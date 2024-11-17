PC Partner verhuist naar Singapore om Amerikaanse exportrestricties te omzeilen

PC Partner, het bedrijf achter Inno3D en Zotac, heeft zijn hoofdkantoor van Hong Kong naar Singapore verhuisd. De fabrikant staat nu te boek als een Singaporees bedrijf en zou de maatregel hebben genomen om aan de Amerikaanse gpu-exportrestricties richting China te ontkomen.

De Chinese techwebsite Hkepc schrijft dat PC Partner tevens productielijnen in Indonesië wil openen, waar vermoedelijk varianten van de aankomende Nvidia RTX 50-videokaarten zullen worden geproduceerd. Volgens Hkepc gaat Nvidia op dit moment na of PC Partner onder de Amerikaanse gpu-exportrestricties valt of niet. Het Amerikaanse bedrijf zou dit doen met het oog op de aankomende release van de RTX 50-videokaarten. De kans bestaat namelijk dat de high-end modellen uit deze gpu-reeks onder de Amerikaanse exportbeperkingen ten aanzien van China vallen.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 17-11-2024 11:30 92

17-11-2024 • 11:30

92

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Reacties (92)

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MPIU8686 17 november 2024 11:45
Vind dit allemaal een beetje ver gaan.

Als je een betrouwbaar gevestigd Chinees bedrijf bent met totaal geen slechte bedoelingen wordt je mede slachtoffer van wat de USA de wereld dicteert te doen. Niets sluit uit dat als Chinese bedrijven zich in Westerse bedrijven nestelen ze op deze manier ook aan deze technologie raken en daar mogelijk wel slechte bedoelingen met hebben.

Het is ook niet zo dat de lucht stopt aan de landsgrenzen, maar dat snappen de meeste landen blijkbaar nog steeds niet. Er aanraken doen ze sowieso.
Verwijderd @MPIU868618 november 2024 00:32
Omgekeerd zijn de talloze barrières die China oplegt iets wat ook een keer tegenspraak verdient. Je kunt er geen lokatie openen zonder dat een significant deel van je personeel aantoonbaar lid is van de communistische partij. Je R&D was al decennia lang niet veilig, net als ongelijkwaardige concurrentieposities door middel van overheidssubsidies, trade barrières en what have you, en inclusief de nodige spionage. Ook China oogst wat het zaait en die nuance mist in z’n geheel in je comment maar de zwarte piet gaat enkel en alleen naar de VS die heel lang heel lenient is geweest richting een land wat wel de lusten plukte van de kapitalistische vrije markt maar daar in verre van reciprocitair was en is.
MPIU8686 @Verwijderd18 november 2024 05:53
Je kunt het ook omgekeerd interpreteren, de USA en de EU hebben decennia lang misbruik gemaakt van de groeiende Chinese economie en de alsdaar schending van mensenrechten om hier goedkoop productjes op de markt te krijgen. Nu de Westerse bedrijven daar hun supervisie aan het verliezen zijn en zij opzij geduwd worden door sterkere door de staat gesteunde Chinese bedrijven gaan ze aan de alarmbel trekken. Nu is het alle hens aan dek om het Chinese gevaar tegen te houden, ban hun smartphones, auto's en producten van onze markt. maak de invoerrechten zo hoog dat ze onbetaalbaar worden tgv producten van Westerse bedrijven.

facts over de USA :

Terwijl de USA hun hoge import en export heffingen ingevoerd onder het eerste bewind Trump 2016-2020 ons bedrijf te gronde hebben gericht aangezien wij voornamelijk handel hadden met de USA en onze klanten deze absurde heffingen gewoonweg weigerden/niet meer konden betalen.

Ons bedrijf betekende een brug binnen Europa tussen de USA en Rusland.

Die heffingen waren toen louter en alleen tegen de EU gericht. Voornamelijk voor import van Europese auto's een halt toe te roepen, om de Amerikaan aan te zetten meer Amerikaanse producten te laten kopen en de Europese terzijde te laten liggen. Onder de befaamde noemer "Make America Great Again"

Het antwoord hierop van de EU was vervolgens om de heffingen op Amerikaanse producten alsnog te verhogen.

Ons bedrijf was in 2021 nog in leven met voornamelijk handel met Rusland wat onze 2de handelspartner was, maar we stonden er slecht voor. Wij waren telkens in de hoop dat de democraten onder Biden deze absurde heffingen zouden terugschroeven, wat nooit is gebeurd.


Met het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022 en de daabij horende handelsembargo's tegen Rusland was het dus helemaal Game Over voor ons bedrijf. Tien jaar hard werk voor niets door het idiote touwgetrek tussen 2 grootmachten en hun wereldvreemde leiders.


.

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 18 november 2024 06:39]

Verwijderd @MPIU868618 november 2024 15:54
Ik probeer m'n hele leven al daar waar mogelijk te kopen van een eindpartij die actief en zetelt in een liberale democratie met een vrije markt. Is vrij lastig inderdaad, maar toch. De omzet van mijn aankoop mag zoveel mogelijk daar naar toe.

