Britse operator toont AI-tool die telefoontjes van oplichters beantwoordt

De Britse telecomoperator O2 introduceert een AI-tool die telefoontjes van oplichters kan beantwoorden. De tool, Daisy, werd in samenwerking met youtuber Jim Browning ontwikkeld en maakt gebruik van taalmodellen om realistisch klinkende gesprekken met scammers te voeren.

Telecomoperator O2 schrijft in een persbericht dat Daisy volledig autonoom en in real time kan functioneren. Er komen minstens drie taalmodellen aan te pas. Een eerste taalmodel transcribeert de binnengelopen audio, een tweede model kan gepersonaliseerde antwoorden genereren en een derde model zet die antwoorden weer om naar spraakberichten via een AI-stem. De persoonlijkheid en de stem van de AI-tool moeten op een bejaarde oma lijken, die tevens op een makkelijk slachtoffer zou moeten lijken en veel tijd om handen heeft. De telecomoperator meent dat Daisy al gesprekken van 40 minuten heeft kunnen voeren zonder dat fraudeurs iets in de gaten hadden.

Daisy werd in samenwerking met youtuber Jim Browning ontwikkeld. Deze Noord-Ierse softwareontwikkelaar maakt video’s over scambaiting. Scambaiting is een praktijk waarbij mensen oplichters proberen te misleiden en zo hun tijd te verspillen. Het is niet duidelijk wat de precieze rol van Browning tijdens de ontwikkeling van de AI-tool was. O2 raadt Britse gebruikers aan om verdachte sms’jes en telefoontjes te blijven melden zodat ze onderschept kunnen blijven worden. Het Britse bedrijf heeft in 2023 naar eigen zeggen 89 miljoen frauduleuze sms-berichten kunnen onderscheppen.