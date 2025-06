Recente iPads, MacBooks en iMacs bevatten Thread-radio, reden is onbekend

Apple heeft recente iPads, MacBooks en iMacs voorzien van een Thread-radio voor gebruik met smarthomestandaard Matter, maar de reden daarvan is onbekend. Thread zit al langer in onder meer HomePod-modellen van de fabrikant.

Onder meer de modellen iPad van dit jaar en de MacBooks en iMacs van vorig jaar hebben de Thread-radio aan boord, meldt The Verge op basis van keuringen van keuringsinstantie FCC. De apparaten kunnen IEEE 802.15.4-signalen uitsturen, de standaard voor Thread. Ook de iPhone 15 Pro en Pro Max kunnen dat, maar ook daarvan is geen functie bekend.

Vermoedelijk wil Apple apparaten daarmee futureproof maken, zo gokt de site. Thread is een netwerkstandaard voor Matter, een standaard om smarthome-apparatuur te verbinden die ook Apple ondersteunt. Het zit daarnaast in HomePod-modellen. Smarthome-apparatuur kan verbinden met een Thread-router, wat minder energie vraagt dan bijvoorbeeld een verbinding via wifi of bluetooth.