Obsidian Entertainment maakt systeemvereisten Avowed bekend

Obsidian Entertainment heeft de pc-systeemvereisten voor Avowed bekendgemaakt. Er is minstens een AMD Ryzen 5 2600 of Intel i5-8400-cpu nodig en 16GB ram om het spel te kunnen draaien. De gpu moet minimaal een AMD RX 5700, Nvidia GTX 1070 of Intel Arc A580 zijn.

Op de Steam-pagina van Avowed worden ook de aanbevolen systeemvereisten vermeld. Deze omvatten een AMD Ryzen 5 5600X- of Intel i7-10700K-cpu, in combinatie met 16GB aan ram. De videokaart moet minstens een AMD RX 6800 XT of een Nvidia RTX 3080 zijn. De game neemt ongeveer 75GB aan opslagruimte in beslag.

Avowed is een fantasy-rpg die ontwikkeld wordt door ontwikkelaar Obsidian Entertainment. De game speelt zich af in Eora, net als de games uit de Pillars of Eternity-serie. Avowed bevat een open wereld die naar verluidt veel groter is dan Skyrim en een aantal grote steden bevat. De game zou een divers combatsysteem bevatten en er zou veel nadruk liggen op hoe de spelwereld reageert op bijvoorbeeld magische spreuken van spelers. Verder zegt Obsidian dat de keuzes van de speler belangrijk zijn voor het verhaal. De game komt op 18 februari 2025 uit voor Xbox Series-consoles en pc.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 17-11-2024 10:58 85

17-11-2024 • 10:58

85

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Avowed

vanaf € 75,99

4 van 5 sterren

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5 mrt 2025

Plezier boven geloofwaardigheid

Avowed Review

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Reacties (85)

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Wolfos
17 november 2024 11:30
Pittige aanbevolen eis. Die GPU kostte wel €800. Dus wat ze hier eigenlijk zeggen is dat de game zo slecht geoptimaliseerd is dat 90% van de gebruikers een suboptimale ervaring gaat krijgen. Wat een trend is dat zeg.
Finraziel
@Wolfos17 november 2024 15:43
Wat is dat toch met bij hoge eisen gelijk maar roepen dat games slecht geoptimaliseerd zijn... Het is net alsof jullie het liefst allemaal alleen maar pixel games zien die nog op een oude atom netbook zouden draaien.

Als het mogelijk is om allemaal grafische bells and whistles aan te zetten en daardoor de aanbevolen eisen dus hoger zijn (aanbevolen om in de hoogste grafische stand te spelen) dan is gelijk slecht geoptimaliseerd.
De minimum eisen zijn helemaal niet zo hoog en niemand weet nog hoe de ervaring daarop gaat zijn. Suboptimaal? Ja misschien als je gaat vergelijken met wat er maximaal nodig is, maar voor maximale grafische pracht zul je dieper in de buidel moeten tasten. Dat is al zo sinds de allereerste 3D gaming videokaarten.

Als low of medium settings het hoogste was en de huidige minimum eisen waren de aanbevolen eisen, dan zou jij blij zijn en het wel goed geoptimaliseerd vinden?
Letters @Finraziel17 november 2024 18:45
Aanbevolen is wat je wil hebben de rest is suboptimaal.
Ik denk persoonlijk dat je met deze gegevens tot zover niet kan beoordelen of je een goede ervaring gaat hebben op aanbevolen of minimaal.
30 of 60 fps? 1080p of hoger? Upscaling? Medium of high? Vertel het maar.
CerandoX.nl @Letters18 november 2024 05:38
-

[Reactie gewijzigd door CerandoX.nl op 18 november 2024 05:38]

VonDudenstein @Finraziel17 november 2024 19:14
Wat is dat toch met bij hoge eisen gelijk maar roepen dat games slecht geoptimaliseerd zijn...
Heb je gezien hoe die game eruit ziet? Lol.

