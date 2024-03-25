Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 06:00 121

Is de onweersbui ook bliksemsnel?

Alternate Thunderstorm Pro i9-desktop Review

25-03-2024 • 06:00

121

Multipage-opmaak

Inleiding

Alternate Thunderstorm Pro i9

De Alternate Thunderstorm Pro i9 een indrukwekkende game-pc, met een luxe behuizing voorzien van gebogen glas en de nodige rgb-verlichting. Over het algemeen is ook de configuratie in orde; alleen de budget-ssd hoort wat ons betreft niet thuis in dit systeem. Voor al dat moois betaal je wel een hoop. Zelfbouw zou je bijna 450 euro schelen en dat verschil vinden we te groot om een award uit te reiken.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Alternate Thunderstorm Pro i9 – 4080 Super Zwart

Prijs bij publicatie: € 3.199,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (2)

Kant-en-klare pc's zijn er in alle soorten en maten. Iets meer dan een week geleden bekeken we nog een prijsvechter van Erazer, vandaag is het de beurt aan een veel krachtiger, groter en duurder systeem. Volgens Alternate is zijn Thunderstorm Pro i9 geschikt voor gamen en productiviteit, en worden alleen componenten van topkwaliteit gebruikt. Dat zijn flinke claims: tijd voor een test.

De Thunderstorm Pro i9 is een indrukwekkende verschijning. Dat begint al bij het uitpakken, want het geheel zit in een 50cm diepe en hoge, grotendeels glazen behuizing. Samen met de flinke videokaart en waterkoeling levert dat een totaalgewicht van 19kg op. Als de prestaties van een pc door het gewicht worden bepaald, zouden we in elk geval te maken hebben met een krachtpatser.

Ook het lijstje met de belangrijkste onderdelen schept hoge verwachtingen. Alternate heeft gekozen voor een Core i9-14900KF-processor, een razendsnelle, maar ook zeer moeilijk te koelen cpu, en de een-na-snelste videokaart uit Nvidia's RTX 4000-line-up: de relatief nieuwe RTX 4080 Super.

Alternate vraagt op het moment van schrijven 3199 euro voor de Thunderstorm Pro i9, waarop de webwinkel drie jaar garantie geeft.

Alternate Thunderstorm Pro i9

Buiten- en binnenkant

Een van de meest onderscheidende keuzes die Alternate voor zijn Thunderstorm Pro i9 heeft gemaakt, is zonder twijfel de kast. Het gaat om een King 95 Pro van het relatief nieuwe Montech, dat tot nu toe voornamelijk vriendelijk geprijsde budgetkasten op de markt bracht. Zelfs de prijs die Montech voor deze behuizing vraagt, zo'n 150 euro, valt reuze mee als je naar de mogelijkheden kijkt.

De King 95 Pro volgt grotendeels het ontwerp van de bekende 'glaspaleizen', met een glazen voor- en zijpaneel en een soort halve tweekamerindeling, waarbij de voeding achter de omhoog staande moederbordtray wordt geplaatst. In feite was de indeling met lekker veel ruimte achter het moederbord ideaal geweest voor het 'kabelloze' BTF-concept, maar helaas heeft de kast daarvoor niet de vereiste doorvoergaten.

Vrij uniek is de toepassing van gebogen glas. Dat ziet er luxe uit, maar helpt je niet van de naad af, want het gebogen voorpaneel en rechte zijpaneel zijn alsnog twee losse stukken glas. De naad zit alleen wat meer naar achteren. Er zitten zes casefans in de behuizing. In eerste instantie zou je misschien denken dat die allemaal naar buiten blazen en er dus een gigantische onderdruk ontstaat, maar schijn bedriegt; de twee ventilators naast het moederbord en de drie ventilators onderin hebben omgekeerde ventilatorbladen, waardoor de luchtstroom naar binnen gaat. In feite zijn dus alleen de ventilator achterin en de drie ventilators van de waterkoeler echte uitlaten.

Verlichting is er natuurlijk ook alom. Alle casefans, de strip naast de frontaansluitingen op de voorkant van de kast en de 360mm-waterkoeler van Sharkoon ondersteunen addressable rgb. De kabels daarvoor komen allemaal samen in een argb-hub met tien poorten, die in het achterste compartiment is verstopt. Hoewel de kast een degelijke indruk maakt, dankzij het gebruikte 0,8mm dikke staal en 4mm dikke, licht verduisterde glas, viel me op dat alle panelen vrij makkelijk losraken. Bij het optillen moet je goed uitkijken waar je hem vastpakt, want voor je het weet heb je het bovenpaneel of een van de glazen delen los in je handen.

Alternate Thunderstorm Pro i9

De behuizing is voorzien van alle aansluitingen die je anno 2024 verwacht: twee keer audio, twee keer USB-A (5Gbit/s) en een USB-C-poort (10Gbit/s). Labels zijn er niet en voor de meeste poorten is dat geen probleem, maar je zult er proefondervindelijk achter moeten komen welke van de twee audiojacks de uitgang is en welke de ingang.

Aan de achterkant komen de aansluitingen van het gebruikte ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi-moederbord tevoorschijn. Dat bord is een zeer naast familielid van de ASUS TUF Gaming Z790-Plus WiFi, die in onze Z790-round-up met een Excellent-award op zak naar huis ging. De verschillen zijn marginaal; naast een iets andere indeling van de secundaire PCIe-slots valt vooral op dat de stijl van de bedrukking op de heatsinks en covers wat moderner is. Met onder meer acht USB-poorten, waarvan twee USB-C, en een 2,5Gbit/s-netwerkpoort hebben we weinig te klagen over de geboden connectiviteit.

De belangrijkste onderdelen van het systeem zijn een Intel Core i9 14900KF-processor en een Gigabyte GeForce RTX 4080 Super WindForce-videokaart. Alternate specificeert die laatste component overigens zonder merk op zijn website, dus het zou kunnen dat je zelf een ander merk ontvangt. Bij dit model steekt de stroomkabel uit de achterkant van de printplaat, waardoor hij mooi weggewerkt kon worden. De meegeleverde houder tegen doorzakken is keurig gemonteerd.

De RTX 4080 Super is een prima keuze voor gaming op 4k, blijkt uit onze Videokaart Best Buy Guide. Alleen als je ook raytracing wil kunnen aanzetten, zou een RTX 4090 de voorkeur verdienen. Wat prijs-prestatieverhouding betreft was AMD's RX 7900 XTX overigens een logischere keuze geweest, maar dan mis je natuurlijk wel exclusieve Nvidia-functies zoals DLSS.

Met de gekozen Core i9-processor heb ik wat meer moeite. De variant van de 14900K met een uitgeschakelde igpu biedt over het algemeen niet de allerbeste gamingprestaties; die eer blijft voorbehouden aan AMD's Ryzen 7 7800X3D. De gekozen processor combineert goede prestaties in games wel met zeer goede prestaties in andere, meer multithreaded workloads. Het grootste nadeel ervan blijft het extreme stroomverbruik, de daarmee gepaard gaande hitteproductie en de beroerde efficiëntie. Het wordt heel interessant om op de volgende pagina's te bekijken hoe Alternate dit beest heeft getemd.

Dan hebben we nog maar een aantal onderdelen niet gehad. De rgb-geheugenmodules komen uit Kingstons Fury Beast RGB-lijn, en bieden 32GB capaciteit en een snelheid van DDR5-6000. Ook de ssd is afkomstig van Kingston: een NV2 van 2TB. Een prima capaciteit, maar in een pc als deze hadden we liever een wat luxer model dan Kingstons NVMe-bodemproduct gezien. De voeding is ten slotte, net als de waterkoeler, afkomstig van Sharkoon. De Rebel P30 Gold 1000W is relatief modern, ondersteunt de ATX 3.0-specificatie en kan ruim voldoende vermogen leveren, maar is met een 80Plus Gold-efficiëntie niet de meest luxe keuze die Alternate had kunnen maken.

Alternate Thunderstorm Pro i9

De Alternate Thunderstorm Pro i9 wordt geleverd met Windows 11 Home en is volledig vrij van bloatware. Naast de vereiste drivers van Intel en Nvidia en de door Microsoft meegeleverde Office 365-probeerversie komen we geen enkel ongewenst programma tegen: geen virusscanners, geen vpn-diensten, helemaal clean. Dat is fijn, maar om eerlijk te zijn hadden we van een pc in deze prijsklasse ook niet anders verwacht.

