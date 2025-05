Precies een week na de introductie van de RTX 4070 Super is het nu de beurt aan de RTX 4070 Ti Super. De 4070 Ti Super klinkt missschien als een opgevoerde 4070 Ti (en in zekere zin is het dat natuurlijk ook), maar het gaat hier daadwerkelijk om een andere chip. De 4070, 4070 Super en 4070 Ti hebben namelijk alle drie dezelfde chip als basis: een AD104, met steeds iets meer CUDA-cores en SM's ingeschakeld. De 4070 Ti Super heeft echter een andere, grotere chip als basis: de AD103. Die chip vind je ook in de RTX 4080. Een afgeslankte RTX 4080 voor een aanzienlijk lagere prijs: dat klinkt als een mooie deal toch?

Hoewel de RTX 4070 Ti Super een andere, grotere chip heeft gekregen dan de gewone 4070 Ti, zijn de verschillen tussen die twee kaarten niet zo groot als tussen de gewone 4070 en de 4070 Super. Die laatste heeft namelijk 20 procent meer cores dan de non-Super, terwijl de 4070 Ti Super maar 10 procent meer cores heeft dan de 4070 Ti. Wel heeft de 4070 Ti Super meer geheugenbandbreedte dankzij een bredere bus én meer vram. Op papier moet dat dus hogere prestaties opleveren, theoretisch diezelfde 10 procent, maar dat kan in de praktijk verschillen. Mede omdat de verschillen tussen de 4070 Ti en de 4070 Ti Super minder groot en uitgesproken zijn dan tussen de 4070 en 4070 Super, heeft Nvidia besloten de non-Super uit te faseren en de adviesprijs van beide kaarten gelijk te houden.

RTX 4070 RTX 4070 Super RTX 4070 Ti RTX 4070 Ti Super RTX 4080 Intro April 2023 Januari 2024 Januari 2023 Januari 2024 November 2022 Prijs dollar 599 dollar 599 dollar 799 dollar 799 dollar 1199 dollar Prijs euro 669 euro 669 euro 910 euro 899 euro 1469 euro CUDA-cores 5888 7168 7680 8448 9728 Tensor-cores 184 224 240 264 304 RT-cores 46 56 60 66 76 Rop's 64 80 80 112 112 Texture-units 184 224 240 264 304 Chip AD104-250-A1 AD104-350-A1 AD104-400-A1 AD103-275-A1 AD103-300-A1 Vram 12GB 12GB 12GB 16GB 16GB Geheugen-bandbreedte 504,2GB/s 504,2GB/s 504,2GB/s 716,8GB/s 716,8GB/s Geheugenbus 192bit 192bit 192bit 256biit 256bit Type vram GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X Tdp 200W 220W 285W 285W 320W

Net als bij de RTX 4070 Ti heeft Nvidia geen Founders Edition voor de RTX 4070 Ti Super uitgebracht. Wel kiest het een van zijn 'board partners' uit, weer net als bij de 4070 Ti-introductie, om een niet-overgeklokte referentiekaart op te sturen. Voor deze review ontvingen we een MSI RTX 4070 Ti Super Ventus 3X. We vonden de prestaties die je verderop in de review zult zien, wat tegenvallen ten opzichte van onze verwachtingen aan de hand van de specs. Vlak voor publicatie berichtte Nvidia ons echter dat de door de gpu-ontwerper uitgezochte MSI-kaart simpelweg beneden verwachting presteerde, en een bios-update die dat volledig moet oplossen, leverde de fabrikant minder dan twee uur voor publicatie aan. We hebben de review oorspronkelijk gepubliceerd met de resultaten met het originele bios, en op woensdag 24 januari om 14.40 uur aangevuld met de resultaten met het nieuwe bios, te herkennen aan de paarse balkjes in de grafieken.