Inleiding

Buiten- en binnenkant

Een van de meest onderscheidende keuzes die Alternate voor zijn Thunderstorm Pro i9 heeft gemaakt, is zonder twijfel de kast. Het gaat om een King 95 Pro van het relatief nieuwe Montech, dat tot nu toe voornamelijk vriendelijk geprijsde budgetkasten op de markt bracht. Zelfs de prijs die Montech voor deze behuizing vraagt, zo'n 150 euro, valt reuze mee als je naar de mogelijkheden kijkt. De King 95 Pro volgt grotendeels het ontwerp van de bekende 'glaspaleizen', met een glazen voor- en zijpaneel en een soort halve tweekamerindeling, waarbij de voeding achter de omhoog staande moederbordtray wordt geplaatst. In feite was de indeling met lekker veel ruimte achter het moederbord ideaal geweest voor het 'kabelloze' BTF-concept, maar helaas heeft de kast daarvoor niet de vereiste doorvoergaten. Vrij uniek is de toepassing van gebogen glas. Dat ziet er luxe uit, maar helpt je niet van de naad af, want het gebogen voorpaneel en rechte zijpaneel zijn alsnog twee losse stukken glas. De naad zit alleen wat meer naar achteren. Er zitten zes casefans in de behuizing. In eerste instantie zou je misschien denken dat die allemaal naar buiten blazen en er dus een gigantische onderdruk ontstaat, maar schijn bedriegt; de twee ventilators naast het moederbord en de drie ventilators onderin hebben omgekeerde ventilatorbladen, waardoor de luchtstroom naar binnen gaat. In feite zijn dus alleen de ventilator achterin en de drie ventilators van de waterkoeler echte uitlaten. Verlichting is er natuurlijk ook alom. Alle casefans, de strip naast de frontaansluitingen op de voorkant van de kast en de 360mm-waterkoeler van Sharkoon ondersteunen addressable rgb. De kabels daarvoor komen allemaal samen in een argb-hub met tien poorten, die in het achterste compartiment is verstopt. Hoewel de kast een degelijke indruk maakt, dankzij het gebruikte 0,8mm dikke staal en 4mm dikke, licht verduisterde glas, viel me op dat alle panelen vrij makkelijk losraken. Bij het optillen moet je goed uitkijken waar je hem vastpakt, want voor je het weet heb je het bovenpaneel of een van de glazen delen los in je handen. De behuizing is voorzien van alle aansluitingen die je anno 2024 verwacht: twee keer audio, twee keer USB-A (5Gbit/s) en een USB-C-poort (10Gbit/s). Labels zijn er niet en voor de meeste poorten is dat geen probleem, maar je zult er proefondervindelijk achter moeten komen welke van de twee audiojacks de uitgang is en welke de ingang. Aan de achterkant komen de aansluitingen van het gebruikte ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi-moederbord tevoorschijn. Dat bord is een zeer naast familielid van de ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi, die in onze Z790-round-up met een Excellent-award op zak naar huis ging. De verschillen zijn marginaal; naast een iets andere indeling van de secundaire PCIe-slots valt vooral op dat de stijl van de bedrukking op de heatsinks en covers wat moderner is. Met onder meer acht USB-poorten, waarvan twee USB-C, en een 2,5Gbit/s-netwerkpoort hebben we weinig te klagen over de geboden connectiviteit. De belangrijkste onderdelen van het systeem zijn een Intel Core i9 14900KF-processor en een Gigabyte GeForce RTX 4080 Super WindForce-videokaart. Alternate specificeert die laatste component overigens zonder merk op zijn website, dus het zou kunnen dat je zelf een ander merk ontvangt. Bij dit model steekt de stroomkabel uit de achterkant van de printplaat, waardoor hij mooi weggewerkt kon worden. De meegeleverde houder tegen doorzakken is keurig gemonteerd. De RTX 4080 Super is een prima keuze voor gaming op 4k, blijkt uit onze Videokaart Best Buy Guide. Alleen als je ook raytracing wil kunnen aanzetten, zou een RTX 4090 de voorkeur verdienen. Wat prijs-prestatieverhouding betreft was AMD's RX 7900 XTX overigens een logischere keuze geweest, maar dan mis je natuurlijk wel exclusieve Nvidia-functies zoals DLSS. Met de gekozen Core i9-processor heb ik wat meer moeite. De variant van de 14900K met een uitgeschakelde igpu biedt over het algemeen niet de allerbeste gamingprestaties; die eer blijft voorbehouden aan AMD's Ryzen 7 7800X3D. De gekozen processor combineert goede prestaties in games wel met zeer goede prestaties in andere, meer multithreaded workloads. Het grootste nadeel ervan blijft het extreme stroomverbruik, de daarmee gepaard gaande hitteproductie en de beroerde efficiëntie. Het wordt heel interessant om op de volgende pagina's te bekijken hoe Alternate dit beest heeft getemd. Dan hebben we nog maar een aantal onderdelen niet gehad. De rgb-geheugenmodules komen uit Kingstons Fury Beast RGB-lijn, en bieden 32GB capaciteit en een snelheid van DDR5-6000. Ook de ssd is afkomstig van Kingston: een NV2 van 2TB. Een prima capaciteit, maar in een pc als deze hadden we liever een wat luxer model dan Kingstons NVMe-bodemproduct gezien. De voeding is ten slotte, net als de waterkoeler, afkomstig van Sharkoon. De Rebel P30 Gold 1000W is relatief modern, ondersteunt de ATX 3.0-specificatie en kan ruim voldoende vermogen leveren, maar is met een 80Plus Gold-efficiëntie niet de meest luxe keuze die Alternate had kunnen maken. De Alternate Thunderstorm Pro i9 wordt geleverd met Windows 11 Home en is volledig vrij van bloatware. Naast de vereiste drivers van Intel en Nvidia en de door Microsoft meegeleverde Office 365-probeerversie komen we geen enkel ongewenst programma tegen: geen virusscanners, geen vpn-diensten, helemaal clean. Dat is fijn, maar om eerlijk te zijn hadden we van een pc in deze prijsklasse ook niet anders verwacht.

