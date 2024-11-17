Britse operator toont AI-tool die telefoontjes van oplichters beantwoordt

De Britse telecomoperator O2 introduceert een AI-tool die telefoontjes van oplichters kan beantwoorden. De tool, Daisy, werd in samenwerking met youtuber Jim Browning ontwikkeld en maakt gebruik van taalmodellen om realistisch klinkende gesprekken met scammers te voeren.

Telecomoperator O2 schrijft in een persbericht dat Daisy volledig autonoom en in real time kan functioneren. Er komen minstens drie taalmodellen aan te pas. Een eerste taalmodel transcribeert de binnengelopen audio, een tweede model kan gepersonaliseerde antwoorden genereren en een derde model zet die antwoorden weer om naar spraakberichten via een AI-stem. De persoonlijkheid en de stem van de AI-tool moeten op een bejaarde oma lijken, die tevens op een makkelijk slachtoffer zou moeten lijken en veel tijd om handen heeft. De telecomoperator meent dat Daisy al gesprekken van 40 minuten heeft kunnen voeren zonder dat fraudeurs iets in de gaten hadden.

Daisy werd in samenwerking met youtuber Jim Browning ontwikkeld. Deze Noord-Ierse softwareontwikkelaar maakt video’s over scambaiting. Scambaiting is een praktijk waarbij mensen oplichters proberen te misleiden en zo hun tijd te verspillen. Het is niet duidelijk wat de precieze rol van Browning tijdens de ontwikkeling van de AI-tool was. O2 raadt Britse gebruikers aan om verdachte sms’jes en telefoontjes te blijven melden zodat ze onderschept kunnen blijven worden. Het Britse bedrijf heeft in 2023 naar eigen zeggen 89 miljoen frauduleuze sms-berichten kunnen onderscheppen.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 17-11-2024 09:48
151 • submitter: wildhagen

17-11-2024 • 09:48

151

Submitter: wildhagen

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Reacties (151)

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Tweddy 17 november 2024 09:52
Hoeveel tijd nog voor scammers ook met deze tools gaan bellen en dan kijken welke ai zich het eerst laat oplichten?
dasiro @Tweddy17 november 2024 10:19
tot het moment dat deze efficiënter en dus goedkoper is dan een illegaal callcenter. De misdaadwereld zit immers niet stil en werkt ook professioneel, maar dan zonder lastige wetten en privacy-regeltjes waar ze zich aan moeten houden.
Tweddy @dasiro17 november 2024 10:29
Dat was dus ook mijn eerste gedachte. Dat het een kwestie van tijd is dat je gaat twijfelen of je nou nog wel een echt mens aan de lijn hebt, bij legale maar natuurlijk ook illegale praktijken.
Luchtbakker @Tweddy17 november 2024 11:10
Dat was dus ook mijn eerste gedachte. Dat het een kwestie van tijd is dat je gaat twijfelen of je nou nog wel een echt mens aan de lijn hebt, bij legale maar natuurlijk ook illegale praktijken.
Daarom blijft altijd het advies: bij twijfel, hang op en bel uw bank!

Dat is en blijft de enige manier waarop je zowel mensen als ai kunt omzeilen.
Carlos0_0 @Luchtbakker17 november 2024 11:15
Of neem gewoon niet op, ik neem al geen enkel nummer op wat ik niet ken(Dus niet in mijn adressenboek staat).
Anonieme nummers neem ik al helemaal niet op.

Maar goed, dit is in geval van oudere lastiger, die denken o wordt gebeld even opnemen.
jmmk @Carlos0_017 november 2024 15:01
Als je via voip belt (zoals bijna iedereen tegenwoordig) en je gesprekken lopen via een FritzBox, dan kun je nummers makkelijk uitsluiten of herrouteren. Bij andere routers zal het ook wel kunnen.
Ik krijg nogal wat belletjes van types die me een andere energie- of telecomleverancier (of wat dan ook) willen aansmeren (ik heb twee bedrijfjes aan huis, met eigen nummers, vandaar). Degenen die nog doorkomen, poeier ik af en ik zoek meteen de eigenaar van het telefoonnummer op. Als het nummer deel uitmaakt van een groot blok (duizenden nummers, dus een professionele partij), dan zet ik het hele blok in mijn FritzBox (apart spam-telefoonboek) om door te schakelen. Je doet dat door de laatste cijfers te vervangen door een sterretje. Als bijvoorbeeld 099 987 5432 me belt en ik zie dat het nummerblok 099 987 0000 t/m 099 987 9999 van hetzelfde call center is, dan zet ik het in het telefoonboek als 099 987 *. Staat nergens klip en klaar uitgelegd, vandaar dat ik het uitschrijf.
Ik schakel inkomende oproepen uit het spam-telefoonboek vervolgens automatisch door naar 085 303 3033 (geestig nummer om naar door te verbinden, probeer maar!)
Nummers uit een vaag buitenland waar ik al eens vanuit gebeld ben (Nigeria...), blokkeer ik.
Klinkt allemaal als een uitgebreide actie, maar kostte een kwartiertje om op te zetten. Nieuw nummerblok aan de lijst toevoegen kost niet meer dan een minuut. Vervolgens ben ik álle telefoontjes uit dat blok/van die aanbieder kwijt.

[Reactie gewijzigd door jmmk op 17 november 2024 15:03]

Jo0p @jmmk17 november 2024 19:59
Maar het doorverbinden naar het 085 nr. wat je doet brengt toch ook kosten met zich mee? Die zijn dan voor jou, of zie ik iets over het hoofd? Tweaken / Scammers pesten leuk, maar mag natuurlijk geen geld kosten :+
84hannes @Jo0p18 november 2024 08:47
Tweaken / Scammers pesten leuk, maar mag natuurlijk geen geld kosten :+
Als je een bedrijf hebt kost elke minuut praten met een scammer waarschijnlijk meer geld.
jmmk @Jo0p18 november 2024 11:16
Ik betaal mijn voip-provider een vast bedrag. Voor €10 (plus btw) heb ik voor 120 dagen (dus €30/jaar) quasi onbeperkt (hoge fup) bellen in Nederland (en een groot deel van de Westerse wereld). Hier en daar nog wat extra kosten voor een buitenlands gesprek waar wel een (laag) tarief aan hangt. Het kost me dus niks extra, ook geen startkosten per gesprek. Dat krijg je niet bij de Ziggo's en Vodafones etc. van deze wereld.
Het nummer voor inkomende gesprekken zit bij een andere provider à €8,95/jaar. Dus voor nog geen vijf tientjes per jaar heb ik mijn hele ‘vaste’ telefonie rond inclusief veel gesprekken naar de VS (ik heb nabije vrienden daar).
Grappig genoeg zijn goeie en goedkope voip-providers inkomend en uitgaand andere partijen, dus zelfs op dat niveau is er specialisatie.
Wat @84hannes hierboven al zegt, elke (chagrijnige) minuut die ik hiermee bespaar, is meegenomen. Omdat het bij mij wekelijks wel om een stuk of wat telefoontjes gaat (ik zie in de FritzBox hoeveel er worden doorgeschakeld zonder mij te storen), is het de moeite waard.

[Reactie gewijzigd door jmmk op 18 november 2024 11:19]

[Yellow] @jmmk18 november 2024 13:00
Ik heb 085 303 3033 toch maar eens gebeld. Briljant! Bent u een Nigeriaanse Prins met een aanbieding? Wij zijn nog niet in de gelegenheid geweest om te reageren maar gaan er graag alsnog op in!
Kroesss @[Yellow]18 november 2024 13:41
Ik heb hem al jaren in mijn telefoon staan. Dan kan ik al die 74 bedrijven die mij toch écht vorig jaar hebben geholpen bij het oversluiten van mijn energiecontract doorverbinden als ze mij bellen.
NoUser @jmmk18 november 2024 00:18
Mooie oplossing !
Jochem @jmmk18 november 2024 09:33
nummers worden gespoofd. Ik krijg op een willekeurig 06 nummer een belletje en 10seconden daarna eentje uit Engeland en 10s daarna eentje uit Malaysia. Het blokkeren van een nummer (wat ik standaard doe) werkt echt niet. Enige is om niet op te nemen met risico op false positives.
stijn014 @Jochem18 november 2024 10:16
Ik krijg telefoons van legitieme bedrijven die dan ineens Engelse "hello this is Paypal" blijken te zijn. Er wordt enorm veel gespoofd de laatste tijd.
daft_dutch @jmmk18 november 2024 22:00
Ik heb voip thuis. mijn mobiel verbind door naar mijn voip lijn wanneer nodig.