"facts over de USA :
Terwijl de USA hun hoge import en export heffingen ingevoerd onder het eerste bewind Trump 2016-2020 ons bedrijf te gronde hebben gericht aangezien wij voornamelijk handel hadden met de USA en onze klanten deze absurde heffingen gewoonweg weigerden/niet meer konden betalen."

Hierbij negeer je dat Europa al langer een tariff had van 10%+ op Amerikaanse auto's, geheel in het nadeel van de VS, en haar auto-industrie. Wat de VS deed was een reactie op iets wat Europa al heel lang deed. Als je de tariff's van de USA absurd noemt waren die van Europa al heel lang absurd me dunkt. Maar ook deze zwarte piet mag blijkbaar ongenuanceerd naar de VS. Je weet wat het import tariff was in China voor een Europees geproduceerde BMW in zeg 2017-18? een whopping 25%. Maar China is blijkbaar heilig en slachtoffer.

Overigens, een tariff-blanket zou nog als absurd betiteld kunnen worden. Een gerichte tariff is dat niet per se. Nu je het toch over de auto-industrie begint, een sprekend voorbeeld was de invoering van specifieke auto-tariffs ten aanzien van Japanse import in de VS, die als bijkomend en intended voordeel hadden dat de productie ook naar de VS verplaatst werd en de nadelen van een tariff(-blanket) outweighed werden door een grotere lokale productie met arbeidsmarkt en scalingvoordelen in de Eighties. Hoe wel ik pro-vrije markt ben zijn er Tariffs en tariffs.

Zou als ik ergens tien jaar lang veel effort stop niet de complete helft van de analyse (China en Europa) negeren en toebedelen aan orange man bad, maar dat is een persoonlijke mening.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 november 2024 15:56]

drdelta @MPIU868618 november 2024 22:58
Met het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022 en de daabij horende handelsembargo's tegen Rusland was het dus helemaal Game Over voor ons bedrijf. Tien jaar hard werk voor niets door het idiote touwgetrek tussen 2 grootmachten en hun wereldvreemde leiders.
Dat is knap lullig. Ik hoop dat je je kennis en ervaring op een andere manier alsnog kunt gebruiken om er beter uit te komen.

Helaas is het zo dat je als exporterende partij inderdaad compleet overgeleverd bent aan de gratie van de VS, China, etc. afhankelijk van wat je precies doet. In die zin zou het voor Europa/EU ook *goed zijn zelfstandiger te zijn, met een grotere interne markt. Totdat we daar zijn, lastige situatie.
MPIU8686 @drdelta19 november 2024 02:53
Ik heb vanzelfsprekend toen de zaken slechter begonnen gaan al naar een andere job gezocht. Want veel werk was daar niet meer, dan hoogstens eens een dagje of twee per maand te komen helpen.

Sinds eind 2023 doe ik volledig iets anders van job, volledig op het binnenland gericht.

Ik kijk vanop verre afstand met argusogen naar de grootmachten in de wereld en hoe zij de vrije handel aan het vernietigen zijn onder "het onbegrijpelijke" toejuichend gejoel van velen. De zwakte van de EU en continue verdeeldheid binnenin maakt dat wij als machtsblok en als mogelijke wereldmacht falen ...
Zwarte_os @MPIU868617 november 2024 12:18
Van mij mag het nog veel verder. China heeft een halve eeuw lang alle handelsregels aan hun laars gelapt en zeker in de laatste 15 jaar was daar geen goed excuus meer voor. IP jatten, concurrentie eruit subsidiëren, zelf allerlei restricties heffen op westerse merken, veiligheidsregels negeren, werkkampen inzetten om de kostprijs te drukken en ga zo maar door.
JWL92 @Zwarte_os17 november 2024 13:51
concurrentie eruit subsidiëren,
nieuws: TSMC krijgt definitief miljardensubsidie van VS, gaat ook '1,6nm'-chi...

de VS en EU zijn anders....?
CrazyBernie @JWL9217 november 2024 15:16
Ja want bij ons gebeurt dat vooral als reactie op Chinese subsidies.
catfish @JWL9217 november 2024 20:54
Taiwan is volgens China een ongehoorzame provincie.
China is de laatste decennia ENORM aan het investeren in hun marine en luchtmacht.
Vandaag is Taiwan nog veilig door de bescherming van de VS. De vraag is: blijft dat zo?
TSMC heeft een zeer groot marktaandeel in de high-end chipindustrie. De hele wereld is quasi afhankelijk van hen.
Zowel de EU als de VS willen zo snel mogelijk high-end foundries opstarten op hun grondgebied om die afhankelijkheid weg te nemen, er is maar 1 probleem: enkel TSMC lijkt de kennis te hebben...
Dus ja, dan geef je subsidie aan een bedrijf om een fabriek te starten.

