Mozilla biedt Firefox op Linux aan als .tar.xz-package vanwege betere compressie

Mozilla gaat Firefox op Linux voortaan aanbieden als .xz-package. De tarballs worden vanaf de eerste Nightly-versie met die compressie ingepakt, in plaats van het huidige .bz2. Dat is volgens Mozilla sneller en beter compatibel met meer distro's.

Mozilla schrijft in een blogpost dat het die nieuwe compressie vanaf de recentste Nightly-release aanbiedt. Versie 135.0a1 staat inmiddels op de downloadpagina. Die is te downloaden in .tar.xz-formaat. De browser heeft dan een grootte van 75,3MB. De verandering geldt alleen voor nieuwe gebruikers die de browser opnieuw installeren en niet voor bestaande.

De browsermaker verandert daarmee de compressie van .tar.bz2. Mozilla zegt dat installatiepackages met .xz zo'n 25 procent kleiner worden dan .bz2-packages en dat gebruikers de browser daarmee sneller kunnen downloaden. Ook het installeren zou daarmee sneller zijn omdat .xz snellere decompressie heeft. Mozilla zegt verder dat meer moderne Linux-distro's .xz ondersteunen en dat het formaat daarmee beter compatibel is.

De .tar.xz-package maakt gebruik van het lzma-compressiealgoritme. Daarmee maakt Mozilla een ietwat opvallende keus, omdat veel gebruikers in een discussieticket ervoor pleitten om Zstandard te gebruiken als compressiepackage. Die .zst-packages zouden namelijk nog snellere decompressie hebben dan .xz. Mozilla zegt echter dat de betere compressie van .xz belangrijker is, naast de betere compatibiliteit.

Xz kwam eerder dit jaar nog in het nieuws toen bleek dat een van de twee hoofdontwikkelaars van xz-utils een achterdeur in de veelgebruikte software had ingebouwd. Tweakers schreef daar destijds een achtergrondverhaal over.