Weet niet over welke "bells and whistles" jij het hebt, maar ik zie ze niet.

Ben niet perse kamp 'slecht geoptimaliseerd', maar wel ietwat verbaasd over de eisen.
CerandoX.nl @VonDudenstein18 november 2024 05:39
Aangezien het UE5 is zou het bijvoorbeeld nanite en lumen kunnen zijn
Giedy5 @Finraziel18 november 2024 15:49
Het zou mij niet zo zeer gaan om "alles moet het kunnen draaien" maar om de 1% lows die bij een aantal games waar ik voor de "recommended" specs makkelijk in aanmerking kom en toch maar een steady 50fps draai op medium settings met 1% lows die de 30 aantikken. Dan zijn mijn specs volgends de developer voldoende maar ben ik nog steeds niet tevreden over de ervaring. Zeker als een console met een stuk minder krachtige CPU/GPU wel die FPS vast kan houden. Daar mogen we wel zeker over een ongeoptimaliseerd spel spreken. We zullen zien of dat bij avowed ook zo is maar door deze eisen te stellen leggen ze de lat erg hoog voor zichzelf, stel dat de gemiddelde gamer die deze specs heeft op high settings in 1440p niet een soepele ervaring heeft zal er een stuk sneller worden gesproken over optimalisatie, vooral omdat de 3080 nogsteeds in de top 20 videokaarten eindigt op het moment met (nogsteeds) een stevig prijskaartje van 800-900 euro.
Wolfos
@Finraziel18 november 2024 19:45
Minimum betekent "de game start op en crasht niet". Aanbevolen betekent "Dit heb je nodig voor een goede ervaring".

Kijk even naar wat de populairste videokaarten zijn:
https://store.steampowered.com/hwsurvey

Pas de tiende GPU komt in de buurt van aanbevolen. Kortom; voor het grootste deel van de klanten gaat deze game niet optimaal werken.
Dit was leuk met Crysis in 2007 die z'n tijd ver vooruit was maar het is geen 2007 meer.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 18 november 2024 19:59]

Finraziel
@Wolfos18 november 2024 21:35
Dat is onzin, zat games die prima opstarten en niet crashen op veel lagere hardware dan de minimum vereisten en ook zat games die een uitstekende ervaring bieden op minder dan de aanbevolen configuratie.
Uiteindelijk zit je gewoon maar wat te raden en op basis van je waarzeggerij ben je ze al aan het veroordelen. Wacht nou gewoon eerst maar eens hoe de game gaat zijn als hij uitkomt. Draait het dan niet fatsoenlijk of heb je te zware hardware nodig voor wat het biedt, dán kun je klagen. Nu slaat het nergens op.
Dhrax @Wolfos17 november 2024 11:59
Nee ze zeggen hier, omdat de eisen zo laag zijn, dat dit op een breed scala van hardware prima gaat draaien.

Hoe kom je erbij dat dit pittige systeem eisen zijn?
kaas-schaaf @Dhrax17 november 2024 12:07
Veel mensen hebben de upgrade naar 500+ euro gpu's en 300+ cpu's nooit gemaakt. Niet iedereen groeit het geld op de rug.
Amanoo @kaas-schaaf17 november 2024 12:21
Tegenwoordig is dat wat je minimaal moet uitgeven om enigszins te kunnen gamen (hele lichte esports titels die ook op aardappels draaien daargelaten).

Het is wel triest, ik vind ook niet dat het zo duur zou moeten zijn. Maar voor minder dan dat heb je gewoon een low end systeem. Je CPU is dan niet mid range en je videokaart heeft soms nog genoeg TFLOPS maar wel te weinig VRAM.
Jittikmieger @Amanoo17 november 2024 20:45
Tegenwoordig is dat wat je minimaal moet uitgeven om enigszins te kunnen gamen (hele lichte esports titels die ook op aardappels draaien daargelaten).
Nee, joh! Das helemaal niet nodig!