De ultieme vraag is namelijk: als China Taiwan zou binnenvallen, is dat de start van WW3?
Of zorgen we ervoor dat we minder afhankelijk zijn en laten we begaan? (De oorlog in Oekraïne is veel belangrijker dan veel mensen beseffen.)
dano2504 @catfish20 november 2024 18:02
Klopt zal naar mijn mening ook niet lang meer duren, langeafstandsraketen in Oekraïne, chineze oefeningen voor de kust van Taiwan, en straks Trump 8)7
SA65 @Zwarte_os17 november 2024 12:30
Inderdaad, de vrije handel met China heeft nooit bestaan, je moest altijd via een chinees bedrijf daar handel drijven, en alle bedrijven daar zijn aan de staat gelieerd. En China heeft hier jaren lang zonder heel veel beperkingen handel kunnen drijven, en hebben ook nog eens alle produktie naar zich toe getrokken(eerste zin) zodat het westen steeds afhankelijker werden van china. Het zelfde is gebeurd met het russisch gas, rusland dacht dat wij nooit tegen hem in zouden gaan door de afhankelijkheid van het gas.

Het wordt hoog tijd dat de vrije wereld de ogen open doet, en dit soort landen gaan boycotten, het zijn allebei dictators die daan de macht zijn, en we weten hoe gevaarlijk die gasten zijn.
tweakuwe @MPIU868617 november 2024 11:47
Helemaal tegenhouden zal het het niet doen, maar vertragen is ook heel wat waard. China stelt zich nou eenmaal vijandig op richting hun buurlanden en het westen, dan is een reactie gepast.
Blokker_1999
@tweakuwe17 november 2024 11:57
We moeten niet doen alsof wij ons niet vijandig opstellen.Maar we mogen ook niet vergeten dat het hier ook gaat om een land dat 80 jaar geleden economisch zeer sterk uit die tweede wereldoorlog is gekomen, decennialang geprobeerd heeft om die macht over heel de wereld te consolideren en te verankeren en nu bang begint te worden van het feit dat die macht aan het verdwijnen is.
Qin @Blokker_199917 november 2024 13:38
De machtsblokken die het kunnen overnemen zijn een stuk slechter. Voor ons, maar ook voor hun eigen bevolking. We hebben hier een groot eigenbelang in.

Of we moeten Europa weer in een machtsblok omtoveren.

Kies je gif.
djack @Qin17 november 2024 14:06
Is dat zo of is dat d westerse propaganda die dat zo doet blijken ?
Ik denk niet dat ze in China zo ongelukkig zijn... Het is een ver van perfect systeem maar dat is ons zogenaamde vrije markt systeem ook niet...
catfish @djack17 november 2024 20:35
Europa is een werelddeel met veel kennis, maar weinig grondstoffen.
China is een groot land met vrij veel kennis, veel grondstoffen en ze breiden dit aan een snel tempo uit in Afrika en recent ook in Zuid-Amerika.

De VS heeft Europa nodig als markt en bondgenoot.
China ziet ons enkel als markt.
Dat het in China (redelijk?) goed leven is, geeft geen enkele garantie voor ons.
Dus ja, wij hebben er alle baat bij dat de VS dominant blijft of Europa moet terug dominant worden (maar dat zie ik niet gebeuren met de huidige mentaliteit).
Martinez- @catfish17 november 2024 22:01
Europa zal eerder het lachertje van de wereld worden met de huidige koers. Er is een te trage besluitvorming, er is te weinig durf en beste van alles: we produceren hier veel al niet meer.

Het is tijd om slagvaardiger te worden. Hoe? Geen idee.
Verwijderd @djack17 november 2024 18:42
Huh? Niet ongelukkig? Verdiep je eens in de huidige situatie in China. Die is niet best en de vooruitzichten zijn nog slechter.
Dutchzilla @Verwijderd17 november 2024 19:18
Ik ben er geweest, meerdere malen. Maar China is gewoon een super chill land. Mensen zijn relax, alles werkt er als een zonnetje. En van dictatuur merk je niets.
Mensen klagen er ook niet over. Durf bijna te zeggen dat het daar beter is op het moment dan hier in Nederland.
Wij zijn zijn sinds Rutte een stuurloos land zonder eigen mening.
Verwijderd @Dutchzilla17 november 2024 20:47
Westerlingen die er hebben gewoond, gewerkt en gereisd komen met heel andere verhalen. De hoge werkloosheid onder jongeren is fake? De regelmatige wraakzuchtige aanslagen waarbij met een auto op vooral kinderen wordt ingereden zijn fake? De kampen met oeigoeren zijn fake? Mensen die al hun geld zijn kwijtgeraakt aan projectontwikkelaars en daar niet over mogen klagen zijn fake?
De economische groei zwakt af. In combinatie met de zeer sterke vergrijzing zal China waarschijnlijk nooit een acceptabele levenskwaliteit voor iedereen kunnen bereiken.
Ik kom wel eens in de Filippijnen. Daar zijn mensen relaxed, veel te relaxed wat hen het op 2 na armste land van zuidoost Azië heeft gemaakt. De sfeer mag er goed zijn, maar goed gaat het daar niet.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 17 november 2024 20:55]