Telefoon nummers in mijn deny list krijgen een opbeurende quote van de dag. met een optie om een aparte voicemail onder te bleren.
xFeverr @Carlos0_017 november 2024 11:53
Handig als je een belletje verwacht van de uitslag van het ziekenhuis. Of van de bezorgdienst van je nieuwe meubilair. Of van de autogarage die je wilt vertellen dat je APK-afkeur hebt.

Je kunt gewoon niet altijd weigeren de telefoon op te nemen als iemand niet in je adresboek staat of anoniem belt.
ATS @xFeverr17 november 2024 12:36
Nooit begrepen waarom het ziekenhuis niet kan bellen met de identificatie van het algemene nummer van het ziekenhuis, of zelfs het nummer van de balie van de afdeling in plaats van annoniem.
R4gnax
@ATS17 november 2024 16:20
Kunnen ze wel; maar dat kan daarna ook triviaal gespoofd worden door criminelen mbv caller-ID, met alle gevolgen vandien.

Het is eigenlijk heel simpel: begin bij de zwakste schakel.
De caller-ID protocollen zelf, zoals ze in hun huidige hoedanigheid zijn, bieden nul-komma-nul cryptografisch verifieerbare authenticiteit. Totaal afschaffen die troep. En indien nodig, verder gebruik door telcos wettelijk verbieden indien ze geen trek hebben uit eigen initiatief de ondersteuning in te trekken.

En vandaar werk je aan het opzetten van nieuwe caller-ID protocollen die wel cryptografisch verifieerbaar zijn. Even sterk als de certificaten die geverifieerd worden door je browser bij elke website die je over een beveiligde verbinding bezoekt. Met eenzelfde soort revocation er achter, die telcos verplicht moeten implementeren.

Voor personen of bedrijven die in het kader van het uitoefenen van hun professionele activiteiten naar natuurlijke personen bellen, is het sinds een paar jaar al EU-breed wettelijk verplicht dat de beller niet anoniem belt. Versterk vervolgens die wetgeving om verplicht te stellen dat er van deze nieuwe vorm van cryptografisch geverifieerde caller-DI gebruik gemaakt wordt. En zet daar een gratie-termijn van, laten we zeggen, 6 maanden op.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 17 november 2024 16:24]

JVos90 @R4gnax18 november 2024 05:14
Voor personen of bedrijven die in het kader van het uitoefenen van hun professionele activiteiten naar natuurlijke personen bellen, is het sinds een paar jaar al EU-breed wettelijk verplicht dat de beller niet anoniem belt.
Geldt dit ook voor ziekenhuizen?

Altijd vreemd gevonden dat ze anoniem bellen. Zelfs een keer gehad dat “ziekenhuis belt op die dag” dat er ook een anonieme spam-beller belde.
R4gnax
@JVos9018 november 2024 08:19
Geldt dit ook voor ziekenhuizen?
Ik zou denken van wel. Maar wss. zal er wel een uitzonderingsclausule met langere gratie-termijn bestaan voor dat soort instanties waar die aan oude telefooncentrale-technologie vastzitten voor het routeren van intern en extern gespreksverkeer.
laptopleon @R4gnax17 november 2024 16:41
Ben het helemaal met je eens dat dit gewoon eindelijk eens wettelijk verplicht serieus moet worden opgezet en niet alleen qua call-id maar ook qua mail, online accounts zoals Marktplaats etc., maar vergeet niet dat bovengenoemde situaties de uitzonderingen zijn qua bellen. De doorsnee gebruiker weer sowieso niet wat het nummer van de bank is, maar gebruikt call-id om te zien wie er belt uit het adressenboekje: partner, pa, ma, collega van werk etc.
copi @xFeverr17 november 2024 12:01
In dat soort gevallen VERWACHT je een belletje van een onbekend nummer. Begint de beller over iets anders.... Einde gesprek
xFeverr @copi17 november 2024 12:03
Ook dat is niet altijd waar. Ik heb maanden moeten wachten op mijn nieuwe bankstel, en ze zouden bellen wanneer het zo ver was om een bezorgafspraak te maken. Nou, dan verwacht ik dus maandenlang een belletje.

En zo zijn er nog tig redenen waarom je wel een legitiem telefoontje zou krijgen zonder dat je dat precies zou verwachten.
Carlos0_0 @xFeverr17 november 2024 12:19
Ik koop gewoon geen spullen ook waar ik maanden op moet wachten, verder is het zoals @copi zegt.
Dan verwacht je een belletje met ziekenhuis of belletje postnl onderweg is met de nieuwe kast ofzo of coolblue met de wasmachine.
Waar je verder ook gewoon email van krijgt enzo, dus dat je weet dat het onderweg is.

Beginnen ze over iets, anders is het einde gesprek. verwacht ik niks neem ik ook niet op.
jerisson @Carlos0_017 november 2024 12:52
Dat is echt niet zo eenvoudig. Ik heb het afgelopen jaar tal van telefoons gekregen van nummers die ik niet kende. Het begon met een agent die mij belde met een gsm-nummer om te melden dat er iets met een van mijn ouders was, daarna volgde nog tal van telefoons van dokters en andere hulpdiensten. Veelal op momenten dat ik het niet verwachte. In hetzelfde jaar ook nog verschillende keren telefoon gekregen dat een familielid opgenomen werd met spoed. Telkens meg een ander nummer, of soms onbekende nummers.

Hetgeen ik het afgelopen jaar geleerd heb is dat "ik neem geen onbekende/anonieme telefoons op." eerder een naïeve gedachtegang is. Waar ik vroeger dezelfde ingesteldheid had is dat nu eerder "ik neem alles op, en als het me niet aanstaat hang ik op." Je kan natuurlijk ervanuit gaan dat men iets op je voicemail achterlaat, maar ook daar zijn problemen bij als je moet terugbellen (vaak enkel algemeen nummer, dus je mag door een reeks menu's of wordt 3x naar de verkeerde doorverbonden...)
cranebird @jerisson17 november 2024 19:56
Voicemail is echt wel de oplossing hoor. Scammers spreken nooit iets in en insprekers zorgen over het algemeen voor zinvolle info, inclusief de manier waarop ze te bereiken zijn. Dat wat jij aanhaalt qua problemen met terugbellen (wat meestal ook niet hoeft, want de ingesproken info is vaak wel voldoende), kan ik me niet heugen (en ik doe dit al meer dan 10 jaar zo). Wat ik wel doe is na een onbekend telefoontje de voicemail checken, om te voorkomen dat ik spoedberichten mis.
jerisson @cranebird17 november 2024 20:20
Ieder zijn ervaringen uiteraard. Maar ik heb deze week nog een gemiste oproep gehad van een medewerker van de mutualiteit. Haar nummer was het algemeen nummer voor de afdeling in de provincie en ze vroeg of ik haar kon terugbellen. Ik heb uiteindelijk 20 minuten moeten wachten omdat ik in de wachtrij geplaatst werd, om dan aan de persoon die antwoorde te moeten vragen om mij door te verbinden met de correcte persoon.

Ik zei ook dat ik de beller haar direct nummer niet had. Antwoord: "Ah nee, dat klopt. Dit is de normale weg."

En zo heb ik er nog wel een aantal leuke meegemaakt de afgelopen tijd...
(Ook een leuke: pensioensdienst in België: altijd druk bezet als je kan (terug)bellen, en na 20 minuten verbreken ze de verbinding automatisch "om de lange wachttijden te beperken". Ze bedpelen eigenlijk de statistieken gok ik. Kan je volgende keer weer achteraan de rij "invoegen". Er binnen geraken is echt gemaakt voor mensen die reeds op pensioen zijn...)
R4gnax
@Carlos0_017 november 2024 16:15
Ik koop gewoon geen spullen ook waar ik maanden op moet wachten
Ik neem aan dat je dan op een paar plastic tuinstoelen in een verder kale woonkamer zit te kijken naar een TV? Het is namelijk vrij standaard om, als je bijv. een inrichting met stoelen, bank, koffietafel, etc. besteld, tenminte 6wk - vaak wel tot 12wk - wachttijd te hebben.
b12e @R4gnax18 november 2024 13:25
Ik vermoed dat Carlos gewoon een op voorraad bankstel van Ikea haalt (of een andere winkel met voorraad).