Vergelijking met zelfbouw

Zoals gewoonlijk betaal je bij een prebuilt wat extra ten opzichte van zelfbouw. De pc wordt immers voor je in elkaar gezet en je krijgt garantie op het totaalpakket, wat betekent dat je bij een defect niet zelf op zoek hoeft naar welk onderdeel het precies veroorzaakt. Bovendien biedt Alternate drie jaar garantie, langer dan de garantietermijn van sommige van de losse onderdelen.

Omdat Alternate zijn Thunderstorm Pro i9 volledig bouwt met los verkrijgbare componenten, kunnen we een volledig kloppend lijstje opstellen. Voor de hele pc ben je volgens de Pricewatch 2758 euro kwijt. Alternate verkoopt het systeem voor 3199 euro, wat betekent dat je 441 euro extra betaalt voor de diensten van de webwinkel. Dat is best fors; bij de Erazer-pc van laatst was dat 123 euro en bij de drie game-pc's die we vorig jaar reviewden, becijferden we de meerprijs ten opzichte van zelfbouw op 237 tot 476 euro. Alternate zit dus aan de bovenkant van dat spectrum.

Onderdeel Product Prijs
Processor Intel Core i9-14900KF Boxed € 569,90
Moederbord ASUS TUF Gaming Z790-PRO WIFI € 239,-
Videokaart Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE V2 16G € 1.185,45
Behuizing Montech King 95 Pro Zwart € 144,90
Besturingssysteem Microsoft Windows 11 Home (NL, OEM) € 124,90
Waterkoeling Sharkoon S90 RGB Zwart € 99,-
Geheugen intern Kingston Fury Beast RGB KF560C36BBEAK2-32 € 123,99
Voeding Sharkoon Rebel P30 Gold 1000W Zwart € 170,99
Solid state drive Kingston NV2, retail, 2TB € 99,90
Totaal € 2.758,03

Systeemprestaties

We hebben de Thunderstorm Pro i9 op dezelfde wijze getest als de twee recentste Desktop BBG-systemen en de Erazer-pc van laatst. De vergelijking met de 1440p-Desktop BBG is het interessantst. Weliswaar is dat systeem aanzienlijk goedkoper, maar de RX 7900 XT-videokaart ontloopt de RTX 4080 Super uit het Alternate-systeem niet veel.

PCMark

De PCMark-tests geven een goed beeld van de algemene systeemprestaties en deze benchmark is opgedeeld in vijf deeltests, oplopend van zeer licht tot het zwaardere werk en gaming.

In de lichte tests scoort het Desktop BBG-systeem met een cpu en gpu van AMD net beter. In de zwaardere tests begint het Alternate-systeem uit te lopen. Daarvan valt alleen de gamingtest nog in het voordeel van de 1440p-Desktop BBG uit.

  • PCMark 10 Extended
  • Essentials
  • Productivity
  • Digital Content Creation
  • Gaming
PCMark 10 Extended
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
14.043
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
13.733
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
9.778
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
9.503
PCMark 10 Essentials
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
12.899
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
12.195
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
10.240
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
10.051
PCMark 10 Productivity
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
11.357
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
11.354
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
10.146
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
8.629
PCMark 10 Digital Content Creation
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
18.896
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
17.841
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
12.963
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
11.889
PCMark 10 Gaming
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
40.218
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
36.726
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
20.984
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
18.688

Cpu-benchmarks

De Core i9-processor in het Alternate-systeem is natuurlijk wel veel vlotter dan de cpu's in de rest van de geteste systemen. De Cinebench 24 Multi-score komt uit op 2208 punten, ruim dubbel zoveel als de score van een Ryzen 7 7800X3D. Ook in de Single-test wint Intel ruim, maar niet met zo'n enorm verschil. Ook in DaVinci Resolve en 7-Zip is het effect van de snellere processor duidelijk zichtbaar.

  • Cinebench 24 Multi
  • Cinebench 24 Single
  • DaVinci Resolve - 4k Video
  • 7-Zip - 15GB inpakken
Cinebench 24 Multi
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
2.208
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
1.033
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
775
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
660
Cinebench 24 Single
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
134
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
111
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
105
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
91
DaVinci Resolve - 4K Video
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
3m2s
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
4m29s
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
5m46s
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
6m58s
7-Zip - 15GB inpakken
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
2m42s
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
4m20s
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
6m55s
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
7m

Toch valt met name de multithreaded score wat tegen bij die in onze review van de 14900K. Die valt 133 punten oftewel bijna 5 procent lager uit. Dat komt vooral doordat Alternate het bios heeft geconfigureerd om het stroomgebruik van de processor te beperken tot zijn officiële tdp van 253W, zoals ook blijkt uit onze duurtest.

De packagepower, oftewel het verbruik van de complete processor, begeeft zich in de Alternate-pc continu rond die grens van 253W. In een 'unlimited'-scenario kan de i9 14900K tot wel 350W verbruiken. Door die beperking klokken de P-cores heen en weer tussen 5,2 en 5,3GHz, terwijl dat volgens de specificaties maximaal 5,7GHz kan zijn bij een allcoreworkload.

  • Kloksnelheid
  • Temperatuur
  • Packagepower (verbruik)

Gpu-benchmarks

Voor het meten van de gpu-prestaties gebruiken we naast de gametests, die je op de volgende pagina aantreft, ook diverse 3DMark-tests en de Graphics-test die is ingebouwd in Cinebench 24.

In 3DMark Time Spy verslaat de RTX 4080 Super in de Thunderstorm Pro i9 makkelijk de Radeon RX 7900 XT in onze 1440p-game-pc. Het verschil wordt vooral gemaakt in de cpu-test, waarin de Core i9 bijna 85 procent hoger scoort dan de 7800X3D.

  • 3DMark Time Spy
  • Graphics
  • Cpu
3DMark Time Spy
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
26.800
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
22.508
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
10.729
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
10.223
3DMark Time Spy - Graphics
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
27.800
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
26.560
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
10.593
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
10.525
3DMark Time Spy - CPU
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde 3DMark in punten (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
22.263
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
12.072
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
12.058
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
8.536

Ook in het zwaardere Time Spy Extreme is de Alternate-pc sneller.

  • 3DMark Time Spy Extreme
  • Graphics
3DMark Time Spy Extreme
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde punten in punten (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
13.687
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
10.826
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
5.034
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
4.784
3DMark Time Spy Extreme - Graphics
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
13.778
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
12.812
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
4.975
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
4.972

In de nieuwste 3DMark, Speed Way, scoort de Alternate-pc ruim 7200 punten. Dat is 38 procent meer dan de 1440p-game-pc.

3DMark Speed Way - Score
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
7.231
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
5.241
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
2.660
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
2.658

In de grafische test van Cinebench haalt de RTX 4080 Super precies de dubbele score van de Radeon RX 7900 XT.

Cinebench 24 - Graphics
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
26.248
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
13.112
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
9.882
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
9.788

Ssd-benchmarks

De Kingston NV2 2TB in de Alternate Thunderstorm Pro i9 is geen hardloper. Deze budget-ssd haalt een bandbreedte van 384MB/s, wat zelfs langzamer is dan de ssd in ons 800 euro kostende 1080p-gamesysteem. Op dit vlak had een luxere keuze niet misstaan.

  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore
  • Bandbreedte
  • Toegangstijd
PCMark 10 - Storage - Totaalscore
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
2.858
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
2.838
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
2.675
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
2.365
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
452
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
446
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
423
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
384
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
58
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
58
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
62
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
72

Gamebenchmarks

Voor de gametests gebruiken we precies dezelfde, net vernieuwde gameselectie als in onze Desktop BBG-artikelen, die bestaat uit Avatar: Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, F1 23 en Starfield.

Genre Verschijningsdatum Api Engine
Avatar: Frontiers of Pandora Actie-avontuur December 2023 DX12 Snowdrop Engine
Cyberpunk 2077 Actie-rpg December 2020 DX12 REDengine 4
F1 23 Race Juni 2023 DX12 EGO Engine 4.0
Starfield Actie-rpg September 2023 DX12 Creation Engine 2
  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
  • 3840x2160 - Medium
  • 3840x2160 - Ultra
Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
188,6
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
153,9
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
78,5
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
72,5
Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
135,2
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
104,5
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
49,2
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
44,3
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
137,1
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
108,9
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
52,6
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
44,9
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
93,8
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
73,0
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
32,6
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
30,1
Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
76,6
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
60,5
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
26,5
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
25,2
Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
50,0
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
39,2
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
16,3

In Avatar: Frontiers of Pandora is de Alternate-pc in alle combinaties van resoluties en settings ruim sneller dan ons 1440p-DBBG-systeem, waarbij het relatieve verschil op Ultra-settings steeds wat groter is dan op Medium. Op 4k-Ultra blijft de pc desondanks steken op 50fps, dus voor een stabiele 60fps zul je een iets lagere preset moeten kiezen of FSR moeten inschakelen.

