Gerucht: Obsidian-rpg Avowed is veel groter dan Skyrim en komt begin 2023 uit

Avowed, de nieuwe fantasy-rpg waar Obsidian in opdracht van Microsoft aan werkt, heeft volgens een gerucht een veel grotere spelwereld dan Skyrim. Ongeveer honderd mensen zouden al twee jaar aan de game werken en het spel zou eind 2022 of begin 2023 uitkomen.

Vorige week kondigde Microsoft Avowed aan met een teasertrailer. De game is een fantasy-rpg met een eerstepersoonspectief en speelt zich af in Eora, net als de games uit de Pillars of Eternity-serie. Microsoft en Obsidian hebben nog geen inhoudelijke details bekendgemaakt over het spel, maar een gebruiker van het ResetEra-forum claimt meer te weten.

De gebruiker zegt dat de game een open wereld heeft die veel groter is dan die van Skyrim en een aantal grote steden bevat. Avowed zou zich met name afspelen in de Living Lands-regio van Eora en er zou veel nadruk liggen op hoe de spelwereld reageert op bijvoorbeeld magische spreuken van spelers.

Ook krijgt de rpg naar verluidt realtime weersveranderingen en een 'zeer geavanceerde' tool om personages te creëren. Het spel zou ook een groot aantal facties bevatten waarbij spelers zich kunnen aansluiten en spelers kunnen companions meenemen op hun avonturen.

Avowed zou een nieuwe verhaallijn hebben, die losstaat van de andere Pillars of Eternity-games. Er zouden veel baasgevechten in zitten, waaronder enkele 'zeer grote'. Volgens de forumgebruiker werken er ongeveer honderd mensen aan het spel en is Avowed al twee jaar in de maak. Obsidian zou het team nog willen uitbreiden en zich ten doel gesteld hebben om de rpg eind 2022 of begin 2023 uit te brengen.

Het is niet duidelijk hoe betrouwbaar de informatie van de gebruiker is. Het gaat niet om een persoon die eerdere grote lekken op zijn naam heeft staan. Klobrille, een andere leaker, die wel heeft bewezen over inside-informatie te beschikken, stelt dat de nieuwe bron betrouwbaar is.

Avowed is de eerste rpg die Obsidian maakt nadat de studio door Microsoft Studios werd ingelijfd. Het spel is in ontwikkeling voor Xbox-consoles en Windows-pc's. De game zal bij de release beschikbaar zijn via het Game Pass-abonnement.