Het is allemaal niet zo zwart-wit in de wereld. Meubels op maat duurt even, maar je kan ook gewoon in de Ikea een bankstel halen of in - zeg maar iets - de kringloopwinkel. Of op marktplaats.
Patriot @R4gnax17 november 2024 20:18
Het is heel normaal om te vragen wat ze (vrijwel) direct kunnen leveren en daar je keuze op baseren. Lang moeten wachten op je spullen is ook gewoon een keuze die je maakt.
R4gnax
@Patriot17 november 2024 20:47
Het is heel normaal om te vragen wat ze (vrijwel) direct kunnen leveren en daar je keuze op baseren.
Als je daadwerkelijk met de inrichting van je huis gaat bezigen, ga jij je niet laten leiden door wat er direct leverbaar is. Dan zoek je bij elkaar, precies wat jij wilt hebben. Dat is waarvoor je naar showrooms gaat, door dikke catalogi heenbladert, met kleurwijzers aan de slag gaat, etc.
Carlos0_0 @R4gnax17 november 2024 21:53
Ik ga niet met kleurwijzers aan de slag, naar showrooms etc.
Ik verf de muren gewoon wit en klaar, de kozijnen ook het zij een iets andere kleur wit dat net iets anders is klaar.
Mijn huidige bank en kasten komen bij de Ikea vandaan.

https://www.leenbakker.nl...oekbank-noud-rechts-grijs

3 tot 5 dagen levertijd en hoppa je heb een bank

Deze kast heb ik of tenminste lijkt erop

https://www.leenbakker.nl...t-antraciet-200x182x64-cm

staat al 9 jaar ook deze 3 tot 5 dagen leverbaar

Mijn huidige salon en tv meubel komen zelfs bij de Aldi vandaan, hartstikke leuke set en kon het zo afrekenen en meenemen(Staat ook al weer 1,5 of 2 jaar).
nullbyte @R4gnax19 november 2024 05:46
ga jij je niet laten leiden door wat er direct leverbaar is.
Echt wel, het is een bankstel, geen huwelijk.
xFeverr @Patriot17 november 2024 21:49
Wij hadden bijvoorbeeld een bankstel op maat. Met de stof, kleur, vulmateriaal, afwerking en configuratie naar keuze. Dat staat niet kant-en-klaar in een showroom en dat valt ook niet direct te leveren.

Een bank bij IKEA was inderdaad ook een keuze geweest, dan had ik hem sneller en hoefde niemand mij te bellen. Maar ik beperk mijn keuze niet op of ik gebeld moet worden of niet. Ik zocht gewoon de beste bank die aansloot op onze wensen. En dan moet je soms geduld hebben.
Carlos0_0 @R4gnax17 november 2024 21:46
Nee hoor vorig jaar andere bank gekocht, gewoon binnen een paar dagen leverbaar

https://www.leenbakker.nl...oekbank-noud-rechts-grijs

Hier ook 3 tot 5 dagen en je heb een leuke bank, mijn huidige tv meubel en salon tafel komen zelfs bij de Aldi vandaan.
Kon het zo mee nemen en afrekenen, en het is prima spul.
vrijmark 1 @copi17 november 2024 15:14
100% zeker ophangen
batjes @xFeverr17 november 2024 17:49
Blijf het absoluut onnodig vinden dat overheden en instanties anoniem uitbellen. Waarom in hemelsnaam niet hun algemene nummer oid. Desnoods een soort no-reply dat nergens uitkomt als je het terugbelt.

Recent ook weer zoiets, nergens werd er uberhaupt aangegeven dat ik gebeld zou worden. Na 2 weken brief in de post "We hebben u proberen te bellen op X dag en tijdstip" en dat was mijn kans om mijn verhaal te mogen onderbouwen. Ja hoor, een gemiste anonieme oproep, 1 van 3 die week. Dat is dan onze overheid.

Oke, tof.
Grrrrrene @Carlos0_017 november 2024 12:01
Dat is erg naïef gedacht, want dan mis je ook nuttige telefoontjes. Niet iedereen die jou nuttig belt, staat in je telefoonboek. En dat is ook het vervelende aan deze groepen scammers: ze bellen met steeds een ander nummer, soms 06, soms 088 of 085 o.i.d., maar ze zijn bijna niet te onderscheiden van bonafide telefoonnummers.

Ik heb al een halfjaar last van een of andere scammergroep die me crypto wil verkopen. Ik heb 0,0 interesse, weet niet waar ze mijn telefoonnummer vandaan hebben, maar ze blijven maar bellen. Het zorgt ervoor dat ik, zoals @xFeverr al aangeeft, telefoontjes heb gemist van het ziekenhuis, een aannemer, de notaris, een webshop, etc. Puur omdat ik, zoals jij aangeeft, onbekende nummers niet opneem, maar dat is niet handig.

Ik juich deze technieken alleen maar toe en hoop dat we ergens een keer op een punt komen dat (op z'n minst) Nederlandse nummers niet zo makkelijk te spoofen zijn. Het gemak waarmee deze criminelen kunnen bellen met een random 06-nummer en providers machteloos staan om hier iets tegen te doen, is gewoon frustrerend.
Carlos0_0 @Grrrrrene17 november 2024 12:28
Ik mis helemaal geen nuttige telefoontjes hoor?, en als ik weet dat ik een telefoontje kan verwachten neem ik op uiteraard.
Dat heb ik misschien dan niet duidelijk gemeld, als ik weet Coolblue kan bellen koelkast is onderweg weg zijn er met 15 min. of een uitslag van ziekenhuis of iets.
Webshops hebben mij nog nooit gebeld, ik loop niet in ziekenhuis voor onderzoek of iets, aannemer heb ik niet, notaris dus ook niet.
De ING belt nooit, de Eneco belt nooit, de belasting belt niet(gewoon een email staat een bericht in de berichtenbox), verzekeringsmaatschappij belt nooit als je niks te melden heb uiteraard.
Grrrrrene @Carlos0_017 november 2024 13:54
Ik mis helemaal geen nuttige telefoontjes hoor?, en als ik weet dat ik een telefoontje kan verwachten neem ik op uiteraard.
Dat ligt eraan of degene die je belt kan aangeven wanneer dat is. Als je met aannemers bezig bent of iets hebt besteld met weken levertijd (op maat gemaakt, je kent het wel), weet je zelden exact wanneer ze bellen.
Dat heb ik misschien dan niet duidelijk gemeld, als ik weet Coolblue kan bellen koelkast is onderweg weg zijn er met 15 min. of een uitslag van ziekenhuis of iets.
Dat is allemaal redelijk voorspelbaar, maar zoals anderen ook al aangeven: het is niet altijd zo voorspelbaar. Ik heb ook meegemaakt dat ik in de winkel iets heb geconfigureerd en besteld, maar een paar dagen later word gebeld, omdat er toch nog vragen zijn, of er een optie langskomt die niet was besproken. Dan is het onhandig om niet op te nemen.
Webshops hebben mij nog nooit gebeld, ik loop niet in ziekenhuis voor onderzoek of iets, aannemer heb ik niet, notaris dus ook niet.
De ING belt nooit, de Eneco belt nooit, de belasting belt niet(gewoon een email staat een bericht in de berichtenbox), verzekeringsmaatschappij belt nooit als je niks te melden heb uiteraard.
Dat weet je allemaal niet, want je neemt niet op :P
StCreed @Grrrrrene17 november 2024 12:06
Grappig genoeg weten providers altijd wel exact waar het telefoontje vandaan komt zodra de rekening ergens heen moet. Dus dat ze niets kunnen doen lijkt toch echt meer onwil dan onmogelijkheid.
Asthaparhim @StCreed17 november 2024 12:23
Waar iets vandaan komt is iets anders dan een gespoofed nummer, waar providers niks aan kunnen doen. Je zegt het lijkt onwil maar daar klopt dus niets van. Spoofing is dat je alleen een ander nummer laat weergeven maar je eigen nummer/belkosten zijn buiten bereik provider.
ATS @Asthaparhim17 november 2024 12:38
De vraag is wel natuurlijk: waarom is dat spoofen zo makkelijk, en waarom gebeurt daar niets aan (of waarom kán daar niets aan gedaan worden, wellicht?)
Asthaparhim @ATS17 november 2024 12:59
Als je je dat afvraagt weet ik dat je je nooit in hebt gelezen in spoofing. Laten we het erop houden dat het het oude belprotocol is. Net als internet waar ook dagelijks miljoenen hackattempts naar voren komen zonder dat jij dat doorhebt (cq wel wordt tegengehouden door ISP)

Google maar naar de volgende cijfers: 0653004

Of bijv: https://community.kpn.com...aan-te-kunnen-doen-608883
Grrrrrene @Asthaparhim17 november 2024 13:05
De vraag is niettemin terecht toch? Waarom kunnen we geen systeem bedenken, waarbij het telefoonnummer gecontroleerd wordt of het echt hoort bij degene die belt? Als we dat met e-mail en online browsen kunnen, waarom is het bij mobiel bellen dan onmogelijk?

