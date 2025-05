Daar is dan, na een introductie die over drie weken werd uitgesmeerd, de laatste Super-kaart die Nvidia voor de 40-serie RTX-kaarten beloofde. 'Save the best for last' moeten ze gedacht hebben, want de RTX 4080 Super is de krachtigste Super-kaart die werd aangekondigd. Er zit nog maar één kaart boven de 4080 Super, en dat is natuurlijk de RTX 4090. Die had bij zijn introductie in oktober 2022 een adviesprijs van een kleine tweeduizend euro, dus in dat licht is de adviesprijs van 1119 euro voor de RTX 4080 Super een koopje. Overigens kun je een vijftien maanden na introductie een RTX 4090 al voor slechts 1876 euro kopen, al moet je dan wel geduld hebben met de levering.

Voor veel gamers was de RTX 4080, en in het verlengde daarvan de nieuwe RTX 4080 Super, de facto het topmodel met een nog enigszins behapbare prijs: de 4080 is vanaf 1150 euro te koop en omdat de RTX 4080 Super die kaart moet vervangen, is de Super voor dezelfde prijs verkrijgbaar. Dat mag ook wel, want de 4080 Super is niet direct een enorme stap vooruit ten opzichte van de gewone RTX 4080. De nieuwe Super-versie heeft 5 procent meer CUDA-cores, Tensor-cores en RT-cores, bij een gelijk aantal ROP's, hetzelfde geheugen wat bus, bandbreedte en kloks betreft, en zelfs dezelfde tdp van 320W. Daarmee is de RTX 4080 Super, in ieder geval op papier, de Super-kaart met de minste upgrades: de 4070 Super kreeg ruim twintig procent meer rekenkracht, de 4070 Ti Super nog tien procent en de 4080 Super dus maar vijf procent.

We vergelijken in de onderstaande tabel alle nieuw uitgebrachte Super-kaarten met hun non-Super-tegenhangers. De goedkoopste van de drie is als eerste geïntroduceerd: de RTX 4070 Super heeft twintig procent extra cores voor dezelfde adviesprijs als de RTX 4070. De RTX 4070 Ti Super op zijn beurt is een tientje goedkoper wat adviesprijs betreft dan de gewone RTX 4070 Ti, maar heeft ook slechts tien procent meer cores. De RTX 4080 Super heeft een adviesprijs die maar liefst 350 euro onder die van de gewone RTX 4080 ligt, maar in de praktijk komt dat op twee even dure kaarten neer. Met een verschil van slechts vijf procent meer rekenkracht merk je daar weinig van en is de Super eigenlijk gewoon de nieuwe 4080.

RTX 4080 Super RTX 4080 RTX 4070 Ti Super RTX 4070 Ti RTX 4070 Super RTX 4070 Intro januari 2024 november 2022 januari 2024 januari 2023 januari 2024 april 2023 Prijs dollar 999 dollar 1199 dollar 799 dollar 799 dollar 599 dollar 599 dollar Prijs euro 1119 euro 1469 euro 899 euro 910 euro 669 euro 669 euro CUDA-cores 10240 9728 8448 7680 7168 5888 Tensor-cores 320 304 264 240 224 184 RT-cores 80 76 66 60 56 46 ROP's 112 112 112 80 80 64 Texture-units 320 304 264 240 224 184 Chip AD103-400-A1 AD103-300-A1 AD103-275-A1 AD104-400-A1 AD104-350-A1 AD104-250-A1 Vram 16GB 16GB 16GB 12GB 12GB 12GB Geheugen-bandbreedte 716,8GB/s 716,8GB/s 716,8GB/s 504,2GB/s 504,2GB/s 504,2GB/s Geheugenbus 256bit 256bit 256biit 192bit 192bit 192bit Type vram GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X Tdp 320W 320W 285W 285W 220W 200W

We zetten de prestaties van de RTX 4080 Super af tegen die van de gewone RTX 4080 en zijn directe concurrenten, zoals de RX 7900 XTX van AMD en de RTX 3090. Omdat de hele line-up van Super-kaarten nu compleet is, zetten we ook de RTX 4070 en zijn Super-variant, en de RTX 4070 Ti en de Super-variant daarvan, in de grafieken. De Founders Edition van Nvidia was vertraagd, maar Inno3D was zo vriendelijk hun RTX 4080 Super voor deze review beschikbaar te stellen: met dank aan Inno3D en Azerty.nl voor het opsturen. Nvidia heeft het embargo daarna uitgesteld, zodat we naast de Inno3D-kaart ook de Founders Edition konden testen.