Ik game moderne spellen op een Ryzen 7 5700X van €150,- en Raden RX6600 van €220,-. Nagenoeg alle moderne spellen zijn te spelen op native 1080p high settings 60FPS of anders een mix van medium/ high. Eventueel - mocht je dat willen - dan kun je nog FSR of XESS gebruiken met framegen.

Dus het kan goedkoper dan €500,-

...En wanneer je minder moderne games speelt, zoals ik voornamelijk doe of indie games, dan kun je met Steam Deck hardware prima toe om op 60FPS te gamen.
ochhanz @Amanoo17 november 2024 21:40
Het is wel triest, ik vind ook niet dat het zo duur zou moeten zijn. Maar voor minder dan dat heb je gewoon een low end systeem. Je CPU is dan niet mid range en je videokaart heeft soms nog genoeg TFLOPS maar wel te weinig VRAM.
, als je alles settings op 'ultra' zet en hoge resolutie dan wel. Als je een beetje speelt met de settings valt het doorgaans wel mee. Wat ik vaak storender vind is de vereiste opslag, want dat kun je niet altijd zo makkelijk oplossen op bijvoorbeeld een laptop of Steam Deck en downloaden is ook trager.
GameNympho @Amanoo17 november 2024 22:26
Dat is wat men wil, maar ik ga er never aan mee doen, zeker na het debacle met Crysis. Met 2 kaarten nog geen optimale ervaring :F sorry.

Diegene die een game ontwikkelen moeten ook eens nadenken, 95% speelt met 1 graka, niet met 2 of 3 om het spel dan optimaal te kunnen spelen. En als hun dan 30fps speelbaar vinden in deze tijd, tja dan rest ik mijn case.

edit; Meeste mensen die een game spelen, hebben ook nog eens vaak een 2k of 4k scherm, hier hoort een ontwikkelaar toch rekening mee te houden? Ze willen maar dat we meelopen, maar niet een ieder kan dit. Ik doe gemiddeld 5 jaar met een systeem, dat ik de allernieuwste games niet op 4k/144hz kan spelen, snap ook ik, maare lopen hun niet achter met hun 30fps?

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 17 november 2024 22:30]

Devotus @GameNympho18 november 2024 10:59
Wat een onzin, ik heb momenteel ook niet veel geld, vind ik zelf, toch heb ik een 7800x3d, 32gbram, 7900xt gpu en een 175hz 1440p ultrawide oled scherm, gekocht over de afgelopen 2 jaar.

Koste waarschijnlijk zon 3500€ bij elkaar, dat is over 24 maanden versprijd net geen 150 euro per maand, als ik een netto inkomen van 2500€ neem is dat ongeveer 6%

6% van mijn maandelijks inkomen uitgeven aan mijn grootste hobby? Waar ik veeeele uren aan spendeer? Dat is toch helemaal niet gek? En dan heb ik mid-high end onderdelen en dat oled scherm is een compleet extravagante uitgave van 1500€ destijds.

Denk eens na over andere uitgaven die je doet, waarschijnlijk kun je er wel een paar verzinnen waar je nog veel minder waar voor je geld krijgt. Sommige mensen zijn die 150 euro in een minuutje kwijt met gokken in een cassino of met loten. Of aan thuisbezorgd of de snackbar omdat ze te lui zijn zelf wat lekkers te (leren) maken voor een fractie van het geld.

Laat ontwikkelaars lekker hun spel zo mooi maken als ze kunnen en als dat betekent dat ik een jaar of zelfs meerdere moet wachten op een upgrade voor ik het spel optimaal kan spelen vind ik dat prima.

Ik had cyberpunk gepreordered, maar nog steeds niet gespeeld. Was niet de bedoeling er zo lang mee te wachten maar ik heb er geen haast me, ga het wel spelen als ik een gpu heb die goed met path-tracing om kan gaan. Nu lekker "kingdom come: deliverance" aan het spelen jaren na release, gelukkig hadden ze een "future pc" graphic setting en het spel ziet er fantastisch uit op mijn oled met 175hz en max graphic settings.

