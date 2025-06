YouTube: gebruikers met adblocker kunnen suboptimale kijkervaring beleven

YouTube heeft gereageerd op meldingen van gebruikers die trager ladende video’s opmerkten als ze video’s bekeken met een andere browser dan Chrome. Volgens YouTube kunnen alle gebruikers met een adblocker een suboptimale kijkervaring beleven, ongeacht de browser.

De woordvoerder van YouTube ging niet rechtstreeks in op de meldingen van de gebruikers. Hij stelde tegen Android Authority wel dat het bedrijf een inspanning heeft gedaan om gebruikers met een adblocker ertoe over te halen om advertenties toe te laten of om YouTube Premium te gebruiken. Met YouTube Premium worden geen advertenties getoond. "Gebruikers die een adblocker hebben geïnstalleerd, kunnen een suboptimale kijkervaring beleven", klinkt het vervolgens. Dit is volgens de woordvoerder echter bij elke webbrowser het geval.

YouTube bevestigt niet dat het YouTube-video's trager laat laden bij gebruikers die gebruikmaken van een niet-Chrome-browser. Enkele dagen geleden verschenen er berichten van YouTube-gebruikers waarin dat werd gesuggereerd. Een Reddit-gebruiker ontdekte enkele dagen geleden dat er in de desktopclient een stuk code is toegevoegd dat de vertragingen kan veroorzaken. Het gaat om setTimeout(function() { c(); a.resolve(1) }, 5E3), waarbij '5E3' overeenkomt met vijf seconden. Hoewel sommige redditors ook last zeggen te hebben van de vertraging in browsers als Firefox en Edge, zijn er ook genoeg gebruikers die stellen geen vertraging op te merken.