SillieWous @Verwijderd17 november 2024 22:16
De sfeer mag er goed zijn, maar goed gaat het daar niet.
Het enige wat telt is geld en rijkdom? Totaal de omgekeerde wereld als je het mij vraagt. Het zou juist meer om geluk moeten gaan dan alleen maar geld, geld, geld…
DJ Henk @Dutchzilla18 november 2024 07:42
Ik ben er geweest, meerdere malen. Maar China is gewoon een super chill land. Mensen zijn relax, alles werkt er als een zonnetje. En van dictatuur merk je niets.
Als je denkt dat mensen tegenover een onbekende gaan klagen over een dictatuur heb je niet helemaal begrepen wat een dictatuur is.
bussie66 @Dutchzilla17 november 2024 20:48
Dictatuur merk je niks? 8)7
Rub3s @Dutchzilla17 november 2024 23:01
Er is geen persvrijheid, geen vrijheid van meningsuiting en geen godsdienstvrijheid. Brrrrr, doodeng land.
CrazyBernie @djack17 november 2024 15:15
Het is niet westerse propaganda, tot nu toe is er geen beter systeem geweest dan democratie voor het creëren van lange termijn verbetering van de omstandigheden van hun burgers. China is bijv. Ondanks alle propaganda nog lang niet op het niveau van het gemiddelde westerse land. Er zijn gebieden die veel rijker zijn maar ook gebieden die veel armer en achtergesteld zijn.

Alle andere voorbeelden van landen die het beter of vergelijkbaar doe dan democratieën zijn landen met enorme natuurlijke rijkdommen. Die kopen met geld gewoon autocratie af.
Spekkie88 @CrazyBernie18 november 2024 19:10
Ja lekker, door die democratie zitten ze in Amerika alweer met een Trump die echt een goede lange termijn visie heeft en hebben wij al hoeveel keer achter elkaar een kabinet wat uit elkaar is gevallen? Werkt allemaal erg top die lange termijn visie voor ons burgers...
Voor zover ik weet duiken ook hier steeds meer mensen onder de armoede grens, maar gelukkig heeft onze regering daar lange termijn plannen voor... Zo lange termijn zelfs dat ze nog niet zijn aangekondigd...

Elke vorm van regeren valt of staat met wie er aan de macht is. Dat is met een democratie of dictatuur niet anders...
En de afgelopen jaren heb ik absoluut niet het gevoel dat die dames en heren in Den Haag het beste met de bevolking voor hebben...
CrazyBernie @Spekkie8819 november 2024 20:59
Grote voordeel bij een democratie is dat je weet dat verandering van leider mogelijk is. En ja democratie is soms niet leuk of heeft langer nodig om een bepaald pad te vinden.

Waar het omgaat is dat het pad uiteindelijk gevonden kan worden.

En Nederland heeft zeker een armoede probleem maar als % van de bevolking is die armoede
Nog nooit zo laag geweest.

Waarschijnlijk zullen we ondanks het streven naar armoede deze nooit helemaal weg kunnen werken.
BFmango @djack17 november 2024 14:49
Als je denkt dat ze in China niks te klagen hebben en de Westerse media ons voorliegt hierover dan heb je wel echt een plaat voor je kop hoor.
Cambionn @BFmango17 november 2024 21:45
Er is genoeg te klagen in China, en dat doen ze ook als je de mensen kent (of zelfs hun social media volgt). Zowel in China als de emigranten, zowel met als zonder ties aan China ;) .

Helaas is er ook genoeg wat hier wordt gezegd over China wat klinklare onzin is. De westerse media dikt aan en liegt met regelmaat.

De waarheid is niet dat China geweldig is ofzo, begrijp me niet verkeerd. Er is genoeg mis daar. Maar wat de westerse media roept is ook zeker niet helemaal correct. Daarbij worden de slechte invloeden van Amerika met hun extreem kapitalisme enorm gedownplayed hier. De waarheid over die situaties is gewoon enorm veel genuanceerder en complexer dan de media je verteld, van beide kanten uit.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 17 november 2024 21:52]

djack @BFmango17 november 2024 15:02
Niet meer dan dat wij te klagen hebben. Maar ook niet minder.
Ik was in Azië paar maand geleden en wat ze daar niet snappen is dat het ooh zo heilige Westen met hun waarden de ogen sluit voor wat er in het midden oosten gebeurt en dat alleen omdat we met een complex zitten van 80 jaar oud en omdat ze in Amerika met veel center zitten.
Maar wel elke keer ons vingertje ophalen naar de rest van wereld.... Let op Amerika gaat zich helemaal afsluiten onder Trump en het oude continent gaat verweesd achter blijven...
Maten en gewichten en hun maatschappij is de onze aan het voorbij steken tegen 200 per uur .. dit terwijl wij ons zorgen maken over omdat zwarte piet zwart was of omdat onze over over groot ouders zeer foute dingens gedaan hebben
k995 @djack18 november 2024 00:05
Oh ffs informeer je toch een klein beetje
SuHwak @djack17 november 2024 14:12
De vrijheid van (geen) godsdienst is hier een groot goed, daar moet en zal je Xi aanbidden.
djack @SuHwak17 november 2024 14:19
Net zoals in onze grondwet is vrijheid van godsdienst ook een onderdeel van de chinese grondwet.... Voor je iets zegt moet je weten waar je over spreekt.
Er is echter een verschil in beleving van godsdienst maar dat is meer cultuurgedreven (zal nog een deel van onze vriend Mao door gekomen zijn ook) maar is dat zo fout? Als ik kijk hoe het vrije Amerika omgaat met God tegenwoordig dan heb ik daar evenveel schrik van. Maar ok het is een vrij land eeh ..
Zyphlan
@djack17 november 2024 21:38
Article 35 Citizens of the People's Republic of China shall enjoy freedom of speech, the press, assembly, association, procession and demonstration
..... En jij wilt met droge ogen beweren dat ze zeker ook een vrije pers hebben en demonstraties ook geen probleem zijn.