Vergelijking met zelfbouw

Systeemprestaties

We hebben de Thunderstorm Pro i9 op dezelfde wijze getest als de twee recentste Desktop BBG-systemen en de Erazer-pc van laatst. De vergelijking met de 1440p-Desktop BBG is het interessantst. Weliswaar is dat systeem aanzienlijk goedkoper, maar de RX 7900 XT-videokaart ontloopt de RTX 4080 Super uit het Alternate-systeem niet veel. PCMark De PCMark-tests geven een goed beeld van de algemene systeemprestaties en deze benchmark is opgedeeld in vijf deeltests, oplopend van zeer licht tot het zwaardere werk en gaming. In de lichte tests scoort het Desktop BBG-systeem met een cpu en gpu van AMD net beter. In de zwaardere tests begint het Alternate-systeem uit te lopen. Daarvan valt alleen de gamingtest nog in het voordeel van de 1440p-Desktop BBG uit. Cpu-benchmarks De Core i9-processor in het Alternate-systeem is natuurlijk wel veel vlotter dan de cpu's in de rest van de geteste systemen. De Cinebench 24 Multi-score komt uit op 2208 punten, ruim dubbel zoveel als de score van een Ryzen 7 7800X3D. Ook in de Single-test wint Intel ruim, maar niet met zo'n enorm verschil. Ook in DaVinci Resolve en 7-Zip is het effect van de snellere processor duidelijk zichtbaar. Toch valt met name de multithreaded score wat tegen bij die in onze review van de 14900K. Die valt 133 punten oftewel bijna 5 procent lager uit. Dat komt vooral doordat Alternate het bios heeft geconfigureerd om het stroomgebruik van de processor te beperken tot zijn officiële tdp van 253W, zoals ook blijkt uit onze duurtest. De packagepower, oftewel het verbruik van de complete processor, begeeft zich in de Alternate-pc continu rond die grens van 253W. In een 'unlimited'-scenario kan de i9 14900K tot wel 350W verbruiken. Door die beperking klokken de P-cores heen en weer tussen 5,2 en 5,3GHz, terwijl dat volgens de specificaties maximaal 5,7GHz kan zijn bij een allcoreworkload. Gpu-benchmarks Voor het meten van de gpu-prestaties gebruiken we naast de gametests, die je op de volgende pagina aantreft, ook diverse 3DMark-tests en de Graphics-test die is ingebouwd in Cinebench 24. In 3DMark Time Spy verslaat de RTX 4080 Super in de Thunderstorm Pro i9 makkelijk de Radeon RX 7900 XT in onze 1440p-game-pc. Het verschil wordt vooral gemaakt in de cpu-test, waarin de Core i9 bijna 85 procent hoger scoort dan de 7800X3D. Ook in het zwaardere Time Spy Extreme is de Alternate-pc sneller. In de nieuwste 3DMark, Speed Way, scoort de Alternate-pc ruim 7200 punten. Dat is 38 procent meer dan de 1440p-game-pc. 3DMark Speed Way - Score Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter) Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super 7.231 Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT 5.241 Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060 2.660 Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060 2.658 In de grafische test van Cinebench haalt de RTX 4080 Super precies de dubbele score van de Radeon RX 7900 XT. Cinebench 24 - Graphics Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter) Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super 26.248 Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT 13.112 Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060 9.882 Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060 9.788 Ssd-benchmarks De Kingston NV2 2TB in de Alternate Thunderstorm Pro i9 is geen hardloper. Deze budget-ssd haalt een bandbreedte van 384MB/s, wat zelfs langzamer is dan de ssd in ons 800 euro kostende 1080p-gamesysteem. Op dit vlak had een luxere keuze niet misstaan.

