Obsidian Entertainment maakt systeemvereisten Avowed bekend

Obsidian Entertainment heeft de pc-systeemvereisten voor Avowed bekendgemaakt. Er is minstens een AMD Ryzen 5 2600 of Intel i5-8400-cpu nodig en 16GB ram om het spel te kunnen draaien. De gpu moet minimaal een AMD RX 5700, Nvidia GTX 1070 of Intel Arc A580 zijn.

Op de Steam-pagina van Avowed worden ook de aanbevolen systeemvereisten vermeld. Deze omvatten een AMD Ryzen 5 5600X- of Intel i7-10700K-cpu, in combinatie met 16GB aan ram. De videokaart moet minstens een AMD RX 6800 XT of een Nvidia RTX 3080 zijn. De game neemt ongeveer 75GB aan opslagruimte in beslag.

Avowed is een fantasy-rpg die ontwikkeld wordt door ontwikkelaar Obsidian Entertainment. De game speelt zich af in Eora, net als de games uit de Pillars of Eternity-serie. Avowed bevat een open wereld die naar verluidt veel groter is dan Skyrim en een aantal grote steden bevat. De game zou een divers combatsysteem bevatten en er zou veel nadruk liggen op hoe de spelwereld reageert op bijvoorbeeld magische spreuken van spelers. Verder zegt Obsidian dat de keuzes van de speler belangrijk zijn voor het verhaal. De game komt op 18 februari 2025 uit voor Xbox Series-consoles en pc.