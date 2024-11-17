PC Partner verhuist naar Singapore om Amerikaanse exportrestricties te omzeilen

PC Partner, het bedrijf achter Inno3D en Zotac, heeft zijn hoofdkantoor van Hong Kong naar Singapore verhuisd. De fabrikant staat nu te boek als een Singaporees bedrijf en zou de maatregel hebben genomen om aan de Amerikaanse gpu-exportrestricties richting China te ontkomen.

De Chinese techwebsite Hkepc schrijft dat PC Partner tevens productielijnen in Indonesië wil openen, waar vermoedelijk varianten van de aankomende Nvidia RTX 50-videokaarten zullen worden geproduceerd. Volgens Hkepc gaat Nvidia op dit moment na of PC Partner onder de Amerikaanse gpu-exportrestricties valt of niet. Het Amerikaanse bedrijf zou dit doen met het oog op de aankomende release van de RTX 50-videokaarten. De kans bestaat namelijk dat de high-end modellen uit deze gpu-reeks onder de Amerikaanse exportbeperkingen ten aanzien van China vallen.