Gamebenchmarks

Voor de gametests gebruiken we precies dezelfde, net vernieuwde gameselectie als in onze Desktop BBG-artikelen, die bestaat uit Avatar: Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, F1 23 en Starfield. Genre Verschijningsdatum Api Engine Avatar: Frontiers of Pandora Actie-avontuur December 2023 DX12 Snowdrop Engine Cyberpunk 2077 Actie-rpg December 2020 DX12 REDengine 4 F1 23 Race Juni 2023 DX12 EGO Engine 4.0 Starfield Actie-rpg September 2023 DX12 Creation Engine 2 In Avatar: Frontiers of Pandora is de Alternate-pc in alle combinaties van resoluties en settings ruim sneller dan ons 1440p-DBBG-systeem, waarbij het relatieve verschil op Ultra-settings steeds wat groter is dan op Medium. Op 4k-Ultra blijft de pc desondanks steken op 50fps, dus voor een stabiele 60fps zul je een iets lagere preset moeten kiezen of FSR moeten inschakelen. In Cyberpunk 2077 is het op de reguliere Medium- en Ultra-presets vaak stuivertje wisselen tussen de DBBG-pc met de RX 7900 XT en de Thunderstorm Pro i9 met de RTX 4080 Super. Zodra we raytracing activeren, loopt het op Nvidia gebaseerde systeem echter enorm uit. Tot en met 1440p kun je prima spelen met de hoogste instellingen inclusief raytracing. Op 4k zul je met iets lagere instellingen genoegen moeten nemen. F1 23 is geen al te zware game en leunt daarom vooral bij relatief lichte presets meer op de processor dan op de videokaart. Vooral op 1080p-Medium ligt de limiet van de 7800X3D veel hoger dan die van de Core i9; de vraag is alleen wat je precies hebt aan die ruim 400fps in een racespel. Bij grafisch veeleisendere opties, laat staan raytracing, neemt de RTX 4080 Super in de Alternate-pc de leiding over. Op 4k-Ultra met raytracing tikt hij zelfs als enige de 60fps aan. Tot slot hebben we de prestaties in Starfield gemeten. Weer houden de 1440p-DBBG-pc en de pc van Alternate elkaar redelijk in evenwicht, maar op de hoogste resoluties en settings trekt de Thunderstorm Pro i9 toch aan het langste eind.

Koeling, geluidsproductie en energiegebruik

We noemden eerder in deze review al dat de keuze voor een Core i9-processor ons enige zorgen baarde, omdat die chip te boek staat als een heethoofd. Met de 360mm-waterkoeler, de nodige casefans en de ingestelde 253W-limiet weet Alternate de processor enigszins in toom te houden; we meten maximaal 87 graden. Dat is weliswaar warm, maar buiten de gevarenzone. Wel laat je door de stroomlimiet wat prestaties liggen ten opzichte van een ongelimiteerde processor. De videokaart blijft intussen keurig koel. Met al die ventilators en flink stroomverbruikende componenten hoef je echter geen stil systeem te verwachten. Zonder taak om aan te werken meten wel al bijna 30dB en vooral een volledige cpu-belasting doet het toerental van de ventilators fors oplopen; dan meten we 46dB. Tijdens het gamen wordt de cpu niet zo zwaar belast, wat een lagere geluidsproductie van net geen 40dB tot gevolg heeft. De 1440p-DBBG-pc heeft in de onderstaande grafieken overigens steeds twee balkjes, eenmaal met het fanprofiel op 'auto' en eenmaal op 'silent'. Regelmatig zien we in de reacties klachten over het forse idleverbruik van moderne pc's, dat met alle verlichting, ventilators en waterkoeling niet mals is. De pc van Alternate verbruikt idle maar liefst 97W, nog iets meer dan de 1440p-game-pc uit de Desktop BBG van februari. Ook onder belasting is het systeem met 490W nog wat minder zuinig.

Conclusie