Mooi dat het in de grondwet staat in China echter in tegenstelling tot amerika is de grondwet een stukje papier voor de CCP waar ze geen waarde aan hechten.

Misschien wat minder propaganda spuwen?
Bruinbeert @djack17 november 2024 14:43
Kan je me dan vertellen hoe het China is gelukt 1.5 miljoen oeirgoeren kwijt zijn geraakt tijdens verstoppertje?

Ik kan best geloven dat er een paar tussen zitten met kwade bedoelingen, maar is nu toch wel aangetoond dat er kampen zijn waar bijvoorbeeld verplichte sterilisatie plaats vind.
Zyphlan
@djack17 november 2024 14:23
Nee, ze kunnen nu eenmaal niet klagen. :+ :+ |:( |:( |:( |:(

Je snapt toch wel dat als je geen vrijheid van meningsuiting hebt en geen rechtsstaat, het er niet beter op wordt voor mensen die het regime of de overheid niet volledig volgen?
Hopelijk begrijp je ook dat jouw mening dan ( als wij in NL een dictatuur zouden zijn zoals de chinese overheid is) kan/zal resulteren in een bezoekje van de staat met de vraag waarom jij propaganda probeert te verspreiden van een ander land.
Cid Highwind @djack18 november 2024 09:57
Het feit dat jij bovenstaand bericht gewoon zo, zonder angst voor represailles, kunt typen, bevestigt je ongelijk.

Dat onze nationale veiligheid ondermijnd wordt door invloed van buitenaf is een feit, wat dat betreft zou het vooral naïef zijn je daar niet tegen te willen wapenen. Voor je het weet is bovenstaande immers niet meer zo vanzelfsprekend.

Of jij je graag superieur voelt ten opzichte van een ander, is gewoon een persoonlijke keuze. Dat hoeft namelijk niet. Op het vlak van politieke vrijheid hebben "we" het in ieder geval, objectief gezien, beter voor elkaar. Dat is echter geen vrijbrief voor racisme, discriminatie of nationalisme. Dat men zich in Azië of Afrika daar mogelijk niet eens druk over maakt zegt verder vooral veel over de vrijheid die men daar geniet, of de zorgen die men daar heeft.

Misschien even een keertje zoeken op "Maslow"? Basismaterie weliswaar, maar daardoor niet minder relevant of interessant.
Verwijderd @djack17 november 2024 18:56
We hebben het heel veel beter dan de Chinezen. Daar kun je niet om heen. De Chineze overheid publiceert de cijfers van de jeugdwerkloosheid niet meer, zo goed gaat het daar. Uit wraak tegen de samenleving tientallen mensen, bijvoorkeur kinderen, dood rijden is daar aan de orde van de dag. Omdat het daar zo goed gaat?
Zyphlan
@SuperDre17 november 2024 21:36
Nou ik zie de voorbeelden tegemoet , zijn ze al langs geweest bij je? :+
MPIU8686 @tweakuwe17 november 2024 12:28
Als je naar het Westen refereert is er wel een verschil tussen de EU en de USA.

China adoreert Europa en dan met name de Chinese bevolking.

Nochtans zijn de EU en China elkaars grootste handelspartners,
de een kan momenteel niet meer zonder de ander.
Waarbij wij als laatste geheel in het nadeel zijn, want wij nemen broodnodige producten van China af.
Terwijl China enkel luxeproducten van ons afneemt.
Robbierut4 @MPIU868617 november 2024 11:55
Vind dit allemaal een beetje ver gaan.

Als je een betrouwbaar gevestigd Chinees bedrijf bent met totaal geen slechte bedoelingen wordt je mede slachtoffer van wat de USA de wereld dicteert te doen.
Het probleem is dat er geen betrouwbaar Chinees bedrijf is als het gaat om nationale veiligheid. In China behoor je mee te werken aan elk verzoek van de overheid. Doe je dat niet verdwijn je en wordt het bedrijf overgenomen door iemand die dat wel doet.