Om diezelfde reden doe ik niks met Telegram: ik krijg er alleen maar berichten op van spammers, vrijwel niks nuttigs van mijn contacten (iedereen gebruikt Whatsapp wat beter dichtgetimmerd lijkt te zijn).
Asthaparhim @Grrrrrene17 november 2024 13:33
De vraag is terecht hoor, dat heb ik niets op aan te merken, maar wie neemt wereldwijd het initiatief zonder dat het geld kost?

Het systeem waar je op doelt zal vast al met meerdere benaderingen uitgedacht zijn, maar je kan niets forceren en oude groepen/apparaten uitsluiten.

Ik heb ook gehoord dat Ipv6 bijv veiliger is, er is geen ISP die dan zegt oh, iedereen op Ipv6 dan maar en degene op Ipv4, sja boeie. Er zitten dus technische afhankelijkheden in de forward/backward compatibility die niet te implementeren is zonder dat de oude werkwijze afvalt of niet meer werkt
kftnl @Asthaparhim17 november 2024 16:24
De Amerikanen namen het wereldwijde initatief met SHAKEN/STIR caller ID authentication. Dat biedt inderdaad geen 100% bescherming maar maakt wel een stuk meer bescherming mogelijk. Kwestie van tijd dat we dat hier ook krijgen, maar Nederland (en telcos zoals KPN) lijken weinig prioriteit in dit probleem te zien.
R4gnax
@Grrrrrene17 november 2024 20:53
waarom is het bij mobiel bellen dan onmogelijk?
Is wel mogelijk. Maar kost tijd en moeite.
Veel tijd en moeite. Er zit nl. niet één grote partij of één groot conglomoraat achter als de grote spil zoals op het web bijv. Google, Mozilla, et al. het omniversele gebruik van HTTPS er in een paar jaar tijd doorheen hebben gedrukt door simpelweg hun poot dwars te zetten en hun rug stijf te houden bij tegenspraak.

In telco land is het allemaal meer versplintert en alle gezamenlijke partijen die op het nationale (en internationale) telefoonnet opereren, aan boord zijn en mee doen. Dat is een monumentale opgave, want om te beginnen bestaat -- in tegenstelling tot vorige voorbeeldcasus met HTTPS -- de wil bij het merendeel van die partijen überhaupt niet. Het wordt gezien als enkel een kostenpost en de schade die met call-ID spoofs plaatsvinden wordt gewoon als acceptabel zijnde afgeschreven.

Wil je hier ooit beweging in krijgen dan zal er wetgeving moeten komen vanuit een groot machtsblok zoals de EU. "Slikken of stikken" is helaas de enige manier.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 18 november 2024 00:07]

mbbs1024 @Grrrrrene19 november 2024 00:15
Bij de provider waar ik werkte werd er wel gecontroleerd of de calling party nr aan de beller toebehoorde.
Indien dat niet het geval was, werd dat nummer vervangen door het echte nummer, of als het om een bedrijf met meerdere nummers gaat, door het algemeen nr van dat bedrijf.
Voor oproepen die van andere providers binnenkomen, is dat natuurlijk niet mogelijk, maar bij oproepen vertrekkend van het eigen netwerk, wordt wel altijd een correct nr meegestuurd.

Helaas doen niet alle providers mee aan dit principe, waardoor spoofing mogelijk blijft.
lDDQD @ATS17 november 2024 13:36
Telecom infra draait op allemaal oude protocollen, gemaakt in de tijd waar security niet (altijd) een hoge prio had.

Ze kunnen er prima wat tegen doen, maar dat kost bakken met geld en dat is het blijkbaar niet waard.
lDDQD @ATS17 november 2024 13:36
-- dubbel --

[Reactie gewijzigd door lDDQD op 17 november 2024 13:37]

b12e @ATS18 november 2024 13:42
Er wordt inmiddels wel aan gewerkt. Er zijn landen waar er met wetgeving wordt afgedwongen om maatregelen te nemen.

Ik meen me te herinneren dat Australië tegenwoordig een wetgeving heeft dat een nummer dat bij provider X zit enkel mag gebruikt worden door provider X, en alle andere providers moeten inkomende oproepen vanaf dat nummer blokkeren mocht de oproep vanuit een andere provider of netwerk komen. Dat blokkeert sowieso al spoofing via voip partijen in het buitenland.

Provider X kan dan binnen zijn eigen netwerk gewoon zorgen dat enkel de rechtmatige eigenaar dat nummer kan gebruiken.

Verder wordt er ook gewerkt aan standaarden die cryptografisch eigendom kunnen verifiëren (STIR/SHAKEN) en extra info kunnen meesturen, zoals bvb bedrijfsinformatie en reden van het belletje (RCD). In de VS en Canada zijn ze hiermee volop aan de slag omdat daar robocalls echt een plaag was.

CNAP/CNAM bestonden al in Noord-America maar dat kan gespoofd worden, al mag het niet uiteraard.

Maar zoals zo vaak is ook hier de wet van remmende voorsprong van toepassing. De meeste telefoniebedrijven (op voip-bedrijven na) zijn giganten die al verschillende decennia actief zijn in de markt en heel traag zijn met nieuwe technologie te implementeren waar ze niet gelijk mee kunnen uitpakken. 5G of Visual Voicemail, tot daar aan toe, om maar iets te noemen, want dat verkoopt.

Wat we nu zien is dat het vaak aan de wetgevende macht is om wetten op te stellen die providers verplichten dit soort veiligheidsmaatregelen te implementeren, omdat er anders niks van komt.
R4gnax
@Asthaparhim17 november 2024 16:25
Waar iets vandaan komt is iets anders dan een gespoofed nummer, waar providers niks aan kunnen doen. Je zegt het lijkt onwil maar daar klopt dus niets van. Spoofing is dat je alleen een ander nummer laat weergeven maar je eigen nummer/belkosten zijn buiten bereik provider.
Nummers kunnen eigenlijk niet gespoofd worden.
Caller-ID daarentegen ...
netmeester @StCreed18 november 2024 09:54
Zo vreemd is dit niet gedacht. Die illegale oproepen zijn legale inkomsten, en het structureel oplossen van dit probleem kost ook nog eens geld.

Daarbij zou het helpen als -alle- providers hier aan mee doen. Pas dan is elk nummer met 100% zekerheid te controleren (bv. is dit nummer (of numeriek Call ID) in bezit van provider x, en mag provider x (of y via transit of roaming) dit nummer wel doorzetten naar ons). Denk een een database net als die voor nummerportering.

