Bloomberg: Apple wil van iPhone-lockscreen een smartdisplay maken in iOS 17

De iOS 17-update krijgt volgens Mark Gurman van Bloomberg de optie van het vergrendelscherm een 'smartdisplay' te maken. Dat houdt in dat onder meer kalendergebeurtenissen en notificaties meteen zichtbaar worden, zonder eerst de telefoon te hoeven ontgrendelen.

Gurman schrijft op basis van gesprekken met ingewijden dat er voor het iOS 17-besturingssysteem een interface komt waarmee 'informatie zoals kalenderafspraken, het weer en notificaties in de stijl van een smarthomedisplay weergegeven wordt'. Dit gebeurt enkel als het scherm vergrendeld is en in de horizontale stand staat. Dit zou bedoeld zijn om de telefoon bruikbaarder te maken als deze op een bureau of nachtkastje ligt. De achtergrond wordt donker, terwijl de letters feller zijn voor betere leesbaarheid.

Gurman vergelijkt het met de display van de Google Nest Hub, de Amazon Fire-tablets en het Android 10-lockscreen. Al zegt hij dat laatstgenoemde 'meer basic' is dan die van iOS 17. Apple werkt volgens Gurman ook aan 'een soortgelijke interface' voor de iPad, al verwacht de Bloomberg-journalist dat die pas na de iPhone-update verschijnt. IOS 17 wordt tijdens de WWDC-ontwikkelaarsconferentie op 5 juni aangekondigd.