Klinkt lomp, maar is wel de realiteit. Of dat perse heel anders is in andere landen weet ik niet. Maar als je een zelfverklaarde vijand hebt genaamd China dan snap ik dat je die militair tegen wil zitten. De VS vind het ook niet leuk als je gpu's exporteert naar Rusland.
yamlel @Robbierut417 november 2024 12:16
Er is ook geen betrouwbaar Amerikaans bedrijf. Alle Amerikaanse bedrijven kunnen met goedkeuring van èèn rechter onder de FISA act vallen waarbij de Amerikaanse inlichtingendiensten volledig toegang krijgen.
Epidemias @yamlel17 november 2024 12:20
Dat is nog altijd 1 rechter meer dan in China.
Ablaze @Epidemias17 november 2024 12:25
We gaan sowieso nauwelijks iets in Amerika bestellen, want dat is hartstikke duur. Alle technologie komt uit Azië en wij hebben productie waar handwerk bij nodig is al decennia aan China uitbesteed.
Dergelijke exportrestricties hebben totaal geen zin want Chinese bedrijven vestigen zich gewoon in Vietnam, Maleisië of zelfs Oost Europa. Daar werken dezelfde goedkope arbeiders en grondstoffen komen altijd nog uit China.
CrazyBernie @Ablaze17 november 2024 15:04
Dat die bedrijven zich dan niet meer in China vestigen maar verspreiden over een aantal verschillende landen maakt uiteindelijk controle door een staat toch echt veel moeilijker. Vooral ook omdat veel van deze landen ook eisen stellen aan buitenlandse bedrijven voor wat betreft hun supply chain. Ipv hyper concentratie in China krijgen we nu dus een verdeling van de supply chain tussen meerdere landen . Met ook nog verschillende politieke belangen en systemen . Gaat dus uiteindelijk tot minder macht van een land/speler leiden . En dat is in de huidige wereld alleen maar goed .
Kevinns @yamlel17 november 2024 12:28
Dat is toch geen probleem als je VS bent? En in de VS heb je nog enigszins onafhankelijke rechtspraak. Totaal onvergelijkbaar.
Ryuukami @Kevinns17 november 2024 13:07
Nog wel ja Matt Gaetz.
FiberSam @Ryuukami17 november 2024 16:53
Hij is voorgedragen voor minister van justitie. Die gaat niet over onafhankelijke rechtspraak, maar over de federale aanklachten die aan de onafhankelijke rechter worden voorgelegd.
KoffieAnanas @Kevinns17 november 2024 16:12
Met de nadruk op enigszins. Duurt niet lang meer in Amerika of 'enigszins' is 'geen' geworden.
computerjunky @yamlel17 november 2024 13:23
En ook hier is het niet anders. Kijk maar hoe de overheid ASML zaken verbiedt.
dasiro @computerjunky17 november 2024 13:38
Dat noemen ze een proxy of puppet als het over landen gaat die in de Chinese of Russische invloed vertoeven.
Xadeon @computerjunky17 november 2024 14:44
Appels en peren..
The Zep Man @yamlel17 november 2024 15:45
Er is ook geen betrouwbaar Amerikaans bedrijf.
Er is geen reden voor whataboutism. Net als dat bedrijven vrij zijn om uit China te vertrekken (waar dit nieuwsartikel over gaat), zijn bedrijven ook vrij om niet met/in de VS te handelen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 17 november 2024 15:45]

BCC @Robbierut417 november 2024 12:19
Ditzelfde probleem heb je met de VS ook?
MPIU8686 @Robbierut417 november 2024 12:33
Het probleem is dat er geen betrouwbaar Chinees bedrijf is als het gaat om nationale veiligheid. In China behoor je mee te werken aan elk verzoek van de overheid. Doe je dat niet verdwijn je en wordt het bedrijf overgenomen door iemand die dat wel doet.
Klopt, alles is daar met de overheid verbonden. Maar dit geld ook voor Chinese aandeelhouders in Europese bedrijven die fabrieken (of zelfs gamestudios *Ubisoft*) hebben in China.
Dus waar ligt die lijn ?
De VS vind het ook niet leuk als je gpu's exporteert naar Rusland.
Momenteel niet nee, maar dat gaan we over een paar jaar wel weer zien veranderen.
sympa @Robbierut417 november 2024 16:48
Sterker nog, videokaarten zijn gewoon nuttig voor tal van dingen die raken aan nationale veiligheid. Kraken van encryptie, onderzoek naar olieboringen, analyse van radarsignalen, atoomproeven meten...
tw_gotcha @MPIU868617 november 2024 21:49
Trump gaat nog veel meer doen, flinke handels barrières oprichten naar iedereen, US bedrijven sponsoren of straffen.Het maskt geen bal uit of een Chinees bedrijf bonafide is, daar gaat het helemaal niet om.Dat is puur een spin achter economische maatregelen
Highlands @tw_gotcha17 november 2024 22:54
Is dat onterecht, na 30 jaar vuil spel en manipulatie vanuit China?
MPIU8686 @tw_gotcha18 november 2024 06:17
De EU mag straks gaan betalen om Amerikaanse tech te mogen gebruiken. Zo gaat de NAVO binnenkort ook omgegooid worden, betalen om lid te mogen zijn en op bescherming van Uncle Sam te mogen rekenen. Voldoe jij als lid niet aan de NAVO normen of is je bijdrage niet betaald, geen bescherming van Uncle Sam en mogelijk ook geen Amerikaanse tech.
bie100 @MPIU868618 november 2024 07:14
Nou goed dat lijkt me ook niet meer dan normaal gewoon je bijdrage betalen aan de NAVO
TechSupreme @MPIU868617 november 2024 11:53
Dat is ook de hele bedoeling van een handelsembargo.
BadRespawn @MPIU868617 november 2024 14:19
Als je een betrouwbaar gevestigd Chinees bedrijf bent met totaal geen slechte bedoelingen wordt je mede slachtoffer van wat de USA de wereld dicteert te doen.
Je onderschat de invloed vd Chinese overheid op Chinese bedrijven, het heeft niets te maken met bedoelingen van het bedrijf.
ro8in @MPIU868617 november 2024 19:25
Ja ben het beetje met je eens er zullen gewoon heel veel bedrijven in China zijn die gewoon eerlijk proberen zaken te doen en die worden nu allemaal op 1 hoop gegooid met dat ze allemaal een soort economisch leger zijn van de overheid daar en alleen maar bezig zijn met wereld macht. De meeste mensen in dat land willen gewoon net zoals wij lekker centjes verdienen en een prettig leven lijden.