1. Snel na release spelen
2. Goede kwaliteit
3. Weinig geld.

Van deze drie kan je er altijd maar 2 tegelijk kiezen, en dat is helemaal prima wat mij betreft.
GameNympho @GameNympho20 november 2024 00:12
@Devotus Sorry, maar dat is jouw ervaring en mening, maar of die klopt met meerdere mensen?
Ja, zoals jij het aangeeft, voor jou haalbaar, maar daar heb ik het niet over.
Als er een nieuwe game uitkomt en een 4090 (nieuwste graka) kan de game niet eens aan, dan vindt ik dat een probleem, ik heb nm niet zoals die ontwikkelaars, meerdere graka`s en cpu`s tot mijn beschikking om een game dan optimaal te kunnen benutten.
En dat maakten wij toen al mee met Crysis en daarom hoor je zo vaak "Can it run Crysis"
1Mark @kaas-schaaf17 november 2024 13:12
Het zijn ook wel andere graphics dan Witcher 3.
Ik ben zelf niet weg van de stijl van dit aangekondigde spel, maar het heeft wel meer detail zo te zien.
Gubbel @kaas-schaaf17 november 2024 22:11
Scheelt dat de minimum eisen een Arc A580 of GTX 1070 zijn, oftewel met een 2060, 3060, 3050 wellicht zelfs ben je prima in staat de game te spelen. Als je low-end kaarten koopt, gebruik je ook low settings (wat nog steeds in veel gevallen vergelijkbaar is met console ervaringen), deze game lijkt juist een mooi breed scala aan hardware te ondersteunen.
Borgia @Dhrax17 november 2024 18:59
De steam charts zeggen dat. Raad eens hoeveel % van de mensen op Steam die videokaart of hoger hebben.
1Mark @Wolfos17 november 2024 13:10
Wat betekent slecht geoptimaliseerd? Er worden tegenwoordig toch meer off-the-shelf engines/assets gebruikt dan vroeger?
svenM @1Mark17 november 2024 17:40
Ik vermoed net daarom. Vroeger moesten programmeurs nog gaan truken uithalen om het te laten draaien op de hardware van die tijd. Ondertussen met die game engines kan men gewoon alles aanvinken en hoeft men niet meer zo over details te denken.
1Mark @svenM17 november 2024 22:29
Ja en minder visuele trucages denk ik. Er werd meer met illusie gedaan (mode 7 op de SNES bijvoorbeeld), maar nu is realisme ook belangrijk voor physics bijvoorbeeld.
freaq @Wolfos17 november 2024 18:47
Zucht zwaar =! Slecht geoptimaliseerd.

Als ik 100 miljoen berekeningen doe in 33 milliseconden

Versus 10 miljoen in 16 milliseconden

Dan is de eerste zwaarder, maar beter geoptimalisseerd, gezien er meer berekend wordt per seconde.

Games zijn zeer efficient, maar ja soms ook gewoon zwaar.
Dat betekent niet dat developers lui zijn of niet geoptimaliseerd hebben, meestal betekent het gewoon dat er meer complexe logica loopt of er gewoon meer berekent wordt.
Cid Highwind @freaq18 november 2024 01:10
Beetje vermoeiend dat bij iedere game te moeten herhalen ja.

Als we het eens af zouden stappen dat elke game een volledig dynamische open wereld zou moeten bieden, en we wellicht weer leuke fixed camera standpunten zouden hebben, heb je ineens een stuk meer tijd en geld beschikbaar voor zaken als optimalisaties.

Maar dat wil men ook niet want dan is het ouderwets. Tja… kiezen of delen.
k995 @Wolfos17 november 2024 11:55
Recommended: AMD RX 6800 XT of een Nvidia RTX 3080 (rtx 4070) heb je beide voor 5-600 euro.
EN ja voor een graphische goed uitziende game in 2025 lijkt me dat normaal.

