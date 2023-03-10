Gerucht: Apple introduceert volgend jaar HomePod-speaker met 7"-scherm

Volgens analist Ming-Chi Kuo brengt Apple in de eerste helft van 2024 een HomePod met scherm aan. De speaker zou gebruikers hiermee in staat moeten stellen om hun HomeKit-apparatuur aan te sturen via het scherm.

Kuo noemt de vermeende speaker een potentiële 'grote verandering in de smarthomestrategie van Apple'. Het scherm op de HomePod zou een diagonaal van 7" hebben, aldus de voorspelling van de analist. De huidige HomePods hebben al een soort display aan de bovenkant, maar dit bestaat uit verlichting die een bepaalde soort gloed afgeeft op basis van wat voor functie de speaker vervult en dient verder geen functie.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een HomePod met display. Twee jaar terug schreef Bloomberg er al over, maar daar werd toen geen releasedatum aan gekoppeld. Dat is nu anders met de voorspelling van Ming-Chi Kuo. Eerder dit jaar sprak Bloomberg ook over de komst van een slim scherm van Apple, dat ook bedoeld is om smarthomeapparaten aan te sturen. Dit zou in wezen een soort low-end iPad worden, die niet geïntegreerd zit in een HomePod-speaker en dus een ander product betreft.

Apple zou met de introductie van een dergelijk product de concurrentie aangaan met de apparaten van Amazon en Google. Die twee bedrijven hebben respectievelijk met hun Echo Show en Nest Hub al jaren een soortgelijk product op de markt.