Maarja het ligt allemaal ingewikkeld en er gebeuren daar zeker dingen waar wij niet op tegen kunnen concureren omdat zij het niet zo nauw hebben met mensenrechten enzo en daar moet je wel iets tegen doen, maar tegelijkertijd om maar heel china en alle mensen daar op 1 stapel gooien met alle boosdoeners vind ik niet veel beter.
MPIU8686 @ro8in18 november 2024 06:34
De meeste mensen in dat land willen gewoon net zoals wij lekker centjes verdienen en een prettig leven lijden.
Inderdaad, sommige opmerkingen hier zijn gewoonweg |:( . Chinezen zijn gewoon mensen net als ons. Zeer erg dat zij worden benoemd als zijnde een geheel dat enkel ten dienste zou staan van de staat. Als de gemiddelde hardwerkende Chinees aan de staat of aan zijn boterhammen moet denken, kiest die wel voor zijn boterhammen net zoals wij ook zouden doen.

Ik heb vroeger veel doorheen Azië gereisd en ongeveer 10 jaar geleden begon je in de buurlanden van China alsmaar meer Chinese toeristen van de gewone hardwerkende middenklasse te zien. Dit waren veelal gewoon mensen met een klein zelfstandig bedrijf die gewoon door hard te werken iets hadden opgebouwd en net genoeg geld konden sparen voor een eerste auto te kopen binnen de familie of voor zo'n grote reis te maken naar een buurland. Net zoals onze ouders naar Frankrijk of naar Spanje afreisden voor de grote reis met de gehele familie, soms zelf naar een camping. Chinezen zijn erop gericht hard te werken om een zekere vorm van luxe te bereiken, hoe minimalistisch ook. Wat voor ons vanzelfsprekend is, is dat daar voor de meeste mensen niet.

Al denken sommigen hier anders over ..


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 18 november 2024 07:08]

FrankoNL @MPIU868617 november 2024 20:07
Elk Chinees bedrijf is verdacht want elk Chinees bedrijf dient uiteindelijk verantwoording af te leggen aan de communistische partij. “Private” bedrijven zoals wij in het westen kennen bestaan daar per saldo niet. Daarnaast maakt China al jaren misbruik van onze vrije markt doormiddel van grote hoeveelheden staatssteun.

Ik ben het niet altijd eens met de VS maar de beslissing om economisch de oorlog met China aan te gaan begrijp ik volkomen. De VS wenst haar eigen belangen te beschermen. Daar kunnen wij in Europa nog wat van leren. Wij zijn hier echt treurig naïef.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 17 november 2024 20:09]

nullbyte @MPIU868617 november 2024 21:37
Het Chinese bedrijfsleven wordt geïntegreerd met de Chinese krijgsmacht. Er bestaat geen betrouwbaar Chinees bedrijf.
MPIU8686 @nullbyte18 november 2024 06:48
Het Chinese bedrijfsleven wordt geïntegreerd met de Chinese krijgsmacht. Er bestaat geen betrouwbaar Chinees bedrijf.
Dus de hardwerkende Chinees die net in de lagere middenklasse is geraakt door heel zijn leven knoedels op straat te staan verkopen en die nu eindelijk zijn bedrijfje uit de grond heeft gestampt om knoedels te produceren en aan anderen te leveren. Mensen die eindelijk enige vorm van welvaart hebben bereikt, zich enige luxe kunnen permiteren met jaarlijks een reisje naar een buurland met de gehele familie zijn volgens jou onbetrouwbaar ?

.. zijn bedrijfje is volgens jou zelfs geïntegreerd met de Chinese krijgsmacht .. :?


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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 18 november 2024 07:39]

Dark Angel 58 @nullbyte18 november 2024 11:07
Amerika doet het ook, andere landen waarschijnlijk ook, moet ik het ook hetzelfde zeggen? Het is gewoon hypcriet :P
Hele wereld is helemaal geen haar beter geworden, ik ben zwaaaaaaar voorstander voor daadwerkelijk vereniging van alle landen... want Amerika is ook onze volk, Frankrijk ook onze volk, Israel Ook, Palestina ook... ze zijn allemaal godverdomme aardbewoners. We hadden al onze mensen niet moeten doden... Een aap doodt een aap niet, zie iemand apenleider in in een film. Dus waarom niet een mens doodt een mens niet... We zijn onszelf een volk, want we zijn allemaal aardbewoners...
Highlands @MPIU868617 november 2024 22:53
China is niet onze vriend, vanwaar toch die suggestie? Actief steunen van Rusland, ondergraven IMF, actief binnen BRICS. Kortom, China is geen bondgenoot. Waarom toch blijf je hopen dat het wel zo is?
FiberSam @MPIU868617 november 2024 16:55
Naïef. Verdiep je eens in de reikwijdte van de Chinese staat. Dat land kent echt geen 'trias politica'.
mrbullet @MPIU868618 november 2024 13:35
Als je een betrouwbaar gevestigd Chinees bedrijf bent met totaal geen slechte bedoelingen
Dit is per definitie niet mogelijk onder de CCP in China.