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 1920x1080 - Ultra - DXR
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
  • 2560x1440 - Ultra - DXR
  • 3840x2160 - Medium
  • 3840x2160 - Ultra
  • 3840x2160 - Ultra - DXR
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
221,2
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
197,4
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
105,4
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
104,7
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
176,9
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
175,0
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
75,4
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
64,9
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra (DXR - Ultra)
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
97,2
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
58,8
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
36,7
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
35,7
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
168,1
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
158,8
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
74,4
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
65,2
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
119,7
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
116,9
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
43,1
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
42,1
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra (DXR - Ultra)
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
60,9
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
37,5
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
20,8
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
85,5
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
81,0
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
30,0
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
29,3
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
54,0
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
53,6
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
16,9
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
16,8
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra (DXR - Ultra)
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
29,3
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
18,2

In Cyberpunk 2077 is het op de reguliere Medium- en Ultra-presets vaak stuivertje wisselen tussen de DBBG-pc met de RX 7900 XT en de Thunderstorm Pro i9 met de RTX 4080 Super. Zodra we raytracing activeren, loopt het op Nvidia gebaseerde systeem echter enorm uit. Tot en met 1440p kun je prima spelen met de hoogste instellingen inclusief raytracing. Op 4k zul je met iets lagere instellingen genoegen moeten nemen.

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 1920x1080 - Ultra - DXR
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
  • 2560x1440 - Ultra - DXR
  • 3840x2160 - Medium
  • 3840x2160 - Ultra
  • 3840x2160 - Ultra - DXR
F1 23 - 1920x1080 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
423,2
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
344,7
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
220,3
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
219,3
F1 23 - 1920x1080 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
248,5
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
243,5
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
96,5
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
96,3
F1 23 - 1920x1080 - Ultra - DXR
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
148,7
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
123,9
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
55,3
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
55,3
F1 23 - 2560x1440 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
343,8
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
306,2
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
168,5
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
167,8
F1 23 - 2560x1440 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
211,1
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
204,7
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
81,9
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
81,3
F1 23 - 2560x1440 - Ultra - DXR
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
108,2
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
87,8
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
38,8
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
38,0
F1 23 - 3840x2160 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
224,5
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
203,1
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
99,0
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
98,9
F1 23 - 3840x2160 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
146,2
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
138,1
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
53,6
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
52,9
F1 23 - 3840x2160 - Ultra - DXR
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
59,9
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
47,1
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
20,5
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
20,4

F1 23 is geen al te zware game en leunt daarom vooral bij relatief lichte presets meer op de processor dan op de videokaart. Vooral op 1080p-Medium ligt de limiet van de 7800X3D veel hoger dan die van de Core i9; de vraag is alleen wat je precies hebt aan die ruim 400fps in een racespel. Bij grafisch veeleisendere opties, laat staan raytracing, neemt de RTX 4080 Super in de Alternate-pc de leiding over. Op 4k-Ultra met raytracing tikt hij zelfs als enige de 60fps aan.

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
  • 3840x2160 - Medium
  • 3840x2160 - Ultra
Starfield - 1920x1080 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
153,3
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
148,0
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
72,1
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
60,0
Starfield - 1920x1080 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
118,6
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
110,8
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
49,7
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
48,7
Starfield - 2560x1440 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
121,5
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
120,1
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
54,6
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
53,3
Starfield - 2560x1440 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
98,3
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
91,9
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
39,6
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
39,5
Starfield - 3840x2160 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
80,5
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
76,6
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
32,4
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
32,1
Starfield - 3840x2160 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
64,3
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
60,8
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
24,3
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
23,8

Tot slot hebben we de prestaties in Starfield gemeten. Weer houden de 1440p-DBBG-pc en de pc van Alternate elkaar redelijk in evenwicht, maar op de hoogste resoluties en settings trekt de Thunderstorm Pro i9 toch aan het langste eind.

Koeling, geluidsproductie en energiegebruik

We noemden eerder in deze review al dat de keuze voor een Core i9-processor ons enige zorgen baarde, omdat die chip te boek staat als een heethoofd. Met de 360mm-waterkoeler, de nodige casefans en de ingestelde 253W-limiet weet Alternate de processor enigszins in toom te houden; we meten maximaal 87 graden. Dat is weliswaar warm, maar buiten de gevarenzone. Wel laat je door de stroomlimiet wat prestaties liggen ten opzichte van een ongelimiteerde processor. De videokaart blijft intussen keurig koel.

  • Temperatuur cpu - Max
  • Temperatuur gpu - Max
Temperatuur CPU - Max
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
64
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
78
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
82
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc (silent) Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
82
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
87
Temperatuur GPU - Max
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
49
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
51
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
62
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
65
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc (silent) Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
67

Met al die ventilators en flink stroomverbruikende componenten hoef je echter geen stil systeem te verwachten. Zonder taak om aan te werken meten wel al bijna 30dB en vooral een volledige cpu-belasting doet het toerental van de ventilators fors oplopen; dan meten we 46dB. Tijdens het gamen wordt de cpu niet zo zwaar belast, wat een lagere geluidsproductie van net geen 40dB tot gevolg heeft.

De 1440p-DBBG-pc heeft in de onderstaande grafieken overigens steeds twee balkjes, eenmaal met het fanprofiel op 'auto' en eenmaal op 'silent'.

  • Geluidsdruk idle - 50cm
  • Load cpu
  • Load cpu en gpu
Geluidsdruk idle - 50cm
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde geluid in dB(A) (lager is beter)
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
24,3
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc (silent) Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
28,3
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
29,7
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
32,1
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
36,6
Blender - LAeq
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
25,2
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc (silent) Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
34,8
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
36,4
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
46,0
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
47,4
Game - LAeq
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
31,8
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc (silent) Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
36,5
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
37,8
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
39,6
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
48,1

Regelmatig zien we in de reacties klachten over het forse idleverbruik van moderne pc's, dat met alle verlichting, ventilators en waterkoeling niet mals is. De pc van Alternate verbruikt idle maar liefst 97W, nog iets meer dan de 1440p-game-pc uit de Desktop BBG van februari. Ook onder belasting is het systeem met 490W nog wat minder zuinig.

  • Opgenomen vermogen - idle
  • Opgenomen vermogen - Load - Max
Opgenomen vermogen - idle
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
30,7
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
52,0
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
89,0
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
97,0
Opgenomen vermogen - Load - Cinebench 2024 Multi
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Erazer Engineer X10 (MD34630) Ci5-14400 GF RTX 4060
214
Tweakers DBBG 2-24 1080p-gamepc Ryzen 5 5600 GF RTX 4060
248
Tweakers DBBG 2-24 1440p-gamepc Ryzen 7 7800X3D Rad. RX 7900 XT
442
Alternate Thunderstorm Pro i9 Ci9-14900KF GF RTX 4080 Super
490

Conclusie

Alternate zet met de Thunderstorm Pro i9 een indrukwekkende game-pc neer. De liefhebber van mooie hardware, glazen kasten en natuurlijk rgb-verlichting komt volop aan zijn trekken, met het gebogen glazen voorpaneel als hoogtepunt. Op de afwerking van het geheel heb ik niets aan te merken.

Over het algemeen is ook de configuratie in orde. De Core i9-processor combineert goede prestaties in games met uitstekende prestaties in multithreaded workloads. Dat gaat wel gepaard met een excessief energiegebruik. Alternate beteugelt dat door het maximale vermogen te limiteren. Dat kost een procent of vijf aan maximale multithreaded prestaties ten opzichte van een ongelimiteerd scenario, maar scheelt wel 100W aan stroomverbruik en daarmee de nodige hitte en geluidsproductie.

De enige echte misser in de onderdeelkeuzes is wat mij betreft de ssd. In de Thunderstorm Pro i9 zit een Kingston NV2, het NVMe-instapmodel van die fabrikant. Dat is prima voor een budgetgame-pc waarbij je op de kleintjes moet letten, maar in een pc van bijna 3200 euro had een luxere ssd niet misstaan.

