Gerucht: MacBook Air krijgt in 2029 oledscherm

Apple wil in 2029 een MacBook Air met oledscherm op de markt brengen en niet in 2027 zoals aanvankelijk gepland. Het Amerikaanse bedrijf zou intussen werken aan oxide-tft-lcd-panelen met verbeterde beeldkwaliteit voor de MacBook Air-productlijn die in 2027 op de markt komt.

Apple zou deze beslissing hebben genomen omdat de verkoop van de iPad Pro-apparaten met een oledscherm tegenvalt, schrijft The Elec. Het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium schrijft dit op basis van anonieme bronnen, die geen exacte verkoopcijfers over de iPad Pro-productlijn hebben gedeeld. The Elec claimt verder dat LG Display de productie van de tussentijdse oxide-tft-lcd-panelen zal verzorgen. Deze panelen zouden een verbeterde beeldkwaliteit bieden ten opzichte van de amorphous-silicone-tft-panelen die momenteel in MacBook Air-laptops worden gebruikt. Apple heeft nog niet gereageerd op de geruchten.