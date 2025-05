Bloomberg: Apple werkt aan iPad-achtige smartdisplay voor smarthomebediening

Apple werkt mogelijk aan een nieuwe reeks smarthomeproducten naast de op woensdag aangekondigde HomePod-speaker. Dat meldt Apple-insider en Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het bedrijf zou onder meer een iPad-achtig slim scherm introduceren.

Volgens bronnen van Gurman is het slimme scherm van Apple 'in wezen een low-end iPad'. De display zou vooral gebruikt worden om smarthomeapparatuur als slimme thermostaten en verlichting te bedienen. Het scherm moet daarnaast ondersteuning bieden voor relatief simpele taken als videoweergave en FaceTime. Het product kan in huis bevestigd worden met magneten, bijvoorbeeld aan een muur. Op termijn zou het bedrijf ook overwegen grotere smarthomeschermen te maken, hoewel Gurman geen concrete formaten noemt. Wanneer het scherm moet uitkomen, is nog niet bekend.

Apple zou verder werken aan een refresh van de Apple TV, die in de eerste helft van 2024 moet uitkomen. De nieuwe variant zou een snellere soc krijgen, maar nog geen 8k-weergave ondersteunen. Apple bracht eerder dit jaar al een nieuwe Apple TV 4K uit die goedkoper was dan zijn voorganger en geleverd werd met minimaal 64GB opslag. Die huidige Apple TV 4K beschikt over een A15 Bionic-soc, die onder meer wordt gebruikt in de iPhone 13-serie, iPhone 14- en iPhone 14 Plus-telefoons, en de iPad mini.

Daarnaast heeft Apples project voor een slimme HomePod-speaker met geïntegreerde Apple TV-mediaspeler volgens Gurman vertraging opgelopen, hoewel het bedrijf er nog steeds aan werkt. Het apparaat stond aanvankelijk op de planning voor dit jaar, maar zou nu op zijn vroegst in 2024 verschijnen. Bloomberg schreef in 2021 voor het eerst over de mogelijke komst daarvan.