Dat brengt me bij de prijs en die is fors. Een systeem met exact dezelfde onderdelen bouw je zelf voor bijna 450 euro minder en dat is inclusief een nette Windows 11-licentie. Bij de meeste prebuilts die we de afgelopen jaren hebben getest, was die marge aanzienlijk kleiner.

Onder de streep is de Alternate Thunderstorm Pro i9 een indrukwekkende machine zonder grote makken, maar waarvan de prijs nog wel wat scherper mag.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Alternate Thunderstorm Pro i9 – 4080 Super Zwart

Prijs bij publicatie: € 3.199,-

Bekijk product

Bekijk alle uitvoeringen (2)

Multipage-opmaak

Lees meer

Alternate Thunderstorm Pro i9

geen prijs bekend

Deze brute game-pc kost 12.999 euro

7 apr 2026 | met video

Deze brute game-pc kost 12.999 euro

Alternate-pc met MSI RTX 5090 Lightning Z Review

183
Van gruwelijk tot indrukwekkend

22 dec 2024 | met video

Van gruwelijk tot indrukwekkend

Vier game-pc's rond 3000 euro Round-up

183
Erazer Engineer X10-desktop Review

16 mrt 2024

Erazer Engineer X10-desktop Review

Prebuilt met de prijs-prestatie van zelfbouw?

101
Drie keer is scheepsrecht

31 jan 2024

Drie keer is scheepsrecht

RTX 4080 Super Review

201
Drie prebuilt game-pc's versus zelfbouw

3 nov 2023

Drie prebuilt game-pc's versus zelfbouw

Azerty, Paradigit en HP tegen de Desktop BBG

174
Intel 14th Gen Core Review

17 okt 2023

Intel 14th Gen Core Review

Core i5 14600K, Core i7 14700K en Core i9 14900K

187
Meer producten en artikelen
Pc's Alternate

Reacties (121)

-Moderatie-faq
121
121
68
7
0
37
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
youridv1 25 maart 2024 09:09
Stroomlimiet om Core i9-cpu te beteugelen
Wordt als minpunt aangemerkt, maar is het dat wel? Het is fijn dat Intel er zo goed mogelijk uit wil komen in benchmarks door maar gewoon de powerlimiet effectief te verwijderen, maar is dit ook daadwerkelijk wat de eindgebruiker wil in zijn pc thuis? Veel prebuilt kopers weten helemaal niet dat je zoiets als een powerlimit hebt en gaan hier dus zelf nooit aan zitten, maar hebben wel profijt van een CPU zonder buitensporig gebruik.

En het is ook niet alsof Alternate hier een Alienware doet en de K chip bijna powerlimit naar de performance van het non-K model zodat ze een cheapo koeler kunnen monteren. De ingestelde powerlimit is 253watt. Dat is zelfs hoger dan de KS modellen vroeger hadden en zo hoog dat je al kilometers voor bij "point of diminishing return" zit.
En dat blijkt ook uit de tests. Het verbruik van de CPU is met 100 watt verlaagd, 29% en alleen in een zware multicore workload is er 5% score verschil te merken.

Ze hebben een dikke AIO gemonteerd en vervolgens de powerlimit zo ingesteld dat de CPU onder full load rond de 85 graden schommelt. Ik kan het alleen maar toejuichen dat er enige meerwaarde in de default config zit namens Alternate. Hier heb je als gebruiker tenminste wat aan en je verliest tov gewoon keihard laten throttlen eigenlijk geen performance. Stukken beter dan "system builders" die gewoon een config van dure componenten in elkaar klikken, alles op default laten, memtest etc draaien en shippen. Die zijn er al genoeg.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:36]

SgtElPotato @youridv126 maart 2024 10:32
Ja dat is een minpunt. Je koopt immers een CPU die niet op vol vermogen draait. Dat er wat fine-tuning gedaan is is mooi meegenomen en laat zien dat Alternate zeker wat toe heeft gevoegd, maar dan nog koop je dus een monster CPU die gelimiteerd is. Wat dat betreft kun je dan beter een lagere CPU nemen die wel op 100% draait.

Nou zal de klant die dit systeem koopt dit niet weten en er dus nooit achter komen, maar ik denk dat dat soort dingen wel vermeld mogen worden in de spec list.
youridv1 @SgtElPotato26 maart 2024 10:34
Je koopt immers een CPU die niet op vol vermogen draait.
Hij draait wel op vol vermogen, maar niet onbegrensd. Dat wist ik ten tijde van het schrijven van die reactie niet, maar de powerlimit die alternate instelt is gewoon de powerlimiet die de default zou moeten zijn op ieder moederbord voor de 14900K. Alleen de powerlimiet wordt door de moederbord fabrikanten default gedisabled wat niet volgens spec is.
Dennism @SgtElPotato26 maart 2024 11:26
Het is juist omgekeerd, dit systeem voldoet aan de standaard specificaties van de CPU, https://ark.intel.com/con...cache-up-to-6-00-ghz.html , deze hoort normaliter juist een 253W limiet te hebben.

Alternate limiteert de cpu dus niet, maar draait deze zoals bedoeld. Het zijn juist de DiY moederbord fabrikanten die de Intel spec massaal negeren en in hun standaard settings de Intel spec negeren en de standaard limiteten weghalen en het voltage nog wat extra bumpen voor een paar % winst (vaak niet eens bij gaming) in een paar benchmarks en een veel hoger verbruik. Daar zijn ze vrij in, maar het is buiten spec, zonder dat de consument daarover geïnformeerd wordt.

Dat laatste vind ik wel kwalijk, want tenzij de consument zijn componenten, vooral moederbord en koeling, zeer zorgvuldig selecteert heeft dat omzeilen van de limieten vaak geen enkele meerwaarde en komen de kleine voordelen alleen tot uiting op test benches van de reviewers, terwijl in een afgesloten kast met mindere koeling dan gebruikt in reviews (wat natuurlijk veelal het geval zal zijn), zal de consument van die settings vaak enkel hinder ondervinden, denk aan meer verbruik in bepaalde workloads, dus hogere kosten tijdens gebruik dan ze vooraf misschien verwachten, hogere temperaturen, dus vaak meer herrie dan nodig en mogelijk zelfs throttling als de koeling niet afgestemd is op de settings die de moederbord fabrikant standaard doorvoert.
DvanRaai89 @SgtElPotato27 maart 2024 12:31
Je koopt immers een CPU die niet op vol vermogen draait.
Wat "vol vermogen" is, is redelijk arbitrair (en wat Intel zegt is ook niet echt super belangrijk, al voldoet dit systeem daar wel aan). Je koopt geen CPU maar een volledig systeem, geconfigureerd door Alternate.
bwerg @youridv126 maart 2024 09:37
Wordt als minpunt aangemerkt, maar is het dat wel
Wat mij betreft is dat een absolute pre, al zou je kunnen stellen dat het nog beter zou zijn om die keuze (met afdoende koeling) bij de gebruiker te laten liggen. Maar misschien kan dat via BIOS settings ook wel.

Aan de andere kant valt het prestatievoordeel met stroomlimieten wel sneller uit naar AMD, dus je zou kunnen stellen dat die verrekt hoge stroomlimiet tegenwoordig juist is waarom je een i9 K koopt. Zonder stroomlimiet komt de 14e generatie helemaal niet zoveel hoger uit dan de 13e of zelfs de 12e generatie. Niet helemaal, natuurlijk, want voor multi-core toepassingen zijn de e-cores een leuke bonus en het kleine beetje extra cache is ook weer een extra. Maar het grootste geheim van Intels topprestaties op dit moment is toch gewoon het (naar mijn mening) absurde verbruik.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 22 juli 2024 14:36]

youridv1 @bwerg26 maart 2024 09:55
al zou je kunnen stellen dat het nog beter zou zijn om die keuze (met afdoende koeling) bij de gebruiker te laten liggen.
De gemiddelde prebuilt koper is geen pc enthusiast/tweaker. Die weten hier niet van. Dan zou je een grote sticker op de doos moeten plakken ofzo.
Afdoende koeling is (bijna) niet mogelijk voor een 350 watt slurpende 14900K. Die throttlen nog met een 420mm aio in blender of code compile.
Wat mij betreft is de Intel spec volgen een veel betere default dan de stroomlimiet maar gewoon uitzetten. Ik vind het ook niet netjes dat ieder Z790 bord dat doet. De CPU draait gewoon buiten spec, ookal is dat in het voordeel van Intel. Bij een Z-bord wil ik het argument nog wel aanhoren dat je willens en wetens een overclocking bord hebt gekocht, maar bij een prebuilt ben je gewoon "de gemiddelde gebruiker." En die verwacht dat alles out of the box geconfigureerd staat binnen de spec van de fabrikant.
Aan de andere kant valt het prestatievoordeel met stroomlimieten wel sneller uit naar AMD, dus je zou kunnen stellen dat die verrekt hoge stroomlimiet tegenwoordig juist is waarom je een i9 K koopt.
Mweh, ik snap wat je bedoelt. Met de powerlimit van Alternate lever je eigenlijk alleen in zware synthetische multicore workload iets in en dan gaat het om 5%. Dat zou voor mij in ieder geval niets uitmaken in de keuze tussen AMD of Intel.
Maar misschien kan dat via BIOS settings ook wel.
Zo niet zoek je even uit welk precieze moederbord Alternate heeft gebruikt en update je de bios van de support page van je moederbord eroverheen. De Z790P in mijn workstation op werk had ook een Terra specifieke bios. Nu niet meer :)

