YouTube-gebruikers melden trager ladende video's in niet-Chrome-browsers

YouTube-gebruikers melden op Reddit dat video's op het platform plotseling trager laden in andere browsers dan Google Chrome. Naar verluidt zitten er enkele seconden vertraging op YouTube-video's in browsers als Firefox en Edge.

Een redditor spreekt van een artificiële vertraging van 5 seconden en toont het voorval in een video. Het probleem zou zich volgens een andere gebruiker van Reddit voordoen bij het openen van YouTube in een nieuw tabblad. De vertraging zou verdwijnen zodra de useragent wordt veranderd in Chrome.

Hoewel sommige redditors ook last zeggen te hebben van de vertraging in browsers als Firefox en Edge, zijn er ook genoeg gebruikers die stellen geen vertraging op te merken. Ook Tweakers kon de vertraging niet repliceren in de browsers Firefox, Edge en Safari, al gaat het mogelijk om een gefaseerde uitrol.

Een redditor ontdekte dat er een stuk code is toegevoegd in de desktopclient, wat mogelijk de oorzaak is van de vertragingen. Het gaat om setTimeout(function() { c(); a.resolve(1) }, 5E3), waarbij '5E3' overeenkomt met 5 seconden. Het is niet duidelijk of Google de YouTube-video's in niet-Chrome-browsers bewust trager laadt. Het zou om een maatregel kunnen gaan die adblockers moet weren, zo stelt een redditor in de commentsectie.