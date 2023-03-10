Gerucht: Apple introduceert volgend jaar HomePod-speaker met 7"-scherm

Volgens analist Ming-Chi Kuo brengt Apple in de eerste helft van 2024 een HomePod met scherm aan. De speaker zou gebruikers hiermee in staat moeten stellen om hun HomeKit-apparatuur aan te sturen via het scherm.

Kuo noemt de vermeende speaker een potentiële 'grote verandering in de smarthomestrategie van Apple'. Het scherm op de HomePod zou een diagonaal van 7" hebben, aldus de voorspelling van de analist. De huidige HomePods hebben al een soort display aan de bovenkant, maar dit bestaat uit verlichting die een bepaalde soort gloed afgeeft op basis van wat voor functie de speaker vervult en dient verder geen functie.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van een HomePod met display. Twee jaar terug schreef Bloomberg er al over, maar daar werd toen geen releasedatum aan gekoppeld. Dat is nu anders met de voorspelling van Ming-Chi Kuo. Eerder dit jaar sprak Bloomberg ook over de komst van een slim scherm van Apple, dat ook bedoeld is om smarthomeapparaten aan te sturen. Dit zou in wezen een soort low-end iPad worden, die niet geïntegreerd zit in een HomePod-speaker en dus een ander product betreft.

Apple zou met de introductie van een dergelijk product de concurrentie aangaan met de apparaten van Amazon en Google. Die twee bedrijven hebben respectievelijk met hun Echo Show en Nest Hub al jaren een soortgelijk product op de markt.

Apple HomePod (2023) - Middernacht
Apple HomePod (2023)

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 10-03-2023 17:10 34

10-03-2023 • 17:10

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Reacties (34)

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Redondo1982
10 maart 2023 17:26
Mooiste zou zijn als je je iPad erop kan klikken dmv MagSafe oid, zodat je ook nog wat aan dat scherm hebt als je hem los klikt. Als ie dan ook nog de iPad oplaadt dan is het helemaal top. Breng dit allemaal naar de nieuwe iPad Mini en ook die zal nog beter verkopen. Ik zeg win win.
Ruffian @Redondo198210 maart 2023 18:43
Daar is ooit een uitspraak over geweest door Tim (kan het niet terug vinden) die vind dat zo'n scherm altijd op dezelfde plek te vinden moet zijn. Ga je dit met een iPad doen dan zit er iemand van de familie er op de bank mee te spelen en kan je niet snel vanuit dat punt waar die zou moeten staan je lampen in schakelen.

Klinkt logisch, denk eerder dat ze liever nog een extra device verkopen, aandeelhouders willen altijd meer.
Redondo1982
@Ruffian10 maart 2023 20:04
Als je het gewoon pas actief maakt met de nieuwste iPads (dus Magsafe oid toevoegen) dan moet je wel een nieuw apparaat kopen ;)

Maar ik begrijp wat je bedoeld en wat Tim voor ogen heeft. En wat Apple maakt verkoopt toch wel haha.
TechFox @Redondo198210 maart 2023 17:30
@Redondo1982 Bedoel je zo iets? nieuws: Pixel Tablet krijgt een Speaker Dock maar dan voor Apple?
Redondo1982
@TechFox10 maart 2023 17:32
Ja, dit is toch goud. Dan ga je ook echt de producten in volle glorie gebruiken en lijkt me ook veel duurzamer.
sderooij 10 maart 2023 17:14
Is dit ter vervanging van de iphone, die dit al kan? Of voor mensen zonder iPhone?

Ben nieuwsgierig wat de doelgroep is voor dit apparaat :)
AWiersma @sderooij10 maart 2023 17:18
Ik denk als aanvulling op. Volgens mij kan een iPhone ook niet dienen als home hub en heb je daar een iPad, AppleTV of HomePod voor nodig.
Donstil
@AWiersma10 maart 2023 17:41
Ik denk als aanvulling op. Volgens mij kan een iPhone ook niet dienen als home hub en heb je daar een iPad, AppleTV of HomePod voor nodig.
Dat klopt een iPhone dient niet als HomeKit hub.