Je prebuilt buiten Intel spec laten draaien vind ik iets voor een tweaker en geen default voor een webshop.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:36]

Dennism @youridv125 maart 2024 11:31
Eens, al is het normaliter niet Intel die de powerlimiet verwijderd, die adverteren hem gewoon in hun specificaties https://ark.intel.com/con...cache-up-to-6-00-ghz.html en ook in hun Datasheets, echter worden deze limiten in de bios van de gebruikte moederborden gezet (en zijn dus niet hardwired, zoals bijvoorbeeld multipliers wel zijn op locked Sku's waar door bijvoorbeeld locked Intel Sku's alsnog via powerlimits wat overklokt kunnen worden).

Alternate, net als de meeste, zo niet alle OEMs volgt hier inderdaad de Intel stock spec gewoon netjes (al zijn er soms ook OEMs, die powerlimits soms zelfs nog wat lager zetten zodat ze kunnen beknibbelen op koeling). En levert dus eigenlijk precies wat de consument zou mogen verwachten op basis van de specificaties van de cpu. Ik zou dat inderdaad ook niet als minpunt aanwijzen. Juist omdat ze inderdaad net wat stapjes extra zetten die andere systembuilders niet zetten, en wiens systemen dus ook vaak teleurstellend 'out of the box' presteren op basis van temperatuur, verbruik en soms / vaak zelfs performance (omdat ze niet genoeg koeling hebben om de settings te draaien waar DIY moederbord standaard mee komen, zie hieronder).

Het zijn de DIY moederbord fabrikanten die over het algemeen (soms doen ze het op goedkopere bordjes wel goed, maar dat zal eerder komen zodat ze dan kunnen beknibbelen op componenten op die bordjes) de powerlimieten negeren. Zo had ik laatst bijvoorbeeld een high end Asus moederbord die standaard 'out of the box' kwam met een powerlimiet van 4096W en ook het voltage werd nog wat extra gebumpt om de boel nog wat te verergeren.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 14:36]

Arjant2 25 maart 2024 07:26
Toevallig stond dit systeem al op mijn radar omdat ik naar het kijken ben naar een nieuw (zelfbouw of prebuild) systeem.
Als je het vergelijkt met andere prebuilds dan krijg je voor dit geld redelijk veel. De meeste prebuilds zijn duurder. De keuze voor de i9 begrijp ik echter niet. Had hier een i7 14700K ingezet met een betere SSD voor 100 euro minder en het had een veel betere optie geweest. Ja een 7800x3d had voor gamen wellicht sneller geweest maar niet iedereen wil een AMD platform en/of gebruikt zijn pc tevens voor andere zaken dan gamen.
Precies daar waar ik mijn twijfels over had met de relatief weinig gebruikte en gereviewde AIO blijkt het zwakke punt te zijn in combinatie met de i9. De i9 is gewoon heel moeilijk te koelen. Gevolg is dat de pc zelfs met een afknepen CPU nog vrij luidruchtig is.

[Reactie gewijzigd door Arjant2 op 22 juli 2024 14:36]

d3x @Arjant225 maart 2024 08:01
er zijn nog andere prefab beschikbaar: https://www.alternate.nl/PC/ALTERNATE-pcs/Thunderstorm-Pro
Het ging dan ook om de snelste Intel die beschikbaar was, die magische die je zeker moet hebben voor de benchmarks....

je hebt helemaal gelijk, niet iedereen wil AMD... er zijn er af en toe nog een paar die een intel kopen in eigen bouw als je zo wat kjikt naar de grotere verdelers. Zelfs de 7950X3D verkoopt soms meer dan de 14700K, aangezien je de 7800X3D een multitasking te kort vindt vergeleken met 14700k met een hoop e-cores die daar maar idle zitten en enkel nut hebben in benchmarking.

https://twitter.com/TechE...tatus/1766567028972744962
https://www.reddit.com/r/...ek_524_mindfactory_sales/
https://twitter.com/TechE...66863387886047258/photo/3
https://twitter.com/TechE...57166149148545250/photo/2

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 14:36]

Arjant2 @d3x25 maart 2024 08:09
Er zijn zeker andere prefabs beschikbaar. Ik heb ze ook allemaal uit den treure bekeken.
https://www.alternate.nl/...g-pc/html/product/1926345
Deze komt qua specs het beste bij wat ik zou willen alleen de AIO voor in de kast gemonteerd aangezien hij bovenin niet past is voor mij geen optie. Helaas gebruiken ze de Corsair 4000D in veel van hun systemen en die hebben allemaal de AIO voorin gemonteerd of ze gebruiken een kleinere AIO boven in. Beide geen ideale situatie.

[Reactie gewijzigd door Arjant2 op 22 juli 2024 14:36]

Innuendum @Arjant226 maart 2024 17:42
Als je toch zelf aan de slag wil is de Lian Li Dynamic EVO nog immer het overwegen waard. AIO bovenin zonder problemen en een fijne vissekom om je parts in te prakken.
Arjant2 @Innuendum26 maart 2024 20:59
zelf bouwen zal ik niet snel doen, ik weet van mezelf dat ik te snel geirriteerd raar met kabelmanagement enzo, maar laten bouwen is zeker een optie.
Innuendum @Arjant226 maart 2024 23:10
Ah, ik las 'zelfbouw of prebuilt' dus dan is de conclusie snel getrokken op Tweakers ;) als je een second opinion wil qua parts of als je in de buurt van R'dam woont kan ik allicht van dienst zijn.
Veel plezier met samenstellen ende zoeken gewenst iig :D blijft een leuke hobby.
Arjant2 @Innuendum27 maart 2024 10:30
Ik heb het ook niet helemaal goed verwoordt. Zelfbouw zou een optie kunnen zijn, maar ik ken mezelf, te ongeduldig. Dus dan is onderdelen zelf uit zoeken en laten bouwen een tussenweg tussen zelfbouw en prebuild. Enige nadeel daarbij is dat zowel Azerty als Alternate precies niet die onderdelen hebben die ik dan wel graag zou willen, bij de een hebben ze de kast weer niet, de ander de fans weer niet etc. Of levertijden van 10+ dagen, waarbij je een beetje aan de goden ben overgeleverd wanneer je je systeem zal ontvangen.
WeetJeHetZeker @Arjant225 maart 2024 11:45
maar niet iedereen wil een AMD platform
Als die objectief beter is, waarom niet?
Arjant2 @WeetJeHetZeker25 maart 2024 11:56
Voor gamen ja, voor andere zaken niet. Objectief gezien.

En sommige mensen hebben bijvoorbeeld slechte ervaringen met AMD en willen daarom niet weer een AMD bijvoorbeeld?
WeetJeHetZeker @Arjant225 maart 2024 11:58
Ach, ik heb met beide intel en amd goede en slechte ervaringen....
Shifra @Arjant225 maart 2024 12:27
Je moet ook niet met emotie naar een merk kijken maar wat goed is op het moment van aanschaf. Elk bedrijf heeft goede en slechte momenten en je kan pech hebben en net wat kopen wat toevallig snel kapot gaat. Zowel intel als AMD hebben problemen gehad maar je moet naar het NU kijken en de ervaringen van de mensen nu.
Kadardar @Arjant225 maart 2024 11:30
Ligt eraan hoe je het bekijkt. Alternate geeft gaming + productiviteit als mogelijkheid. Dat doet deze CPU juist heel goed. De 7800X3D doet aardig onder op het productiviteit vlak. Dat is echt een gaming CPU en ook de beste die je nu kan krijgen. Maar dan zal je de PC echt als gaming moeten labellen.

