederlandse meditechbedrijf Onward. Volgens het onderzoek, dat woensdag in Nature is gepubliceerd, is hiermee natuurlijke beweging mogelijk, in tegenstelling tot robotische exoskeletten, waarbij de bewegingen vaak schokkerig zijn. Binnen een paar sessies was er al een werkend systeem, beweren de onderzoekers tegen de NOS. Inmiddels is Oskam in staat om relatief gemakkelijk zelfstandig te lopen, zij het wel met een rollator of krukken.

In eerste instantie werd er enkel een implantaat in Oskams ruggenmerg geplaatst met sensoren op zijn voeten, schrijft Het Parool. Wanneer hij vooruit probeerde te bewegen, werd er een elektrisch stroompje gestuurd naar het ruggenmerg. Daarmee lukte het al om hem met een rollator te laten lopen, maar doordat hij hiervoor eerst zelf een beweging moest maken, was zijn bewegingsvrijheid zeer beperkt. Nu hoeft hij dus alleen maar te denken aan lopen, in plaats van fysiek een beweging uit te voeren.

Omdat Oskam een gedeeltelijke dwarslaesie heeft en dus al in staat was om nog een beetje te bewegen, zorgde dit systeem er ook voor dat zijn overgebleven zenuwverbindingen versterkt werden. Na verloop van tijd was Oskam hierdoor ook zonder het bsi-systeem in staat om korte stukjes te lopen. De onderzoekers hopen echter dat ook patiënten met een volledige dwarslaesie baat kunnen hebben bij dit systeem. Ook is het de bedoeling dat in de toekomst mensen met een beroerte of hersenbeschadiging van de techniek gebruik kunnen maken.