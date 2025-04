Nvidia kondigt Super-varianten RTX 4070, 4070 Ti en 4080 aan met meer CUDA-cores

Nvidia introduceert Super-varianten van zijn RTX 4070, 4070 Ti en 4080. Deze videokaarten krijgen meer CUDA-cores dan hun non-Super-tegenhangers en in het geval van de RTX 4070 Ti Super ook meer geheugen. De videokaarten verschijnen verspreid in januari.

De Nvidia GeForce RTX 4070 Super verschijnt als eerste op de markt. Deze videokaart krijgt 7168 CUDA-cores, een toename van ruim twintig procent ten opzichte van de gewone RTX 4070. De videokaart krijgt daarmee ook een hogere tgp van 220W, waar de huidige RTX 4070 een tgp van 200W heeft. De Super-variant is verder ongewijzigd ten opzichte van zijn voorganger. De kaart beschikt nog steeds over 12GB GDDR6X-geheugen met een 192bit-geheugenbus, voor een totale geheugenbandbreedte van 504GB/s.

Nvidia brengt de GeForce RTX 4070 Super op woensdag 17 januari uit en krijgt een adviesprijs van 669 euro, net als de huidige GeForce RTX 4070. De eerste reviews verschijnen een dag eerder. Die zullen draaien om de RTX 4070 Super Founders Edition en de zogeheten MSRP-modellen van andere fabrikanten, die tegen de adviesprijs van Nvidia worden uitgebracht. Een dag later, op de dag van release, verschijnen ook reviews van duurdere modellen. De huidige RTX 4070 blijft, in tegenstelling tot de 4070 Ti en 4080, gewoon beschikbaar na de release van de 4070 Super. Die videokaart krijgt een prijsverlaging naar 549 dollar. Nvidia deelt nog geen nieuwe europrijs voor de gewone 4070.

RTX 4070 Ti Super krijgt 16GB geheugen en grotere AD103-gpu

De GeForce RTX 4070 Ti krijgt ook een nieuwe Super-variant. Deze krijgt een AD103-gpu met 8448 CUDA-cores. De huidige RTX 4070 Ti heeft een kleinere AD104-chip met 7680 CUDA-kernen. Dat is een toename in CUDA-cores van tien procent. De RTX 4070 Ti valt daarnaast op omdat deze kaart als enige meer geheugen meekrijgt: 16GB GDDR6X in plaats van 12GB. Ook de geheugenbus is breder, met 256bit ten opzichte van 192bit in de RTX 4070 Ti non-Super. De bandbreedte stijgt daarmee ook naar 672GB/s. De tgp van de kaart blijft hetzelfde, met 285W.

De RTX 4070 Ti Super verschijnt op woensdag 24 januari, een week na de release van de RTX 4070 Super. Ook in dit geval verschijnen een dag eerder de Founders Edition- en MSRP-reviews, gevolgd door reviews van duurdere modellen op de dag van release. De RTX 4070 Ti Super kost 899 euro en vervangt daarmee de RTX 4070 Ti, die van de markt gaat verdwijnen.

RTX 4080 Super wordt 200 dollar goedkoper dan RTX 4080 non-Super

Nog een week later verschijnt de GeForce RTX 4080 Super, die relatief gezien de kleinste upgrade meekrijgt van de drie nieuwe Super-varianten. Deze kaart wordt voorzien van 10.240 CUDA-cores, een toename van ongeveer vijf procent ten opzichte van de 9728 cores in de bestaande RTX 4080. De videokaart behoudt zijn 16GB GDDR6X-geheugen, hoewel de snelheid wel wordt opgehoogd van 22,4 naar 23,0Gbit/s. Daarmee krijgt de RTX 4080 Super een geheugenbandbreedte van 736GB/s. De tgp van deze kaart blijft ook ongewijzigd, met 320W.

De RTX 4080 Super komt op woensdag 31 januari op de markt. Ook bij deze videokaart verschijnen de Founders Edition- en MSRP-reviews een dag eerder, met reviews van duurdere modellen op de dag van uitkomst. De RTX 4080 Super krijgt een adviesprijs van 1119 euro. Dat is 350 euro minder dan de introductieprijs van de RTX 4080 non-Super, die van de markt wordt gehaald.

Het is niet de eerste keer dat Nvidia halverwege een generatie nieuwe Super-varianten van zijn videokaarten uitbrengt. Het bedrijf deed dat ook in de RTX 20-generatie. Het bedrijf hanteerde toen bovendien een soortgelijke strategie: de gpu-maker bracht drie Super-varianten uit: de RTX 2060 Super, RTX 2070 Super en RTX 2080 Super. Ook deze kaarten kregen destijds meer CUDA-cores dan hun respectievelijke non-Super-varianten en kwamen beschikbaar tegen lagere adviesprijzen.