Minimum is AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580.

Het ondersteunt ook dlss dus dan kom je met een 4060 ook wel weg, 300 euro.
Amanoo @Wolfos17 november 2024 12:18
De minimumeisen zijn een stuk lichter. Minimaal een GTX1070, dat was net een stapje boven mid range in 2016. Bijna 9 jaar geleden.

Aanbevolen is ietwat aan de zware kant ja, maar dat is aanbevolen. Een game mag best wel wat zwaar worden als je alle grafische opties aanzet. Het oog wil ook wat en je hebt die RTX3080 niet voor niets gekocht.

Het spel gaat gewoon op een breed scala hardware draaien en heeft voor iedere tier wat te bieden.
rickhol @Wolfos17 november 2024 20:17
een 3080 of 6800xt equivallent is de 7800xt/4070(super) die kosten voor de 7800xt 470 of voor de nvidia 530/606

absolute dus geen 800 euro grafische kaarten
jaaoie17 @Wolfos17 november 2024 11:57
Tegenwoordig is elke game slecht geoptimaliseerd.
dartbord 17 november 2024 11:04
Toch jammer dat ze voor een eerstepersoonsperspectief hebben gekozen. Ik krijg al een aantal jaar redelijk snel last van mijn buik/maag tijdens het spelen van zulke games. Echt irritant dat dat zo ineens kan veranderen in je lijf, want vroegâh had ik daar nooit last van.

Verder, ben ik de enige die het tegenwoordig lastig vind om te bepalen of he met een bepaalde processor nog wel mee kan met de systeem eisen?
Ik heb zelf een oudere i7-7700k, is dat dan snel genoeg voor de eis van i5-8400? Hoe kan je zoiets het best bepalen?
bapemania @dartbord17 november 2024 11:21
Jouw cpu heeft 4 cores en 8 threads de i5-8400 heeft 6 cores 6 threads. De kloksnelheden van jouw cpu liggen hoger maar de cache is wat lager. Ik zou gokken dat het om het even is maar als Obsidian de 7e generatie Core I cpus blokt in de software kun je het alsnog niet spelen, afwachten dus.

https://tweakers.net/pricewatch/compare/700309;1051077/
loki504 @bapemania17 november 2024 12:31
Het blokkeren van oudere cpu zou echt voor een lading onnodige kritiek zorgen... ik verwacht niet dat MSFT dat gaat goed keuren. Dat gaat tegen hun speel het op zoveel mogelijk apparaten filosofie in.
Armselig @loki50417 november 2024 20:25
MS keurde wel goed dat mijn proc niet compatibel zou zijn met Windows 11 terwijl die het prima aankan. Ze hebben veel buitengesloten met de figuurlijke druk op een knop. Hardwarematig zie ik geen reden waarom ik W11 niet zo kunnen draaien. Misschien mobo, maar proc zeker niet.

Edit: Nevermind proc komt als ik het goed heb uit 2014 dus misschien toch te oud :+
Maar dan nog ruim voldoende voor Windows 11 die minimaal maar 1Ghz nodig heeft...

[Reactie gewijzigd door Armselig op 17 november 2024 20:29]

loki504 @Armselig17 november 2024 20:55
Hardwarematig zie ik wel een reden waarom windows 11 niet voor de volle 100% kan werken. Namelijk het ontbreken van een TPM 2.0 chip je op je mobo/cpu.(meestal mobo). Die om het systeem veilig te houden(of dat ook echt werkt durf ik niet te zeggen).
Armselig @loki50417 november 2024 21:55
TPM is inderdaad ook het probleem, oud moederbord. Maar toch blijf ik om een of andere reden de processor de schuld geven. Misschien omdat die duurder was dan de mobo toen ik 'm kocht. Als het nou aan het geheugen lag of videokaart, dat klik je eruit en een nieuwe erin. Maar zodra het aan de processor ligt, moederbord of in mijn geval zelfs allebei, dan kan je net zo goed helemaal overnieuw beginnen met een nieuwe PC. Ik had niet gedacht deze al zo snel te moeten vervangen...

