iFixit: nieuwe HomePod is beter te repareren dan de eerste versie

De tweede generatie Homepod zou makkelijker te repareren zijn dan de eerste. Dat blijkt uit een teardown van iFixit. Omdat er veel minder lijm is gebruikt konden de experts van de site de bovenkant van de speaker openen met niet veel meer dan een schroevendraaier.

De componenten die in de speaker zitten zijn eveneens vrij gemakkelijk los te maken, ontdekte iFixit tijdens de teardown. Daarbij is ook de stroomkabel afneembaar. In tegenstelling tot de eerste Homepod zou het dus mogelijk moeten zijn om zelf een aantal onderdelen te vervangen.

Het is echter nog steeds mogelijk dat er softwarerestricties zitten op reparaties, stelt iFixit. Dat was namelijk wel het geval met enkele iPhones, voordat Apple zelfreparaties besloot te ondersteunen als onderdeel van zijn Self Service Repair-dienst. Hoewel de site deze mogelijkheid nog niet uitvoerig heeft getest, is het maar de vraag of de speaker nog werkt als er zaken als printplaten vervangen worden. iFixit heeft als eerste test de vochtigheidssensor vervangen, hetgeen ervoor zorgde dat er geen audio meer uit de speaker kwam. Het is echter niet duidelijk of dit part pairing of slechts een bug betreft.

Bij de teardown van de eerstegeneratiespeaker, die in 2018 verscheen, bleek de buitenkant weliswaar goed afneembaar, maar konden de schroeven de interne elementen niet losmaken. Om de componenten los te halen moest de Homepod opengesneden worden. Het was daardoor vrijwel onmogelijk om het apparaat te repareren als er binnenin iets stukgaat.

Naast het feit dat de nieuwe speaker relatief makkelijk open te maken is, viel het iFixit ook op dat de tweede HomePod een, voor een audiochip, ongebruikelijk grote heatsink bevat. Volgens de experts van de site is dit een goede indicatie van hoe serieus Apple de audiokwaliteit neemt, aangezien hitte de audio kan vervormen.

De Homepod 2nd Gen is sinds vorige week te koop. Het apparaat heeft de S7-soc die ook in de Watch 7 zit en ondersteunt Thread, lossless audio, Dolby Atmos en AirPlay 2. De speaker heeft een adviesprijs van 349 euro.