FTC wil onrechtmatig gebruik van gekloonde stemmen door AI tegengaan

De FTC wil consumenten beschermen tegen misbruik en fraude van stemklonen door AI. Daarom vraagt de Amerikaanse toezichthouder om input door middel van een wedstrijd waarin geldprijzen te winnen zijn voor de inzenders met de beste ideeën.

De FTC uit haar zorgen over de manieren waarop het klonen van stemmen kan worden gebruikt door oplichters. Kwaadwillenden zouden zich door de steeds geavanceerder wordende technologie steeds makkelijker kunnen voordoen als een familielid of collega. Ook kunnen criminelen consumenten misleiden door de stemmen van bekende personen te klonen.

De Amerikaanse toezichthouder is onder meer op zoek naar oplossingen om aan de hand van audiofragmenten vast te stellen of het een gekloonde stem betreft. Ook wordt er gezocht naar manieren om stemkloneringstechnologie in real time te detecteren. Daarnaast zoekt de FTC een oplossing om het gebruik van stemkloneringssoftware door ongeautoriseerde gebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Verschillende bedrijven experimenteren met AI-tools die stemmen nabootsen. Zo test Google een functie in YouTube die de stemmen van bekende zangers zoals Charlie Puth en John Legend kloont. Ook James Earl Jones, de stem van Darth Vader, heeft de rechten op zijn stemwerk afgestaan om de stem van Darth Vader in toekomstige producties te repliceren door AI.