Apple boekt eind 2024 recordkwartaalomzet ondanks gedaalde iPhone-verkoop

Apple heeft het afgelopen kwartaal een recordomzet van 124,3 miljard dollar behaald. Dat is een stijging van 4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De groei is te danken aan de verkoop van Macs, iPads en diensten.

Volgens Apple-ceo Tim Cook was het eerste kwartaal van boekjaar 2025, dat van start ging op 29 september, het beste in de geschiedenis van het bedrijf. De door Apple gepubliceerde cijfers tonen echter aan dat de verkoop van iPhones is gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van boekjaar 2024: 69,14 miljard dollar, wat een daling van 0,81 procent is. Deze productgroep blijft wel veruit de grootse inkomstenbron van Apple.

Cook meldt aan CNBC dat er significant minder iPhones zijn verkocht in het gebied dat Apple aanduidt als Greater China. Het gaat daarbij naast China zelf om Hongkong en Taiwan. De verkoop van iPhones daalde in die regio met 11,1 procent in vergelijk met het eerste kwartaal van vorig boekjaar.

De Apple-topman zegt dat de verkoop van iPhones wel is gestegen in landen waar Apple Intelligence beschikbaar is. Die AI-functies zijn vooralsnog enkel beschikbaar in een handvol Engelstalige landen. Het bedrijf gaat deze functionaliteit in april naar gebruikers in de EU en China brengen.

Wat de overige productgroepen betreft deed ook de Wearables, Home and Accessories-tak het minder goed, met een omzet van 11,75 miljard en een daling van 1,72 procent. De verkopen van Macs, iPads en diensten zaten wel in de lift: met respectievelijke omzetten van 8,99 miljard, 8,09 miljard en 26,34 miljard dollar deden deze afdelingen het tussen 13,94 en 15,51 procent beter.