Het is volgens mij ook voor het eerst dat MS restricties oplegt. Ik heb nooit echt top-of-the-line hardware gehad, maar overstappen naar een nieuwe Windows was nooit een probleem. Ik ging zonder problemen van Windows 7 naar 10. Nu zegt MS ineens dat m'n PC niet goed genoeg is...
seez @dartbord17 november 2024 13:51
Helaas is dit niet alleen eerste persoons perspectief gebonden. Ik speel nu toevallig Tomb Raider (2013) en het shakey cam effect wordt door een hoger framerate nog heftiger. Bij bepaalde cut scenes kijk ik weg.
Nu lijkt mijn Avowed niet echt een spel waarbij ze dit effect extensief gebruiken. Je kan het volgens mij ook in derde persoon perspectief spelen en mogelijk kun je de field of view aanpassen
dartbord @seez17 november 2024 18:42
Zo, daar noem je een game ja, daar had ik het heel erg mee. Zulke games die de camera laten bewegen zonder dat je daar zelf invloed op hebt, erg irritant.
YouriS @dartbord17 november 2024 11:09
Ik denk dat een zoekmachine gebruiken daarvoor het makkelijkst is dan, of eventueel YouTube vergelijkingen bekijken.
lHybridl @dartbord17 november 2024 11:11
De game is volledig te spelen in third person
catfish @dartbord17 november 2024 11:17
Ruwe vergelijking, maar best degelijk:
https://www.cpubenchmark....i7-7700K-vs-Intel-i5-8400
Vermoedelijk nog wel ok dus.
maddog4004 @dartbord17 november 2024 11:20
Ik heb dit bij oudere spellen juist. Als je oude hardware hebt, probeer dan v-sync uit te zetten. Wat ook helpt soms is een vaste overlay crosshair in het midden, je hersenen hebben dan een soort vast-grijp punt.
Kubrix @dartbord17 november 2024 11:30
Dit heeft voor een groot deel met de FOV (field of view) te maken, in combinatie met de afstand tot je monitor en ook de afmeting van je monitor. De FOV van de meeste first person games die op PC uitkomen staan nog steeds ingesteld op console afstanden, waarbij je behoorlijk ver van je scherm afzit.
Mayonaise @Kubrix17 november 2024 15:06
Bij mij helpt de FOV nooit.

Het heeft bij mij eerder te maken met schaling van distance en grootte van voorwerpen, verkeerde parallax effect tov realiteit en een vervormde camerabeeld. Daarbij spelen zoom, blur, lage framerates, head bobble en character movement repsonsiveness ook een grote rol.

Ik kan spellen van bepaalde makers nooit spelen, bijvoorbeeld Bethesda, Obsidian en Halo series. Ik heb nooit Skyrim en Fallout kunnen ervaren :'(

[Reactie gewijzigd door Mayonaise op 17 november 2024 15:13]

ochhanz @Mayonaise17 november 2024 21:46
Ik kan spellen van bepaalde makers nooit spelen, bijvoorbeeld Bethesda, Obsidian en Halo series. Ik heb nooit Skyrim en Fallout kunnen ervaren :'(
, het lijkt me dat je voor Skyrim en Fallout daar wel mods voor hebt om dat aan te passen (bijvoorbeeld bij Nexusmods).
kaas-schaaf @dartbord17 november 2024 12:05
Ik heb zelf een oudere i7-7700k, is dat dan snel genoeg voor de eis van i5-8400? Hoe kan je zoiets het best bepalen?
4 core 8 threads Vs 6 core 6 threads. Mijn vermoeden gezien de amd minima is dat ze minimaal 6 echte cores willen ivm multithreading. Een 6 core kan met wat overhead ook prima meer threads aan en zeker beter dan een 4 core (ondanks HT).
Xander.M @dartbord17 november 2024 12:50
Je kan kijken of het spelen met de FOV slider helpt met je "motion sickness".
Een goede is in je fov hetzelfde te maken alsof je scherm een raam zou zijn waar je door kijkt.