Overigens sinds de nieuwe Woning-architectuur van het HomeKit platform de iPad ook niet meer. Je hebt nu een AppleTV of HomePod nodig.
FirePig 10 maart 2023 17:17
Deze stond al lang op het lijstje van uit te brengen producten. Ik ben benieuwd waarom Apple er zolang mee gewacht heeft. Zou er iets vernieuwend in zitten?

Off topic: Ik zoek al een tijdje een smart speaker met scherm of tablet met staander om te koken en timers aan te sturen. Iemand tips?
themadone @FirePig10 maart 2023 17:33
Ik gebruik Alexa op de Sonos speaker in de keuken voor de timers, werkt echt top. Ook minuutje erbij of eraf, multiple timers etc geen issue. Geen scherm op de Sonos maar volgens mij heeft Amazon dat wel in het assortiment.
g_v_rijn @FirePig11 maart 2023 09:48
Stuur al mijn audio aan vanuit Google App 'Home' [elk device met display :) te gebruiken] #Excellent
MadDogMcCree 10 maart 2023 17:52
Is het dan eigenlijk niet gewoon een iPad Mini met een hele grote speaker?
Roel1966 10 maart 2023 17:59
Voor mensen die binnen het Apple ecosystem zitten lijkt mij dit best wel een handige toevoeging aan de Homepod. Voor mensen die niet direct binnen het Apple ecosystem zitten zijn er daarentegen wel goedkopere alternatieven. Als ik dan prijzen vergelijk dan is de Google Nest Hub2 veel goedkoper met dan al een geïntegreerd schermpje.

Denk dat Apple het slim zou aanpakken door een soort van slimme stand te ontwikkelen voor de iPad met dan een ingebouwde Homepod. Hiermee zouden ze denk ik een nog veel breder publiek aantrekken omdat er genoeg niet Apple mensen wel een iPad hebben. Zou ook handig zijn als je dan meteen de iPad met die slimme stand zou kunnen opladen en b.v. audio via de stand zou gaan.
zipb 10 maart 2023 17:21
Ze kunnen beter hun moeite steken in het verbeteren van het geluid. Die JBL dingetjes van 25 eu klinken beter dan zo'n Homepod.
Redondo1982
@zipb10 maart 2023 17:24
Ik heb beide en nog veel meer, maar wat jij zegt klopt niet. Het enige wat je Apple kunt verwijten is dat je niet zelf kan spelen met de EQ.
Ootje70 @Redondo198210 maart 2023 17:27
Helemaal mee eens, als je een JBL dingetje van 25 euro beter vind klinken dan heb je nooit een echte HomePod gehoord. Ik zie ze niet als een vervanger van goede luidsprekers maar alleen en zeker in stereo-opstelling zijn het goed klinkende luidsprekers. Maar misschien stel je heel lage eisen.
Redondo1982
@Ootje7010 maart 2023 17:31
Inderdaad! HomePod staat juist bekend om z'n goede audiokwaliteit en wat minder is het gebruik met Siri. Daar zijn nog vele negatieve ervaringen mee, wat ik zelf ook ervaar. Hier moet Apple snel mee aan de slag voor de Nederlandse markt.
himlims_ @Ootje7010 maart 2023 17:39
Oude HomePod klinkt in veel gevallen toch echt beter dan de nieuwe
n4m3l355 @Ootje7011 maart 2023 11:29
Wellicht dat het ietwat overtrokken is echter een homepod is eigenlijk een winner of non, het is geen fantastische smart speaker, het is geen fantastische voice control. Tenzij je in de apple ecosphere zit zijn er genoeg alternatieven die beiden beter doen. En zelfs al ben je een apple fanatiekeling moet je je afvragen of niet naar iets anders wilt kijken want nogmaals het performed gewoon onder in ieder vlak. Het is een leuke pop-speaker met een overdosis aan bas. Maar als je oren een plezier wilt doen, ga voor een klipsch of zelfs een Sonos.
Verwijderd @zipb10 maart 2023 17:37
Ze kunnen beter hun moeite steken in het verbeteren van het geluid. Die JBL dingetjes van 25 eu klinken beter dan zo'n Homepod.
Je laat zo wel heel erg makkelijk aan de wereld zien dat je geen Apple fan bent. Soms is kritiek op Apple meer dan terecht maar ga geen onzin verzinnen om het verzinnen. Want dat het geluid van een homepod vergelijkbaar is met een 25 euro bluetooth speaker is pertinent niet waar. Vrijwel elke review over homepod meld geluidkwaliteit als een pluspunt. Het is redelijk algemeen bekend dat ze één van de best klinkende speakers in dit segment zijn.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 17:38]