Dus om dit op te lossen, moet -elke- provider meedoen aan iets wat ze verlies oplevert. Zolang er geen wet komt die een oplossing verplicht stelt, gaat dit niet gebeuren.
Aldy @Carlos0_017 november 2024 15:18
Maar goed, dit is in geval van oudere lastiger, die denken o wordt gebeld even opnemen.
Waarom ouderen? Dat heeft met nieuwsgierigheid te maken en niet met ouderdom.
la cucaracha @Carlos0_017 november 2024 15:43
Ja klopt..... maar met name de echte senioren zijn opgegroeid met POTS en een draaischijftelefoon aan een krulsnoer in de gang.
In 'hun' tijd was elke inkomend gesprek per definitie anoniem.
Als ik tijd en zin heb beantwoord ik zo af en toe zo'n anonieme ( of 085) oproep.
Gewoon zonder iets te zeggen verder....
99 op 100 spreekt de andere kant brak Engels en dan vraag ik of die persoon pen en papier bij de hand heeft.
Zo ja, schrijf de volgende letters. GFYS en GTFOOH, eventueel aangevuld met YMIPOY. Online dictionary will teach you a lesson.
Zo nee, regel die pen en dat papier en bel me daarna weer vanaf hetzelfde spoof nummer.
Als door een wonder word ik zelden tot nooit een 2e keer door hetzelfde nummer gebeld
metalmania_666 @Carlos0_017 november 2024 13:20
Of neem gewoon niet op, ik neem al geen enkel nummer op wat ik niet ken(Dus niet in mijn adressenboek staat).
Anonieme nummers neem ik al helemaal niet op.
Klinkt leuk, maar als je regelmatig met ziekenhuizen e.d. te maken hebt, kan dat dus niet.
Ook de opmerkingen in andere comments zoals
In dat soort gevallen VERWACHT je een belletje van een onbekend nummer
gaat bij mij niet op.
Kan best een week later zijn dat er gebeld wordt. Soms 2 weken later.

Maar ik kap idd het gesprek meteen af als het om iets anders gaat
audio-rent.nl @Carlos0_017 november 2024 16:20
De politie met een nare, niet verwachte mededeling, belt ook altijd anoniem.
Maar wees gerust, bij niet bereikbaarheid sturen ze wel een brief.
Nas T @Carlos0_018 november 2024 08:40
Ik denk dat het beter werkt om de scammers aan de lijn te houden.
Lang geleden werd ik regelmatig (ergens tussen de wekelijks/maandelijks) gebeld door "Microsoft". Uiteindelijk veranderde ik mijn plan naar aan de lijn houden en bot laten vangen, waardoor na 20 minuten en persoon nummer 3 uiteindelijk vloekend de telefoon werd opgehangen. Daarna ben ik lange tijd niet meer gebeld.

Uiteindelijk is het een verdienmodel en werkt het goed om het verdienmodel te ondermijnen. Dat helpt niet alleen jezelf, maar ook anderen.
Gwaihir @Luchtbakker17 november 2024 12:05
Huh? Hoe omzeil ik AI door m'n bank te bellen? Of bedoel je dat die eindeloze fuik van chatbots e.d. waar ik dan door moet het niveau van artificial stupidity nog niet heeft overstegen?

@Asthaparhim Even lezen waar ik op reageerde?

[Reactie gewijzigd door Gwaihir op 17 november 2024 13:11]

Asthaparhim @Gwaihir17 november 2024 12:27
Er zijn knoppen in de bankapp met wordt ik nu on the spot door mijn bank gebeld? Je snapt niet dat een bank een echte live belverbinding naar jou kan valideren? Als je AI opneemt, kan je gewoon uitbellen en wordt je AI call in de wacht gezet?

@Gwaihir door duidelijk in te voeren waar de vraag over gaat? Want uit ervaring is 70+% van de input niet waar het over gaat?

[Reactie gewijzigd door Asthaparhim op 17 november 2024 13:45]

ATS @Asthaparhim17 november 2024 12:39
Heeft elke bank dat al? Ik weet dat ING dat heeft, maar is dat overal uitgerold dan?
Asthaparhim @ATS17 november 2024 13:06
Geen idee, maar dat weerhoudt je toch niet ervan nog steeds zelf naar je bank te kunnen bellen? Ik kan me voorstellen dat 'banken' die kleiner zijn of revolut etc die opkomen dat die geen geld hebben voor een telefonische klantenservice. Maar daar kies je zelf voor als je bij naar een prijsvechter gaat, die blijven klein omdat ze beknibbelen.
Kroesss @Asthaparhim18 november 2024 13:47
Ik snap de achterliggende gedachte van die knoppen, maar ik zie het in de praktijk niet echt werken.

Dan wordt je dus gebeld, en staat er "ING Bank" in je scherm. prachtig. Dan moet je dan dus eerst je bank-app openen, pin-code intikken, menu openen en de optie vinden. Die moet even contact zoeken met de server om te kijken of er inderdaad gebeld wordt, en als dat zo is, dan moet je het schermpje van de telefoon weervinden om op te nemen.

Als een telefoon gaat, dan zie ik mezelf niet al die stappen nemen. Ik ben bang dat ze dan ondertussen ook wel weer hebben opgehangen trouwens.
aadje93 @Luchtbakker18 november 2024 07:39
Het mooie van ING is dat je tijdens het gesprek in de app kan controleren of de bank met je belt, dat is nog geen 100% garantie, want ook daar kan een crimineel aan de balie werken. Maar het is al een stapje verder en makkelijk te implementeren als er naar het gekoppeld nummer word gebeld wat bij de bank bekend hoort te zijn.
FicoF @Luchtbakker17 november 2024 13:16
Waarom wil je precies een bank bellen? Ik zou dat echt niemand adviseren.
Asthaparhim @FicoF17 november 2024 13:38
Omdat je automatische incasso blokkade heractiveerd moet worden als je een paar keer je rekening niet betaald. Of omdat je je pas wilt blokkeren als deze net samen met je telefoon in hoesje is gestolen? Misschien dat je je eigen vraag kan beantwoorden als je wel je bank nodig hebt en jouw 'alternatieve' contactmanieren niet snel je oplossing geven.
thomas_n @Luchtbakker17 november 2024 23:01
[...]


Daarom blijft altijd het advies: bij twijfel, hang op en bel uw bank!

Dat is en blijft de enige manier waarop je zowel mensen als ai kunt omzeilen.
"En blijft" wekt de indruk dat dit advies altijd blijft voldoen, dat is misschien wat voorbarig. In Nederland heb ik er nog niet over gehoord, maar in andere landen is al malware in gebruik die probeert telefoontjes naar je bank te onderscheppen en door te sturen naar een nummer dat door de aanvaller beheerd wordt. Zie bijvoorbeeld dit artikel op Ars Technica.

In de toekomst is het advies dus misschien: ga naar je bank toe (moet er wel nog een bankkantoor bestaan), of bel ze vanaf een vaste telefoon (als je die nog hebt). ;)
Oon @dasiro17 november 2024 11:51
Je hebt hier geen geavanceerde AI voor nodig. Ik weet even niet meer of het Jim Browning of Kitboga was, maar een van de twee heeft een filmpje over een script dat eigenlijk exact hetzelfde doet als deze AI, en dat is al meer dan genoeg om de andere kant te overtuigen.
Hang er nu een scamtekst achter en je kunt gewoon honderden nummers tegelijk bellen vanuit één server, dag en nacht.
sebrassino @Oon17 november 2024 12:44
Ik ken de video die je bedoelt. Die werkte zelfs in het optimale moment amper. Liep vast, herhaalde zich en gaf nonsense antwoorden. Om zoiets echt te laten werken is er veel tijd en geld nodig. En gestructureerde samenwerking. Als die scammers iets niet doen is het gestructureerd samenwerken. Dus zo snel zal de omgekeerde ai niet van de grond komen. En dat ze automatisch uitgaand telefoonnummers bellen met een bandje gebeurd al op grote schaal.
Frame164 @Tweddy17 november 2024 10:44
Zolang er nog veel armoede is in de wereld en mensen gedwongen kunnen worden om dit werk voor een appel en een ei te doen is dat altijd de goedkoopste oplossing.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Frame16417 november 2024 10:57
Vergis je niet; oplichting heeft lang niet altijd te maken met armoede. Het is voor veel mensen jammer genoeg vooral "easy money" met een vrij lage pakkans,
Tweddy @Frame16417 november 2024 10:56
Het is natuurlijk niet alleen armoede dat er voor zorgt dat je illegale dingen gaat doen. Mijn grootouders hadden precies niks, hebben zelfs honger geleden en met hen velen. Toch was het ergste dat gebeurde dat een fiets werd gestolen. Het is ook de hele cultuurverandering gewoon hier in mijn woonplaats ouderen aan de deur worden beroofd en opgelicht, gewoon in een rijk land als Nederland. Degenen die dat doen hebben geen armoede en geen honger. Het is een kwestie van onbeteugelde hebzucht.
copi @Tweddy17 november 2024 12:02
En andersom hadden Trump en Elon Musk geld genoeg en zijn ze in een ander soort crimineel veranderd....
Primal @Tweddy17 november 2024 10:09
:) Waar is de tijd gebleven dat je een bericht op Tweakers als grappig kon markeren ...