Grotere fov hoe dichterbij je zit :)
Carharttguy @dartbord17 november 2024 11:15
Ik heb zelf een oudere i7-7700k, is dat dan snel genoeg voor de eis van i5-8400? Hoe kan je zoiets het best bepalen?
Daar is UserBenchmark voor: Linkje

Je zit dus nog wel goed.
Borgia @Carharttguy17 november 2024 11:19
Nee kijk daar niet, dat is een onbetrouwbare troll website (zijn zelfs geband van de Intel Reddit). Je kan beter benchmarks checken op youtube van cpu intensieve games waarbij ze een hele krachtige gpu gebruiken, bijv Cyberpunk.

[Reactie gewijzigd door Borgia op 17 november 2024 11:22]

Carharttguy @Borgia17 november 2024 11:28
Daarvan was ik niet op de hoogte. Thanks voor de info.
daellat @Carharttguy17 november 2024 16:54
Lees maar eens de reviews van die man, het is soms best wel vermakelijk bijv. https://cpu.userbenchmark...-9800X3D-8-Core-Processor
HandheldGaming @Carharttguy17 november 2024 15:25
UserBenchmark is eigenlijk nergens goed voor, behalve om te beoordelen hoe goede SEO de wereld de online wereld molesteert.
Thomg @HandheldGaming17 november 2024 18:35
Userbenchmark is schappelijk als je wilt kijken of je hardware performed zoals het hoort. Dus ik wil wel degelijk beargumenteren dat het een usecase heeft.

Dit is alleen nooit waar naar gerefereerd word en het gaat altijd naar de vergelijkingen/reviews die gewoon klinkklare bullshit zijn.
Majestici @dartbord17 november 2024 14:03
FOV omhoog gooien...
Jammer genoeg is John Bain er niet meer om daar elke developer op te wijzen.. RIP.
uchiha tijntje
@dartbord17 november 2024 21:54
Je kunt de game ook in third person spelen :)
Majestici 17 november 2024 14:14
Gezien de texturequality blijf ik het vreemd vinden dat ze een 3080 (10GB) en 6800XT (16GB) gelijk aan elkaar trekken. Dat zet iedereen weer op een dwaalspoor. Developers weigeren toe te geven dat Nvidia te weinig VRAM op gen3 en gen4 geplaatst heeft. Je kunt er nu alweer vanuit gaan dat bij de launch de game "mixed" is en er honderden op de steamforums zitten te klagen over stuttering.

En de oplossing gaat weer zijn dat de developers gewoon de textures nerfen en het "optimalisatie" noemen.
IlIlIllII @Majestici18 november 2024 08:25
Ik snap de relevantie niet helemaal? UE5 is juist heel vriendelijk wat betreft textures en VRAM-gebruik. 8 GB is waarschijnlijk al meer dan voldoende voor max textures op 1440p, kijkende naar andere UE5 games. En qua performance zijn deze videokaarten overigens heel vergelijkbaar.

[Reactie gewijzigd door IlIlIllII op 18 november 2024 08:26]

mapa2011 17 november 2024 16:25
Aanbevolen inderdaad volgens Steam, niet het minimale om te spelen, ik schrok van de best hoge spec's die in het artikel genoemd worden. Aanbevolen is om high resolution soepel te spelen, in de beta was mijn rig met o.a. Nvidia RTX 3060 (laatste BIOS en drivers), 32GB DDR5 en Intel i7-10700K prima om op medium tot high resolution te spelen.