g_v_rijn @Verwijderd11 maart 2023 09:43
Geluidskwaliteit komt dichtbij mijn Bose Smart Speaker 500.
Gebruikt Apple audio techniek 'eigen huis' of 'van derden' ?
zipb @Verwijderd11 maart 2023 11:06
Heb je zelf geluisterd? Reviews, het zal wel. Ik was op vakantie in een appartement waar ze een homepod hadden. We hadden ook onze JBL speakertjes mee. We hebben hem even geprobeerd, en daarna weer uitgezet.

Het hele gezin koos unaniem voor de JBL kastjes.

Ik ben trouwens wel een Apple gebruiker, MacBook Pro, iPad, iPhone. Maar fan, nee.

Ik heb verder geen idee hoe een homepod zich verhoudt tot de concurrentie op dit vlak. Misschien zijn die andere kastjes nog slechter, en dan heb je zo een positieve review.
Verwijderd @zipb11 maart 2023 16:08
Heb je zelf geluisterd? Reviews, het zal wel. Ik was op vakantie in een appartement waar ze een homepod hadden. We hadden ook onze JBL speakertjes mee. We hebben hem even geprobeerd, en daarna weer uitgezet.
Grote kans dat je dan naar een namaakproduct hebt zitten luisteren.
Halo_Master @zipb10 maart 2023 21:51
Sorry, maar dan heb je nooit een HomePod gehoord. Maar ja, smaken verschillen.
Groningerkoek @zipb10 maart 2023 23:12
Als je nu zou zeggen dat al die dingen van JBL en alle PODS e.d. slechter klinken dan een set normale speakers dan geef ik je groot gelijk, maar die JBL dingetjes van 25,- klinken echt slechter dan een HomePod.

Het verbaasd mij al vele jaren hoe we qua beeld er zoveel op vooruit zijn gegaan maar de gemiddelde kwaliteit van muziek afspelen in de doorsnee huiskamer is qua kwaliteit een lachertje met hoe het 30 jaar geleden klonk in de gemiddelde huiskamer.
OCU-Macs @Groningerkoek11 maart 2023 07:30
Maar ja, toen hadden we zowat allemaal een setje doodkisten in stereo opstelling staan in de verste hoeken van de woonkamer en de inrichting hier omheen geplaatst. Afgetopt met een analoge versterker, en gaan met die banaan!

Leuk al die tegenwoordige dsp, fase, en compressie technieken, maar formaat van een speaker en het hebben van een fatsoenlijke klankkast blijven simpelweg de meest doeltreffende technieken om tot mooi geluid te komen.
marhalm @Groningerkoek11 maart 2023 10:10
De gemiddelde muziek op de radio is van het zelfde allooi. Alles is autotune, autotune Nederrap of de vijfde versie van een nummer van 20 jaar geleden.

Muziek verdient de speakers zeg maar 😉
rorie 10 maart 2023 21:36
Met een browser zodat ik mijn eigen domotica Dashboard kan weergeven ben ik om, maar dat zal er niet in zitten ben ik bang.
g_v_rijn 11 maart 2023 09:40
Fijn - 2024 - klinkt als: toekomstmuziek _/-\o_
panterarosso 11 maart 2023 16:27
een soort homepod show dus eigenlijk
iAR 12 maart 2023 13:07
Allemaal heel leuk en aardig maar Apple zou eerst eens aan HomeKit (nieuwe architectuur en vooral de fix daarvan) én Siri moeten werken. Het is ronduit schandalig wat voor belabberde en fluctuerende kwaliteit deze items hebben.

Tegenwoordig is het "Príma, komt eraan. Opnieuw. Primá, komt eraan".
Of eenvoudig de lichten aan doen via de HomePod, "Mee bezig. Nog steeds mee bezig. Ergens duurt er iets te lang".
Ook krijg ik elke dag wel een melding dat er een probleem is met mijn huisgenoot in HomeKit. Terwijl alles goed werkt.
Airplay is echt r-u-k. Dan werkt het wel, dan weer niet, dan weer half. En dan weer niet op andere HomePods wel/niet/half.

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