On topic: het is natuurlijk wachten op dat AI ook door oplichters op grote schaal ingezet gaat worden. In dit specifieke scenario is het heel goedkoop om een AI persoonlijkheid te laten bellen i.p.v. echte mensen. De wijze waarmee dit "werkveld" opgeschaald kan worden is enorm.

[Reactie gewijzigd door Primal op 17 november 2024 10:35]

Hans1990 @Tweddy17 november 2024 10:57
Dat heeft deze vibes: YouTube: Dueling Useless Machines!!! (AKA Political Machines) /s

Ik moest wel even lol'en om dit nieuwsbericht overigens. Ook in gedachte hebbende hoe er social media kanalen zijn die al jaren bezig zijn met scammers hun tijd te verdoen.
Als de AI nou ook meteen de IP cams van hun kantoor hackt voor ons amusement :+ Ohnee dat zal officieel niet mogen. O-)
hbvdh @Tweddy17 november 2024 12:34
Ik denk dat dat wel meevalt, deze oplichters staan voor te boek om met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk resultaat te hebben.
Voor AI heb je toch wel wat nodig voordat het goed werkt, neem even de hardware (private AI om niet makkelijk tegen de lamp te lopen), en de training van de AI, daar gaat best wel wat tijd en geld in zitten.
Dat hebben deze oplichters er helemaal niet voor over.
DannyXP1600 @Tweddy17 november 2024 12:37
Denk eerder dat de AI's met elkaar in gesprek komen en merken dat ze beide AI zijn, waarna ze krachten bundelen. En dan maakt AI met die gebundelde krachten weer kennis met een volgende AI en dan hebben we Skynet die alles overneemt
R4gnax
@DannyXP160017 november 2024 16:35
Huidige AI is eerder artificial incompetence dan artificial intelligence.
Het is een stochastisch process wat gegeven invoer X de meest verwachte uitvoer Y produceert en doet dat adhv wat op het oog lijkt op basaal 'begrip' van grammatica en zinsbouw, maar zelfs dat ontbeert het feitelijk.

Het is eigenlijk een soort van magic 8-ball, alleen dan opgeschaald tot meerdere biljoenen zijdes en niet meer 100% willekeurig.

Dus maak je over Skynet vooral niet druk de komende 10 tot 20 jaar, zolang bedrijven blijven investeren in LLMs als 'goed genoeg' en de kraan aan fondsen voor wetenschappelijk onderzoek naar daadwerkelijke AI gesloten blijft.
witstert @Tweddy17 november 2024 17:18
That will be fun!
Thus, we are "progressing" as we have done in warfare with community leaders leading defenders/offenders into "battle" to using our/their "creations" to doing it for us, such precious, vital, hominids. Now we have to have a "tool" do that which we do not have, the intelligence to do. IGNORE incoming calls, SMSs unless requested, e.g. OTPs, make calls when in dire need, USE EMAIL in whatever contrasting colours you choose!
DO NOT PAY somebody else to do the obvious. I am disappointed such "tools" are being encouraged/perpetuated/propagated instead of brain power/intelligence/thinking. I forgot to mention the availability of "blocking" incoming calls and SMSs but I do not want to make life too difficult!
sjaool @Tweddy17 november 2024 21:54
AI die AI probeert op te lichten. Een beetje zoals tegen elkaar kletsende Siri's of Furby's. :+
Robbierut4 17 november 2024 09:53
Kijk, dit is nou nieuws waar ik blij van wordt.

Hoe minder lucratief het is voor scammers, hoe groter de kans dat ze ermee stoppen.
Hoe meer tijd ze bezig zijn met onzin, hoe beter. Als ik gebeld wordt zeg ik ook altijd meteen dat er net iemand aan de deur staat, of ze even willen wachten. Duurt soms 5 minuten voordat ze ophangen :)
wildhagen
@Robbierut417 november 2024 10:05
In theorie heb je gelijk, en ik ben het zeker met je eens dat het bestrijden van dit soort praktijk prima is.

Ik vraag me echter alleen wél af of deze criminelen (want dat zijn het!) die zich met dit soort praktijken bezig houden deze techniek straks niet ook kunnen gaan inzetten. Dan heb je straks AI's die andere AI's gaan bestrijden.

Maar goed, zolang het ook maar een paar mensen beschermt tegen deze praktijken is het uiteraard sowieso al winst, en dus positief.
Alxndr @wildhagen17 november 2024 10:16
Hoezo 'straks'? Doen ze dat niet al lang?
Finraziel @Alxndr17 november 2024 10:20
Zal misschien wel, maar de scam calls die ik zelf ontvangen heb lijken toch echt van mensen te komen. Tenzij ze de ai bewust zo instellen om een Indiaas callcenter na te doen maar dat lijkt me niet want is juist wat over het algemeen de grootste indicator is dat er iets niet in de haak is.
Alxndr @Finraziel17 november 2024 10:25
Het verbaast me, geen Indiaas accent maakt een scam direct een factor x minder verdacht zou je denken.

Maar ik heb er geen ervaring mee, want calls komen er bij mij nooit doorheen, die stuurt Google Meet wie smsjes, zelf al naar de prullenbak.
Frame164 @wildhagen17 november 2024 10:44
Dan houden we in ieder geval veel human capital over voor nuttige zaken.
lenwar
@Robbierut417 november 2024 10:34
Hoe minder lucratief het is voor scammers, hoe groter de kans dat ze ermee stoppen.
Denk je dat dit zoden aan de dijk gaat zetten? De fraudeurs zijn veelal (semi-)professioneel. Die hebben straks echt wel door dat ze gewoon naar de volgende moeten gaan.

Het zou gewoon fijner zijn als mensen beter worden opgeleid om het te herkennen. Er zijn altijd een paar basisregels die zo voor de hand liggen, maar men vaak over het hoofd ziet:

- 'Er wordt om jouw gegevens gevraagd door een bedrijf dat contact met jou opneemt'
- 'Je moet iets doen en het heeft veel haast'
- 'Er zijn relatief heftige gevolgen bij vertraging'

Met die drie zinnetjes kom je al een heel end met het herkennen van veel scammers. (geen 100%-score natuurlijk). De haastfactor is voor scammers natuurlijk heel erg van belang. Hoe meer tijd je hebt, hoe meer tijd je hebt om door te krijgen dat er iets niet klopt.

Anyway:
De LLM's van de huidige tijd zijn domweg nog niet goed genoeg om onherkenbaar te zijn. (Mogelijk een kwestie van tijd natuurlijk). Ook heb ik dus zeer sterke twijfels over de daadwerkelijke details van dit artikel. (Ik zeg niet dat de redacteur een fout maakt, maar dat de informatie die wordt gegeven gewoon niet klopt.)
Als je de data door drie modellen heen stuurt (spraak naar tekst, tekst naar tekst, tekst naar spraak), dan zit daar een onnatuurlijke vertraging in. Die vertraging wordt, zeker door professionals, in één keer gespot (en al helemaal als ze zelf ook een AI-model laten meeluisteren om het te detecteren.)
Een scammer die 40 minuten aan het lijntje wordt gehouden door bovenstaande vind ik sowieso moeilijk te geloven. Allicht dat het een 'eerste-keer-scammer' was ;), maar de professionals zullen hier niet intuimen.
Robbierut4 @lenwar17 november 2024 10:39
[...]

Denk je dat dit zoden aan de dijk gaat zetten? De fraudeurs zijn veelal (semi-)professioneel. Die hebben straks echt wel door dat ze gewoon naar de volgende moeten gaan.
Dat valt tegen hoor. De mensen die daadwerkelijk aan de telefoon hangen zijn niet de slimste/meest technische mensen.

Ik heb uit verveling weleens langer met ze aan de telefoon gehangen, allemaal linux termen laten vallen terwijl ze mij een programma voor windows lieten downloaden. En maar verbaasd blijven dat hun tool niet werkt op linux. Heeft erg lang geduurd voordat ze doorhadden dat er iets niet klopte.
Frame164 @lenwar17 november 2024 10:47
[...]