Begrijp me niet verkeerd. Je kan gewoon productiviteit werkzaamheden doen op een 7800X3D. Het is onderaan de streep een processor, alleen niet zo snel als Intel.
Arjant2 @Kadardar25 maart 2024 11:35
Absoluut is de i9 een beest voor productiviteit, alleen dan is juist de koeling van belang en zou je hem ook niet dusdanig willen knijpen dat je prestaties in gedrang komen (zie ook de review).
Dus het lijkt alsof ze een beetje op 2 gedachtes balanceren, het is het net niet.
Kadardar @Arjant225 maart 2024 12:30
Een iets betere koeling oplossing was wenselijk, maar verder lijkt die niet te throttelen omdat die boven de 90 graden gaat. Ook de 7800X3D van de zelfbouw loopt tegen de 83 max graden aan. Maar dat is een stuk minder krachtige CPU vs deze. Dus weet niet tot hoever er echt te balanceren verder valt. Er hangt al een 360mm rad boven wat al moeite heeft. Ik ben niet bekend genoeg met elke AIO koeler en de prestaties dus als er betere bestaan hoor ik het graag.

Dat is ook waarom Alternate mogelijk heeft gekozen om intel limieten aan te houden en daarmee te "knijpen" ipv het moederbord ze werk te laten doen. Want Asus en CPU's die doorbranden zijn geen onbekend probleem helaas en dan had de CPU waarschijnlijk wel gethrotteled door de thermal limit. Je kan JayzTwoCents videos op youtube daarover kijken voor de in details redenen.
_Pussycat_ @Arjant226 maart 2024 01:20
Deze Intel kan dus voor 40% meer stroomverbruik hele 5% beter presteren. Lijkt me juist dat Alternate hem goed heeft ingesteld op een duidelijk beter punt.
410Gone 25 maart 2024 07:56
Waarom ze voor zo'n SSD kiezen is mij een raadsel..
Alxndr @410Gone25 maart 2024 10:15
Dat ze voor deze processor kiezen om die vervolgens in z'n prestaties te beperken door het stroomverbruik af te knijpen is IMHO nog erger, dat is gewoon weggooien van geld.
Dennism @Alxndr25 maart 2024 11:12
Echt beperken doen ze niet. Die 253W limiet is gewoon de standaard Intel waarde voor maximaal verbruik voor deze cpu. Eigenlijk zou deze cpu standaard zo ingesteld moeten staan. Zie ook: https://ark.intel.com/con...cache-up-to-6-00-ghz.html

Ga je dat vergelijken met dezelfde processor op een moederbord die de standaard waarden niet respecteert (veel zelfbouw moederborden doen dit niet, OEM's als HP, Alienware, Dell e.d. respecteren de stock waarden meestal wel). zal je inderdaad zien dat die moederborden die de spec negeren en standaard buiten spec draaien soms een paar % sneller zijn, tegen veel hoger verbruik, en temperaturen die ook niet iedereen wil.

Dat is allemaal onderdeel van een wapenwedloop tussen de DIY merken om maar een paar % sneller te zijn dan de concurrentie. Een Asus moederbord voor deze cpu dat ik laat bijvoorbeeld onder handen nam zal bijvoorbeeld zichzelf in standaard uit de doos instellen op niet de Intel waarde van een maximaal verbruik van 253W, maar op 4096W maximaal verbruik. Om zo de cpu feitelijk te buiten spec te draaien zonder dat veel consumenten het doorhebben. Dit samen met andere trucjes als Asus Multicore enhancements en meer van dat soort ongein. Vaak drukken ze er ook een veel te hoog voltage doorheen standaard, om zo nog maar wat meer winst te halen tegen nog hogere temperaturen.

Intel laat wat dat betreft veel vrij aan de DIY moederbord fabrikanten, en die maken daar graag gebruik van. Soms is dat positief, en krijg je er wat 'gratis' performance voor terug door het standaard buiten Intel spec draaien. In andere gevallen zijn echter die standaard settings van de moederbord fabrikanten zo belabberd dat tenzij je het beste van het beste hebt in koeling, deze settings juist niet positief zijn voor de koper want deze zal dan geregeld ervaren dat de boel te warm wordt, gaat throttlen en andere ongemakken zal zien.

Als met al is het dan eigenlijk juist best goed van een Alternate dat ze kiezen voor de correcte stock settings en niet voor een ongetunde, inefficiënte standaard setting van een moederbord fabrikant die over het algemeen weinig brengt voor de consument, anders dan frustratie vanwege hitte, throtting (tenzij de duurste koelers gebruikt worden). Als de consument die settings namelijk wil activeren kan dat al tijd nog, maar standaard zal de consument nu een vaak een betere 'out of the box' experience hebben.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 14:36]

Arjant2 @Dennism25 maart 2024 11:42
Daarentegen blijkt uit de review dat de prestaties wel degelijk achterblijven bij hun eerdere review van de CPU en dat tevens de koeling nu al vrij luidruchtig is om de boel koel te houden.
De vraag is dan ook of de koeling het wel gaat trekken als je deze beperking er af haalt.
Dennism @Arjant225 maart 2024 12:03
Dat is niet vreemd, Tweakers test immers Intel cpu's nooit op de Intel spec, maar gebruikt de standaard instellingen van het moederbord waarmee ze op dat moment testen, wat dus 99 van de 100x bij high end DIY moederborden niet volgens de Intel spec is, maar waar bijvoorbeeld een powerlimiet van 4096W gehanteert wordt in plaats van 253W. Daarnaast gebruiken ze in reviews, net als alle andere reviewers ook zeer high end koelingen op speciale testbenches in (waarschijnlijk) een zeer goed geconditioneerde ruimtes, dit systeem zullen ze dan ook verwacht ik in dezelfde ruimte testen, maar zal niet de voordelen hebben van hun andere testbenches.

Dat ze dat verschil opmerken is dus logisch, ik zou het zelf echter niet als min punt beoordelen, maar juist als pluspunt dat de systeembouwer hier er moeite voor gedaan heeft om een systeem te leveren dat binnen spec valt met wat Intel adverteert en een consument dus op basis van die specificaties ook zou mogen verwachten. En niet klakkeloos een systeem aflevert dat feitelijk gezien door het gekozen moederbord buiten spec gedraaid wordt zonder dat de consument zich daar mogelijk van bewust is, waardoor een je een procentueel gezien bijna verwaarloosbare prestatie winst krijgt in bepaalde specifieke workloads, maar ook in die workloads een flink meer gaat verbruiken en ook hogere temperaturen gaat genereren.

Dit terwijl voor hetgeen dit systeem bedoeld is deze limiet normaliter niets uit mag maken, want bij gaming hoort zo'n cpu ver onder de powerlimiet te blijven. Ik vermoed dan dan ook dat Tweakers de maximale temperatuur en geluidsproductie getest heeft met iets als Cinebench, anders loop je namelijk niet tegen de powerlimiet aan.

Als de consument dan later zelf nog wil gaan overklokken en dus bewust de keuze maakt buiten spec te gaan draaien kan deze dan altijd nog zorgen voor koeling die daarvoor mogelijk meer geschikt is. Want is dat bij deze cpu's wel zeker een 'dingetje', wil je overklokken moet je daar wel de koeling voor hebben.
ruftman 25 maart 2024 10:19
Ik ken Sharkoon niet zo goed als leverancier van voedingen, maar voor die systeemprijs had ik wel een voeding van een bekendere naam verwacht. Vreemd ook dat daar niet meer aandacht dan die paar zinnen aan wordt besteed in de review.
Xfade @ruftman25 maart 2024 10:42
Slechts 2 jaar garantie op de voeding is ook niet geweldig. De betere merken bieden gewoon 5 tot 12 jaar.
Connr @Xfade25 maart 2024 12:10
En dan vertrouw ik de voeding nog altijd meer dan de AIO die er in zit.
phubert 25 maart 2024 09:01
Als het gaat om de meerprijs kan ik me alleen voorstellen dat dit het verwerkte 'arbeidsloon' is, maar in mijn optiek wel aan de pittige kant aangezien je een systeem als deze in een uur moet kunnen assembleren.
Alxndr @phubert25 maart 2024 10:36
Assemblage zou bij een systeem van deze prijs gewoon gratis moeten zijn, meer dan een paar tientjes kan het ze echt niet kosten.
sus @Alxndr25 maart 2024 13:02
Met "gratis" betaal je geen salaris, geen huur van een pand of verzin het. Juist in een markt waar de marges krap zijn, ga je niet ook nog eens arbeid cadeau doen.