Systeemeisen
Minimum:
Processor: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400
Grafische kaart: AMD RX 5700, Nvidia GTX 1070, Intel Arc A580

Aanbevolen:
Processor: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K
Grafische kaart: AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080

Minimale en aanbevolen spec's hebben logischerwijs dan ook nodig:
Besturingssysteem: Windows 10/11 met updates
DirectX: Versie 12
Opslagruimte: 75 GB beschikbare ruimte
Geheugen: 16 GB RAM

[Reactie gewijzigd door mapa2011 op 17 november 2024 16:34]

pretraket 17 november 2024 12:33
Zijn wel echt stevige eisen.... 3080 aanbevolen? als dat voor 1080p is, dan is dit echt bizar slecht geoptimaliseerd
Cid Highwind @pretraket18 november 2024 01:13
Misschien is het wel aanbevolen omdat de game detail biedt die op een 1080p scherm gewoon niet tot z’n recht komt?

Zou niet meer dan logisch zijn, dat formaat was bij z’n indiensttreding op de PC reeds ondermaats.
Audione0 17 november 2024 15:47
De videokaart moet minstens een AMD RX 6800 XT of een Nvidia RTX 3080 zijn? Best wel een statement.

Dus alles daaronder werkt niet? :X
sjepper @Audione017 november 2024 20:38
Kan jij lezen?

De gpu moet minimaal een AMD RX 5700, Nvidia GTX 1070 of Intel Arc A580 zijn.
Audione0 @sjepper17 november 2024 21:39
|:(

Aanbevolen systeemvereisten zijn indd wat anders...

[Reactie gewijzigd door Audione0 op 17 november 2024 21:43]

sjepper @Audione018 november 2024 11:17
Sorry voor het iets wat botte bericht.
Audione0 @sjepper18 november 2024 18:00
Ik kan wel wat hebben hoor..
PredCaliber2 17 november 2024 16:15
Ik twijfelde altijd of ik mijn RTX 3090 (24 GB VRAM) moet upgraden als de 50x0 serie uit is. De 3090 is alweer bijna 5 jaar oud namelijk.

Echter aangezien ik alleen op 1440p speel, ben ik nog steeds echt verrast dat hij zon beetje elke game prima draait. ook de system requirements voor deze game lijken goed te gaan ermee als een RTX 3080 recommended is. (Heb ook een i7 12700k met 32GB DDR4, maar geen zin om weer te upgraden naar DDR5 platform)
Audione0 @PredCaliber217 november 2024 21:46
De 3090 is een dijk van een kaart, en op 1440p al helemaal.
Kijk eerst even aan of je iets tekort komt... Upgraden kan altijd nog...
Jelle Brolnir 17 november 2024 17:02
Mooi, mijn systeem is still worthy. Zin in deze game, hoop dat ik mij hier net zo in kan verliezen als skyrim.
MetalSonic 17 november 2024 17:17
Zozo mijn CPU en GPU nu al bij de aanbevolen producten. Wil je dus echt alles eruit halen dan zal je nog veel beter moeten hebben. Ik ga nog even door met precies die twee stukken hardware tot de 5k gpu serie uit is. Ben benieuwd of die net zoals mijn MSI 3080 sterk en stil is. En dan kijken welke stille/ sterke CPU mijn 10700k gaat vervangen.
M.vd.Haak 17 november 2024 18:39
Los van de aanbevolen systeemeisen, zie ik hier vooral mensen met hun eigen systeem pronken en niet zozeer ingaan op het feit dat de aanbevolen eisen nodig zijn voor alle pracht en praal. Dat eerste is wekt irritatie en dat laatste is niet vreemd, want waarom zou een game niet een modern systeem vereisen voor grafisch geweld en soepele gameplay?

Dat een systeem voor dergelijke ervaringen tegenwoordig een klein vermogen (kunnen) kosten, ja daar mag je je serieus zorgen over maken. Het is echter niet nodig om van een game te kunnen genieten, zolang de gameplay en storyline maar op orde zijn.

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