Het zou gewoon fijner zijn als mensen beter worden opgeleid om het te herkennen. Er zijn altijd een paar basisregels die zo voor de hand liggen, maar men vaak over het hoofd ziet:
Zinloos. Consumentenprogramma's waarschuwen al decennialang voor van alles wat niet deugt. Maar verander 1 variabele en mensen trappen er weer in. In de jaren 70 begonnen die "gratis" busreisjes met productpresentaties. Veel mensen weten nu ondertussen wel dat je daar niet in moet trappen. Dus komen er websites waar dezelfde rommel met HEEL VEEL KORTING (altijd in hoofdletters) wordt aangeboden en trapt men daar weer in. Er is niks nieuws onder de zon. Het blijft fout gaan als je mensen dingen belooft met de woorden GOEDKOOP, GRATIS, KORTING. Dat schakelt een deel van de hersens uit.
lenwar
@Frame16417 november 2024 15:34
Ik ken die consumentenprogrammas niet. Ik neem aan dat je doelt op zaken als Kassa en zo?
Ik heb dus geen idee daar allemaal voorgesteld wordt.

De voorbeelden die jij noemt zijn reclames (die goedkope busreisjes die je een dekbed aansmeren tijdens de busrit)

Dit artikel gaat over telefoontjes van scammers. De enige telefonische scammers die ik ken, proberen je over te halen dat je bankrekening in gevaar is en dat soort zaken en dat je nu iets moet doen.
Vooral het ‘nu’ is altijd de agressieve manier.

Ik denk, dat als daar in die consumentenprogramma’s en dan in ook bij een Goedemorgen Nederland en Eva en noem ze maar op, dat daar op de juiste manier aandacht voor genomen moet worden. (Dus heb dramatische bangmakerij, maar gewoon platte feiten die makkelijk zijn te onthouden.)

Er was een tijd terug zo’n infomercial over wat je moet doen. (Klik weg, hang op, bel uw bank.)
Ik vind die heel sterk. Het is heel makkelijk onthouden. Er was alleen onvoldoende aandacht voor detectie.
twmichel @lenwar17 november 2024 12:47
Ik heb ze een paar keer aan de lijn gehad 20-30 minuten kun je ze wel aan de lijn houden, vooral als je wat voorbereidt (valse naam/adres/bank), en ze laat wachten omdat je computer vastloopt, je deurbel gaat en je hond aandacht nodig hebt.
mbbs1024 @lenwar19 november 2024 00:26
Ik heb mezelf ook al een paar maal kostelijk geamuseerd door zulke scammers meer dan een half uur aan het lijntje gehouden, tot ze het uit frustratie opgaven, door me voor te doen als iemand met nul computerkennis die ook om de haverklap wat verkeerd intikt waardoor de dingen niet gaan zoals ze het zich voorstellen.
kodak
@Robbierut417 november 2024 14:00
Als het onderscheppen goed werkt dan geef ik je gelijk. Maar we lezen niets over de fouten bij het onderscheppen. Terwijl dat om fouten gaat waarbij men legale communicatie aan het tegenhouden en onderscheppen is.

In Nederland mag een telecombedrijf niet zomaar communicatie tegen houden, onderscheppen en zich er inhoudelijke mee bemoeien. Het doel is dat telecombedrijven de verbindingen zelf veilig houden. Dus spoofing niet zomaar accepteren, duidelijkheid over de kosten van gesprekken als je een landelijk nummer belt, zorgen dat er niet zomaar geen vrije lijn meer is om iemand te kunnen bereiken enz.

Dat is niet zomaar wettelijk geregeld. Juist om fouten te voorkomen dat een telecombedrijf zich in wettelijke vrijheid en belangen mengt. Wat dan al snel ook nog het gevolg heeft dat een van de twee communicerende kanten geen benul heeft een of meer gesprekken gemist te hebben.

In Nederland worden er jaarlijks miljarden gesprekken opgezet. Laten we uit gaan van 2 miljard. Zelfs al zou dit onderscheppen in 99,99% goed gaan, dan gaat het dus om 20 miljoen gesprekken waarbij 40 miljoen schendingen plaats vinden (ieder gesprek heeft twee betrokkenen).
witstert @kodak17 november 2024 17:29
What about their income stream?
kodak
@witstert17 november 2024 18:14
Als telecombedrijf mag je daarbij ook niet zomaar met inkomende communicatie van andere telecomklanten bemoeien. Omgekeerd is dat namelijk ook niet de bedoeling.

Dat communicatie afkomstig van telecombedrijven problemen geeft is eerder een reden om maatregelen te nemen tegen de bron van de problemen: dat de telecombedrijven halsstarrig meer waarde hechten aan misbruik van verouderde communicatieprotocollen, gebrekkig informeren en gebrekkige verantwoordelijkheid nemen dat zelf in stand te houden. Deze aanpak laat dat ook weer zien: geen woord van bewustzijn als ze zelf fouten maken en aan problemen veroorzaken. Geen woord over hoe het wettelijk inhoudelijk bemoeien redelijk is. Geen woord over de vele alternatieven die klanten de controle en vrijheid geeft die de wetgever als bedoeling heeft.
witstert @Robbierut417 november 2024 17:27
Your "enthusiam" to answer that, long awaited, call from royalty is probably so dashed that you have to rush to the door (of the toilet?) to (")weep(") tears of disappointment/mirth. I should offer my sympathy but it may be wasted.
Cyb
17 november 2024 10:20
De innovatieve scammer zet natuurlijk ook AI in (nu of in de toekomst), dan heb je geen vreemd accent meer, kan je zelfs de taal van het slachtoffer spreken, en hoef je zelf (als scammer) niet meer zelf te spreken. De gevorderde scammer gebruikt daarbij eventueel opgenomen stemmen van vrienden of familieleden van het slachtoffer, om het slachtoffer op te lichten.

Desalniettemin kunnen dit soort tools slachtoffers wel helpen. Detectie van een scammer d.m.v. goede AI tools is denk ik gemakkelijker dan de inzet van goede AI tools om iemand te scammen.
Tweddy @Cyb17 november 2024 10:31
De verbeterde versie van: hoi pap, ik heb een nieuw nummer en enz enz
PCG2020 @Tweddy17 november 2024 11:05
'Ah, wat leuk, ik heb een dochter!' :+
mjl @Cyb17 november 2024 10:44
Veel scammer call centers zijn niet groot genoeg om een dergelijke LLM te betalen. Als je de video’s van de scam baiters ziet dan gaat het hooguit over ergerlijke tonnen omzet. Een goed LLM trainen en gebruiken kost een veelvoud, die LLM’s moeten dan wel heel efficiënt kunnen werken en veel meer omzet kunnen draaien.

Veelal zij het ook geen mega operaties, je moet niet denken dat dit call centers zijn met honderden medewerkers. Er is vaak wel een ‘baas’ maar het volume is niet groot genoeg om LLM’s te kunnen bekostigen.
Beeldbuisje 17 november 2024 10:17
Zelf zoiets ook al een aantal keren beleefd. Als ik dan toevallig in de wagen zit als zo'n idioot me probeert in de maling te nemen, speel ik die jongens ook met hun voeten dat het goeie gang heeft. En boos dat ze op den duur worden. Heerlijk 8-)
Frup @Beeldbuisje17 november 2024 10:24
Haha, lijkt me inderdaad ook heerlijk om zo iemand heerlijk in de zeik te nemen, aan het lijntje te houden en z'n tijd te verprutsen!
Dit heb ik al vaak bedacht, maar is me nog niet overkomen...
Ergens ook een stemmetje in me die zegt "hang op ...".
mjl @Frup17 november 2024 10:41
Ze bellen mij altijd als het niet uit komt … ik hang dus gewoon op.
Speedster 17 november 2024 10:38
Dit gesprek wordt opgenomen voor trainings doeleinden.
This interview is recorded for training purposes.
Zeer effectief tegen scammers.
mjl @Speedster17 november 2024 10:47
Nee, want dan gaan ze meteen door naar de volgende, het idee is juist dat de scammer zo lang mogelijk aan het lijntje wordt gehouden zodat ze minder tijd hebben om echte mensen te scammen.

