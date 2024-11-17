PC Partner verhuist naar Singapore om Amerikaanse exportrestricties te omzeilen

Je kunt het ook omgekeerd interpreteren, de USA en de EU hebben decennia lang misbruik gemaakt van de groeiende Chinese economie en de alsdaar schending van mensenrechten om hier goedkoop productjes op de markt te krijgen. Nu de Westerse bedrijven daar hun supervisie aan het verliezen zijn en zij opzij geduwd worden door sterkere door de staat gesteunde Chinese bedrijven gaan ze aan de alarmbel trekken. Nu is het alle hens aan dek om het Chinese gevaar tegen te houden, ban hun smartphones, auto's en producten van onze markt. maak de invoerrechten zo hoog dat ze onbetaalbaar worden tgv producten van Westerse bedrijven.
facts over de USA :
Terwijl de USA hun hoge import en export heffingen ingevoerd onder het eerste bewind Trump 2016-2020 ons bedrijf te gronde hebben gericht aangezien wij voornamelijk handel hadden met de USA en onze klanten deze absurde heffingen gewoonweg weigerden/niet meer konden betalen.
Ons bedrijf betekende een brug binnen Europa tussen de USA en Rusland.
Die heffingen waren toen louter en alleen tegen de EU gericht. Voornamelijk voor import van Europese auto's een halt toe te roepen, om de Amerikaan aan te zetten meer Amerikaanse producten te laten kopen en de Europese terzijde te laten liggen. Onder de befaamde noemer "Make America Great Again"
Het antwoord hierop van de EU was vervolgens om de heffingen op Amerikaanse producten alsnog te verhogen.
Ons bedrijf was in 2021 nog in leven met voornamelijk handel met Rusland wat onze 2de handelspartner was, maar we stonden er slecht voor. Wij waren telkens in de hoop dat de democraten onder Biden deze absurde heffingen zouden terugschroeven, wat nooit is gebeurd.
Met het begin van de oorlog in Oekraïne in 2022 en de daabij horende handelsembargo's tegen Rusland was het dus helemaal Game Over voor ons bedrijf. Tien jaar hard werk voor niets door het idiote touwgetrek tussen 2 grootmachten en hun wereldvreemde leiders.
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[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 18 november 2024 06:39]