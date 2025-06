Firefox voor Android krijgt over twee weken add-ons

De stabiele versie van Firefox voor Android krijgt over twee weken ondersteuning voor add-ons. De browser had dat ooit, maar de afgelopen jaren was er een beperkt aantal extensies beschikbaar voor de mobiele browser.

Addons.mozilla.org op mobiel, november 2023

Open extensies zijn beschikbaar vanaf 14 december en dan zullen er 400 compatibele extensies beschikbaar zijn, meldt Mozilla. Makers van add-ons moeten hun software aanmerken als geschikt voor mobiel om ervoor te zorgen dat die installeerbaar is op Firefox voor Android.

De mobiele browser kreeg in 2020 een grote upgrade maar verloor toen compatibiliteit met alle extensies. Toen kwamen er na de release negen extensies terug. Via een omweg bleef het mogelijk om add-ons te installeren op de Nightly-versie van de Android-versie van Firefox.