Er wordt nogal simpel gedacht over "een paar tientjes". Die zijn aan de kan van de ondernemer (Alernate) iets meer dan "een paar tientjes" en kan zomaar zorgen dat het op het geheel een negatieve marge gaat geven als je dat cadeau doet.
Alxndr @sus25 maart 2024 15:11
D'r zit ergens het midden tussen verlies draaien en klanten een 'korting' geven in de vorm van gratis assemblage als je vele honderden euro's uitgeeft, laat staan 3000?
sus @Alxndr25 maart 2024 18:11
Bij mij in de winkel staat het keurig op de bon. Ook op een PC van 3-4k. Van de week nog een offerte de deur uit gedaan. Transparant zijn waaróm het gerekend wordt. Als je als tegenprestatie wel zorgt voor een keurige afwerking, voor een schone installatie van Windows, voor een testrapport waarmee je even laat zien dat je de boel ook echt getest hebt. Temperaturen in orde zijn. Je kan het inderdaad binnen een uur monteren. Dat kan. Je kan er ook voor kiezen iets minder gehaast te werken en een net product af te leveren.

Als je arbeid als korting weggeeft, dan maak je verlies. Want de marge is er domweg niet om het gratis in elkaar te zetten. Doe je dat wel, dan help je jezelf als bedrijf in de problemen. Rekeningen moeten nu eenmaal betaald worden - ook door Alternate.

Je laat extern assembleren tegen bedrag X of je doet het zelf. Risico ligt dan ook bij jou. Maar je kan van een bedrijf niet verwachten dat ze gratis werken.

[Reactie gewijzigd door sus op 22 juli 2024 14:36]

NeverSettle @Alxndr25 maart 2024 14:45
Niet mee eens, je kan het ook zien als garantie op een complete systeem (naast de garanties van de componenten). Ik weet niet hoe dat bij Alternate is geregeld, maar bij een van hun concurrent kan je een pre-built onder garantie laten onderzoeken (dus geen arbeidskosten).
Dorstlesser 25 maart 2024 11:38
Ik vraag me af wie de doelgroep is voor een systeem als dit.

Mensen die 3000 euro uit willen geven, dat zijn toch vrij hardcore PC gebruikers. De groep onder hen die wil pronken met de snelste hardware in een grote glazen bak en RGB verlichting, wil die juist niet meer personalisatie en ook kunnen zeggen dat ze het zelf gebouwd hebben? Voor hetzelfde geld zet je dan toch relatief eenvoudig zelf wat leukers in elkaar?

Daarnaast verwacht ik nog een groep die meer op zoek is naar een workstation en die bereid is meer uit te geven aan een systeem dat juist wat onopvallender, stiller en kleiner is dan wat je met zelfbouw kan bereiken.
Ludewig @Dorstlesser25 maart 2024 13:16
Er zijn genoeg mensen met veel geld, maar weinig kennis van zaken, tijd of zin om dit te doen.

Overigens zou ik juist als ik echt een gepersonaliseerd systeem zou willen hebben en daarvoor ook wil betalen, iemand inhuren die daar goed in is. Echt een pronkstuk maken is een vak apart en vereist skills die veel mensen niet hebben. Dat is iets heel anders dan alleen maar kiezen welke componenten je bij elkaar zet.
Verwijderd @Dorstlesser26 maart 2024 02:37
Mensen die 3000 euro uit willen geven, dat zijn toch vrij hardcore PC gebruikers. De groep onder hen die wil pronken met de snelste hardware in een grote glazen bak en RGB verlichting, wil die juist niet meer personalisatie en ook kunnen zeggen dat ze het zelf gebouwd hebben?
Dat laatste weet ik nog zo net niet. En zelfs als dat zo mocht zijn, dan is dat nog steeds een flinke hoeveelheid tijd en moeite dat erin gestopt moet worden en is er de vraag hoeveel vertrouwen iemand heeft in het resultaat van die huisvlijt.

Iemand die €3000 uitgeeft wil tenslotte ook gewoon een goed functionerende pc voor dat geld.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:36]

DarkWoesel 26 maart 2024 11:50
Letterlijk gestolen van de informatique deze build tho ☠️.
GoingToaster299 @DarkWoesel26 maart 2024 11:58
Voor de nieuwsgierigen: https://www.informatique....amepc-ultimate-intel.html
yinx84 25 maart 2024 08:57
Heb zelf sinds een aantal maanden ook een Thunderstorm PC van Alternate (uit de Xtreme serie) en ben er zeer tevreden over. Ik had m'n zinnen al gezet op zelfbouw, echter heb ik m'n systeem besteld op de GameForce beurs in Utrecht waar Alternate een stand had. Ze claimde 10% korting op alles, maar werd toch even geschrokken aangekeken toen ik bij de balie hun duurste pre-built PC wilde kopen :) Met wat telefoontjes naar het hoofdkantoor toch geregeld kunnen krijgen. De korting was vrijwel even hoog als de meerprijs, dus die beslissing was snel gemaakt.

Overigens nog een leuk detail: naast de 3 jaar garantie op het hele systeem behoud je ook je garantie als je je upgrades bij Alternate koopt. Destijds las ik ook op hun site dat ze complexere upgrades (bijv. nieuw moederbord) zelfs voor je inbouwen en je daarmee je garantie behoudt. Dit kan ik echter niet meer terugvinden, maar ik denk dat dit nog wel van toepassing is. Niet dat ik met zo'n systeem binnen 3 jaar een upgrade verwacht, maar toch!

Wel verbaasd dat ze zo'n SSD hebben gekozen. Mocht je èèn van hun pre-builds willen waar geen compromis wordt gedaan, dan moet je in de Xtreme of Limited Edition lijn kijken (i.p.v. de Pro).

[Reactie gewijzigd door yinx84 op 22 juli 2024 14:36]

Alxndr @yinx8425 maart 2024 10:33
Suggereer je nu dat als je upgrade met iets wat je elders koopt/het zelf vervangt, je geen garantie meer zou hebben? Dat lijkt me op z'n minst niet netjes, maar waarschijnlijk ook gewoon illegaal?

En 10% korting klinkt natuurlijk leuk, maar als het vergelijkbaar is met dit systeem, betaal je zelfs met €320 korting nog €130 voor het in elkaar zetten - dat is gewoon een (hoge?) marktconforme prijs.

IMHO zou een bedrijf waar je al je componenten koopt voor een PC koopt de assemblage gewoon gratis als service aan moeten bieden. Met een beetje ervaring kost een PC in elkaar zetten echt niet meer dan een (half) uurtje. 15% extra op een PC van duizenden euro's is in mijn ogen gewoon klanten naaien.
Cid Highwind @Alxndr25 maart 2024 10:48
Een PC bouwen is meer dan enkel alles in de juiste sleuf stoppen. Dat lukt inderdaad wel in een uurtje met alles goed aandraaien en dergelijke.

Het echte werk begint pas na het voor de eerste inschakelen van het systeem. Boot het systeem überhaupt? Indien nee, mag je meteen gaan troubleshooten voor eventuele incompatibiliteit, of problematische BIOS settings. Draait het wel, kan je beginnen met het installeren van het OS van voorkeur en alle drivers.

Daarna mag je nog eens een rondje doen om de stabiliteit te testen en dán pas kan het eventuele optimaliseren en tweaken gedaan gaan worden.

Bij het van de grond af opbouwen van een systeem ben je echt wel een halve dag zoet wil je het goed doen.

Ik vind de gevraagde prijs dan best wel fair, zolang het maar goed is gedaan natuurlijk. Het is tevens niet alleen het uurloon van het schroeven wat je betaalt, maar ook nog eens het vooronderzoek van de onderdelen en eventuele aftercare, alsmede een deel van alle overige kosten van hun bedrijfsvoering.

