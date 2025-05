CISA: veelgebruikte medische monitor bevat achterdeur die patiëntdata verstuurt

De Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Agency waarschuwt dat een veelgebruikt patiëntmonitorsysteem een achterdeur bevat die data doorsluist naar een externe server. Het gaat om de Contec CMS8000, die onder andere de bloeddruk en hartslag van patiënten bijhoudt.

De CISA waarschuwt in een advisory voor de kwetsbaarheid, die in de Contect CMS8000 Multi Parameter Patient Monitor zou zitten. Dat apparaat wordt gebruikt om de hartslag, temperatuur, zuurstofverzadiging in het bloed en de bloeddruk van een patiënt te meten.

Volgens de CISA zitten er twee kwetsbaarheden in alle firmwareversies van de software. Dat zijn CVE-2025-0626 en CVE-2025-0683. Beide kwetsbaarheden gaan over het feit dat de firmware patiëntdata in plaintext doorstuurt naar een server, die met een hardcoded IP-adres in de code staat aangegeven. "Dit kan leiden tot het lekken van vertrouwelijke patiëntdata", waarschuwt de CISA.

De CISA kwam de kwetsbaarheid op het spoor nadat een beveiligingsonderzoeker die aandroeg. De CISA testte drie versies van de firmware, waaronder de recentste. De organisatie onderschepte het netwerkverkeer en keek naar de code en ontdekte daarin naar eigen zeggen 'iets dat lijkt op een achterdeur'. Een executable in de firmware activeert onder andere de ethernetadapter van het apparaat en stuurt gegevens die eerder in een bepaalde map werden opgeslagen richting een andere server. In de firmware zit een functie om individuele bestanden naar een netwerkschijf te verplaatsen, wat de CISA opmerkelijk vindt.

Het IP-adres dat in de firmware staat opgenomen, is niet gekoppeld aan de fabrikant maar aan een universiteit, zegt de CISA. De organisatie zegt ook dat het er niet op lijkt dat de software bedoeld is om updates te versturen of om integriteitschecks van software te doen. "Dit type acties en het gebrek aan log- en auditdata gaan in tegen de algemeen geaccepteerde regels en negeren essentiële componenten voor systeemupdates", schrijft de organisatie. Het is niet bekend uit welk land het IP-adres komt; Contec is een van oorsprong Chinees bedrijf, maar de CISA noemt dat land niet expliciet.

Medische instellingen die het apparaat gebruiken, zouden dat het beste kunnen ontkoppelen van internet, waarschuwt de organisatie. Er is op het moment nog geen firmware-update beschikbaar die de achterdeur oplost. Instellingen zouden verder de logs van de apparaten moeten bekijken om te zien of daar iets opvallends in te zien is.