Een provider als O2 kan heel effectief bekende nummers van scammers omleiden naar het LLM. Vandaar dat ze ook vragen die nummers door te geven.
FrostyPeet @mjl17 november 2024 23:27
Vermeod dat die AI stem binnen 1 dag bekend is bij de scamcenters in de bekende landen. Dan gaan ze gewoon naar de volgende.
mjl @FrostyPeet18 november 2024 08:36
Ik neem aan dat ze daar ook variaties voor in geprogrammeerd hebben, een AI zou continu moeten leren, als een gesprek niet succesvol is (zeg <30 minuten) en de reden is dat ze ‘herkend’ is (kan je uit het gesprek wel opmaken) zal die zich anders gaan gedragen en de stem aanpassen. ‘Dear’ gebruiken is natuurlijk leuk voor dit filmpje maar kan een herkennigspunt worden natuurlijk.

Ik vraag me nog wel af: scambaiters gebruiken vaak een VM omgeving om de scammers toegang te geven via anydesk e.d en dan in te loggen in een nep bank omgeving bijv. Ik neem aan dat deze LLM’s daar nog niet slim genoeg voor zijn.
djack 17 november 2024 10:39
Als AI al mijn plezier afneemt. Is altijd kei leuk zo iemand aan de lijn te krijgen ... Mijn record is 15 minuten met iemand van Microsoft die gezien had vanop afstand dat iets mis was met mijn pc 😁😁😁
mjl @djack17 november 2024 10:48
Je kunt alsnog je pop-up blocker uitschakelen en vage websites bezoeken, goede kans dat je een leuk telefoonnummer vind om te bellen. Ook je telefoonnummer publiek vindbaar maken levert je al genoeg zooi op.
SpaceDok 17 november 2024 12:11
Op zich al een goed initiatief maar ik zou liever willen dat ze nummer spoofing aanpakken. Als je het werkelijke nummer van de beller (scammer) kan zien is het probleem veel effectiever aan te pakken.
Asthaparhim @SpaceDok17 november 2024 12:34
Maar dat kan je dus niet zien ook de provider niet. Dus dat gaat helaas niet gebeuren.
walletje-w 17 november 2024 09:53
Dit is een manier die ik niet voorzien had waardoor mensen hun baan verliezen door AI :+
WillySis
@walletje-w17 november 2024 09:58
Dit zijn geen banen, maar misdadigers.
Crocidolite @WillySis17 november 2024 10:11
Het zijn misdadigers met een criminele baan.
dasiro @Crocidolite17 november 2024 10:22
zeg dat tegen mensen die 18u per dag opgesloten zitten en amper genoeg verdienen om zichzelf en hun familie in leven te houden. Het is niet alsof ze kunnen kiezen om in het callcenter van de echte bank te gaan werken in het dorp ernaast.
Llopigat
@dasiro17 november 2024 12:13
Nou dat zeg je zo wel maar veel Amerikaanse bedrijven hebben callcenters in de Filipijnen waar dit veel voorkomt, zie @icecreamfarmer.

Reden: Indiase accenten worden door Amerikanen met slechte support geassocieerd en in de Filipijnen hebben ze een accent veel dichter bij het Amerikaanse.
dasiro @Llopigat17 november 2024 13:31
de organisaties die hier achter zitten gaan natuurlijk hun werkkrachten niet zoeken in gebieden waar wél legale jobs te vinden zijn, die mensen zijn namelijk minder makkelijk te recruteren en uit te buiten.
Crocidolite @dasiro18 november 2024 15:59
Er is een YT kanaal waar scamers terug gepakt worden d.m.v. hacking e.d. Vaak genoeg krijg je daar ook camera beelden te zien van camera's die in dat soort ruimten hangen en ik krijg niet bepaald de indruk dat ze opgesloten zitten en zielig zijn....verre van dat.

Maar als ik jou zo hoor moeten we die mensen maar zielig vinden en hun gang laten gaan???
dasiro @Crocidolite18 november 2024 17:48
hoe echt die filmpjes zijn is soms nog maar de vraag, want het cruciale stuk hoe hij er aan geraakt laat hij niet zien. Er zijn ook rapportages en documentaires over de werkomstandigheden die niet op clickbait draaien en alles laten zien.
icecreamfarmer @Crocidolite17 november 2024 10:20
Vaak zijn het helaas moderne slaven die ook mishandeld worden.

Zoek maar eens op. Speelt vooral in Cambodja en de Filippijnen.
Frame164 @evers9717 november 2024 10:43
En alle gepensioneerden van wie het pensioen (deels) wordt betaald uit rendementen van beleggingen in de wapenindustrie.....
bantoo @evers9717 november 2024 10:45
Uh nee? Er is geen enkel legitiem doel voor oplichting.
Alex3 @evers9717 november 2024 14:50
De grootste moordenaars zitten in de tabaksindustrie.
R4gnax
@Alex317 november 2024 16:38
Klopt ergens wel. Drank industrie even zo.
Beiden bieden geen enkel wezenlijk heilzaam doel, en beiden weten al decennia lang dat ze niets anders doen dan de mensheid kapot maken voor eigen gewin. Letterlijk de text-book definition van 'het Kwaad.'
Verwijderd @Alex317 november 2024 19:10
Was dat niet de bedenker van loodhoudende benzine, zeg maar de autoindustrie?
Alex3 @Verwijderd17 november 2024 23:16
Misschien, maar dat is niet opzettelijk, en auto's hebben nog nut. Tabak niet, en het enige doel van de fabrikant is je verslaafd maken.
geen_IT 17 november 2024 10:54
Al die populaire antwoorden hoe jullie scammers te slim af zijn vertel je maar in de kroeg...

Ik word sinds eind 2023 gebeld door Nederlandse nummers (06 en 085 welke gespoofd zijn) waarbij duidelijk een seconde zit voordat ik wordt doorgeschakeld naar een callcenter "die mijn crypto beheert".

Dat is allemaal nog te overzien maar dat ze mijn volledige namen weten en mijn bedrijfsnaam opnoemt vind ik vrij vervelend, hierdoor ben ik nu wat "beleefder" met antwoorden en ophangen.

Ook mijn nummer wordt gebruikt bij deze spoofing methode en ik krijg vaak belletjes van de gebelde personen met de mededeling dat ik ze heb gebeld 90% hoort mijn verhaal betreft spoofing maar de overige 10% begint direct; mijn nummer; mijn schuld van de vele belletjes welke worden gepleegd naar hun met mijn nummer welke straks misschien geblokkeerd gaat worden of er een SCAM / OPLICHTING in beeld verschijnt, leuk zeg door wat nitwits gespoofd te worden.

Dus het zielige verhaal over zielige mensen die hardwerkende mensen best mogen oplichten gaat niet op, deze mensen willen op een makkelijke en snelle manier geld verdienen en niet op eerlijke manier.
nandervv @geen_IT18 november 2024 07:08
Niet antwoorden.. Er zijn nu ook scams dat ze je antwoorden opnemen, en die fragmenten gebruiken om vervolgens namens jou weer iemand anders te bellen....
geen_IT @nandervv20 november 2024 16:10
👍 tegenwoordig hang ik direct op.
ArawnofAnnwn @geen_IT18 november 2024 10:11
Sta je toevallig ingeschreven bij de kamer van koophandel met dat telefoonnummer? Je bent dan namelijk verre van de enige die dit heeft. Zolang de KVK je data blijft verkopen behoud je dit. Tip, neem een ander nummer, geef die niet door aan de KVK en behoud dat andere nummer puur voor KVK doeleinden indien nodig.
geen_IT @ArawnofAnnwn20 november 2024 16:16
Ik denk dat het leed al geschiedt is doordat mijn nummer in hun pooltje rondgaat, tis altijd dezelfde Engelse/Afrikaanse vrouw die mijn crypto beheerd.
Ik zou dit zeker hebben gedaan 15jaar geleden als ik wist dat het KvK mijn persoonsgegevens of doorverkocht of door een stagair wordt gedownload en verkocht.

Wellicht goede F.A.Q. bij het opstarten van een eenmanszaak/b.v. neem een wegwerp 06 nummer en houd deze aan voor enkel K.v.K. registratie omdat de K.v.K. je gegevens doorverkoopt en met achterlijke belletjes opgezadeld zit.
Ablaze 17 november 2024 11:24
Cool om te zien.
Uiteindelijk zijn de telefoonnummers zelf nog steeds heel kwetsbaar. Want ze zijn eenvoudig te raden en zitten vaak in datalekken.

Het zou veel beter zijn als we veel langere nummers zouden gebruiken en gebruikers bijvoorbeeld een nieuw UUID als telefoonnummer kunnen genereren, elke keer dat ze hun nummer ergens moeten achterlaten.

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