Volgens hun wet worden alle Chinezen, in binnen- en buitenland, geacht te dienen als een agent van CCP/China als er een beroep op je gedaan wordt.

En je kan er niet onderuit als je familieleden of belangen hebt in China.
MPIU8686 @mrbullet18 november 2024 14:49
Daar zal de plaatselijke Chinees hier met z'n restaurant of frituur niet al te veel aandacht aan besteden .. :) en die gaan inderdaad ook elk jaar terug naar China om hun familie daar te bezoeken.
mrbullet @MPIU868618 november 2024 19:00
Ik kan je genoeg voorbeelden geven hoe de familie daar in het bijzijn van de politie vragen of ze willen voldoen aan hun verzoek.

En is je plaatselijke Chinees is om onduidelijke reden gesloten. Vast in een 'her-educatie-kamp'.
- peter - 17 november 2024 11:33
Ah ok, dus dit gaat niet om willen leveren aan China, maar juist om te kunnen leveren aan de rest vd wereld omdat ze voorheen officieel dan Chinees waren en dus geen GPUs zouden krijgen.
FooLsKi @- peter -17 november 2024 12:12
Dat inderdaad. PC Partner wil er zeker van zijn dat ze hun business voort kunnen zetten zonder dat ze risico willen lopen door exportrestricties ten onder te gaan. Op zich 'doel bereikt' voor de US, wat PC Partner betreft. Des te meer techbedrijven China verlaten, hoe minder inkomsten (zowel financieel als materieel) China uit die sector heeft.
ari2asem @FooLsKi17 november 2024 13:51
of ze zijn naar singapore gegaan om aan china te blijven leveren?

ik denk eerder dit dan dat ze geen zaken meer met china doen
FooLsKi @ari2asem17 november 2024 14:21
Voor zover ik weet eist de US dat niemand dergelijke high-end chips mag leveren aan China. Dus als jij China-based bent (en dan reken ik Hong Kong bij China, zoals China zelf ook doet) loop je kans dat jij als fabrikant die chips ook niet geleverd krijgt, aangezien nVidia Amerikaans is.
Ga je die chips/GPUs dan alsnog aan China leveren nadat je in Singapore bent gevestigd, dan kan je er donder op zeggen dat je uitgesloten wordt van volgende leveringen.
olly180 17 november 2024 12:20
De bedrijven verlaten China niet, ze verplaatsen het hoofdkantoor. :Y)
Verwijderd @olly18017 november 2024 16:23
Net als Unilever en Shell?
jpsch 17 november 2024 14:39
Als je vanuit Hong Kong aan China levert is het toch gewoon binnnenlands en juist geen export naar China?
Groningerkoek @jpsch17 november 2024 16:11
Dit bedrijf maakt elektronica voor andere partijen, en om videokaarten te kunnen maken moeten er eerst GPU's naar hen worden verzonden. Maar die mogen niet naar China/Chinese bedrijven worden gestuurd. Daarom vertrekt men nu uit China.

Het gaat dus wel degelijk om exportrestricties richting China.
BMW-M 18 november 2024 09:46
En de VS doet dit allemaal niet... Het is gewoon de eigen markt beschermen, en dat past helemaal niet bij het kapitalisme.
Dark Angel 58 18 november 2024 10:58
Stuur een factuur van verhuizing naar Amerikaanse regering :P want ze moeten echt beseffen wat ze hebben gedaan :P
matthew2300 19 november 2024 15:54
Dat dit zou gaan gebeuren was te verwachten. Uiteindelijk kijk je als bedrijf naar de impact van maatregelen op je bedrijfsvoering en handelt daarnaar. Overigens is het slechts een kwestie van tijd tot de Chinese economie groter is dan de Amerikaanse. Het spreekwoord luidt niet voor niets: "Jullie hebben een horloge, maar wij hebben de tijd". Ondanks alle tegenwerking blijven de Chinezen stug doorgaan met het uitbouwen van hun invloed. Niet met grote stappen als een olifant door de porseleinkast, maar heel subtiel. Beetje hier, beetje daar, beetje zus, beetje zo en voor je het weet zit je vast in het web en kun je niet meer terug. Dat maakt allemaal deel uit van de Chinese plannen om op termijn een wereldmacht te zijn. Ze nemen er de tijd voor en hebben geduld. Kijk naar het road and belt initiative. Ondertussen rennen wij onszelf vaak voorbij en zien we niet wat er gebeurt.

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