Een vast percentage van de PC prijs is natuurlijk wel een aparte manier van berekenen, het is niks duurder een systeem met een 4090 in elkaar te zetten als wanneer je er een 1660 in zou prikken. Maar goed, dat is een keuze. Iemand die een 4090 kan veroorloven heeft een wat breder budget, en op deze manier hou je de dienstverlening natuurlijk ook voor minder kapitaalkrachtige gamers beschikbaar. Voor beiden valt wat te zeggen :)
Alxndr @Cid Highwind25 maart 2024 11:00
Als ze zo'n prijs durven te vragen dan is het inderdaad te hopen dat ze testen, stresstesten, optimaliseren en dan het hele verhaaltje nog 3 keer opnieuw.

Ik weet jouw ervaringen niet, en ik ben zeker geen expert met maar een paar builds, maar na het bouwen is het toch voornamelijk wachten op het installeren en updaten van software of op het draaien van benchmarks. Die tijd kun je natuurlijk mee tellen, maar in de praktijk, zeker als je bij een computer winkel werkt, ben je dat gewoon productief andere zaken aan het doen.

Het softwarematigedeel van een PC bouwen zal echt niet langer moeten duren dan het hardwarematige deel? Onderzoek aftercare etc etc, is gerommel in de marge wat je over alle kopers van een systeem moet verdelen. (bovendien voorkom je daarmee verassingen qua compatibiliteit, noodzakelijke BIOS updates etc?)

Volgens mij komt 9 van de 10 mensen nooit terug voor problemen/service of wat dan ook? Dus die kosten worden ook zo uitgesmeerd dat het niet meer dan tientjes werk is - geen honderden euros.

(als dat wel zo is moet je toch eens goed na gaan denken over de kwaliteit van je personeel en leveranciers)

En sowieso, zelfs al zou het een halve dag aan werkloon kosten. Wat verdient iemand die op dit niveau werkt? Volgens mij is dat met €100 wel afgedekt, met €150 zeker.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 14:36]

Cid Highwind @Alxndr25 maart 2024 11:19
Bouw m'n PC's sinds het Pentium 4 tijdperk zelf. Een professional die het dagelijks doet, zal het vast sneller doen, laat staan de winnaars van de beurswedstrijden van weleer, die het in 10 minuten deden of minder. Maar wanneer je een dienst dus professioneel aanbiedt moet het gewoon goed zijn, juist om dus dure en tijdrovende aftercare te vermijden.

En ja, je kan zaken parallel doen, maar context switching kost ook tijd en reduceert de algemene productiviteit. Geen idee hoe hoog de werkdruk bij een zaak als Alternate is, maar marges bij webshops zijn naar mijn weten niet bijster hoog, dus ze zullen sowieso geen duimen hebben zitten draaien.

En 150 Euro is gewoon weinig geld anno 2024, laat staan 100€. Kijk eens naar wat je tegenwoordig bij een kapper betaalt. Voor niks komt de zon op, als het je te duur is, is het alternatief sowieso duidelijk: Zelf bouwen. Is nog leuker ook ;)
!mark @Cid Highwind25 maart 2024 12:22
En 150 Euro is gewoon weinig geld anno 2024, laat staan 100€. Kijk eens naar wat je tegenwoordig bij een kapper betaalt. Voor niks komt de zon op, als het je te duur is
De voornaamste concurrent - Azerty - vraagt voor assemblage van de hardware naar keuze 110 euro, of 125 indien je ook Windows+drivers wilt laten installeren.

M.a.w. het kan commercieel echt wel uit om iemand voor voor de gesuggereerde 100-150 euro per PC in dienst te hebben om ze te bouwen; anders boden ze het ook niet aan. Dat Alternate standaard 250+ vraagt is natuurlijk hun goed recht verder, maar ook anno 2024 geloof ik niet dat dat per se nodig is om uit te kosten te komen.

Neemt niet weg dat dit inderdaad gewoon een keuze is waar je als klant zelf voor kiest, persoonlijk zou ik zelfs als het gratis was nog gaan zelfbouwen omdat ik het op zijn tijd ook gewoon leuk vind :P
NeverSettle @!mark25 maart 2024 14:39
Had mijn zelfbouw systeem een tijdje terug opgestuurd naar Azerty nadat ik met troubleshooting niet verder kwam en zelf geen meerdere componenten had om te testen. Als ik een complete systeem bij hun had gekocht, dan scheelde mij dat onderzoekskosten. Bleek uiteindelijk een defecte CPU te zijn, onder garantie vervangen.

Achteraf had mijn zelfbouw dus weinig gescheeld qua prijs, maar goed door al dat troubleshooting kan ik nu best vlot een PC bouwen :P

Geen idee of dat hetzelfde is bij Alternate, ze vragen wel meer geld voor complete assemblage zie ik.

[Reactie gewijzigd door NeverSettle op 22 juli 2024 14:36]

Alxndr @Cid Highwind25 maart 2024 15:10
Als ik ff snel de eerste 5 resultaten voor "assemblagekosten PC" in Google aanklik, vind ik bedragen van 49,99 tot 99,99. Dat zijn bedragen die ik zou verwachten en me reeel lijken.

Bovendien kom ik bijvoorbeeld bij paradigit.nl tegen dat assemblage (à €99) gratis is bij het samenstellen van een PC - dat is eigenlijk precies wat ik bedoel: 'service'.

Maargoed, ik woon inmiddels al bijna 10 jaar niet meer in NL, dus ik heb geen idee hoe hard de inflatie is toegeslagen of wat voor service je tegenwoordig nog kan/mag verwachten van bedrijven.
WeetJeHetZeker @Cid Highwind25 maart 2024 11:50
De lange lijst dingen die jij opnoemt heb ik eigenlijk in 20+ jaar zelfbouw nog nooit hoeven doen.

Recentelijk nog 4 kasten in elkaar gezet, was gewoon plaatsen en draaien. Het is niet meer zo dat je systeem niet draait als je een philips cd rom speler paart met een harde schijf van x.

Maar ik kan begrijpen dat grote verkopers deze angst verspreiden, het is toch extra inkomen voor de dozenschuivers.
MornixRS @Cid Highwind26 maart 2024 11:28
Op zich klopt het wat je zegt alleen - i know N=1 - heb ik het in geen tien jaar meer meegemaakt dat een systeem niet boot. Sterker nog het installeren van het os (zowel Windows als Linux) duurde bij mijn laatste builds aanzienlijk korter dan de hardware in elkaar zetten. Dus als mij dat als amateur prima lukt waarom denk je dan dat de mensen die er hun brood mee verdienen het slechter zullen doen? Daarbij gok ik dat het proces bij hun behoorlijk gestroomlijnd zal zijn. Assemblage en installatie mag wat kosten maar de hier berekende prijs is wel aan de hoge kant.
Cid Highwind @MornixRS26 maart 2024 11:43
Bij mij is het meestal het wegwerken van de kabels wat het langste duurt. Al is het installeren van luchtkoelers ook nog wel eens een klusje wat enig geduld vereist. Daar kan immers ook het meeste misgaan en je wilt niet dat je koelpasta net niet helemaal lekker aansluit waardoor een of twee cores te warm lopen.

Maar verder is het ook niet dat jij en @WeetJeHetZeker ongelijk hebben hoor. Een PC zelf bouwen is makkelijker dan ooit, maar als je het goed wilt doen gaat is een uurtje wel erg optimistisch geschat.

Daar vind ik, op een bedrag van 3000€, een upmark van <10% ten opzichte van losse onderdelen nog wel te verantwoorden, zelfs wanneer het natuurlijk voor ons hobbyisten zonde van het budget is.

Wat me overigens wel verbaast is dat er niemand valt over de in het artikel aangehaalde verschil van >400€ t.o.v. zelfbouw. Dat is wel een erg overdreven getal, temeer omdat er voorbij wordt gegaan aan het moeten kopen van koelpasta en de verzendkosten van alle verschillende winkels die in de gauwigheid worden genegeerd.
MornixRS @Cid Highwind26 maart 2024 11:48
Ow maar daar ging mijn opmerking eigenlijk ook over. Daarom zei ik ook aan de hoge kant. Stel dat dat ze 2 uur over de assemblage en installatie doen dan zou een bedrag van max 200 euro in mijn ogen redelijk zijn. Twee keer zoveel is absurd. Daarnaast zou ik het belachelijk vinden meer te moeten betalen voor een assemblage van een duurder systeem.
CreatiXx @Alxndr26 maart 2024 23:02
u waanideeën en verwachtingen zijn ook echt buitensporig op dit topic, waanzinnig :D Je hebt sowieso garantie op het gehele systeem zoals dat is afgeleverd aan jou als koper maar dan ook in de staat zoals het is afgeleverd.

Gaan ze moeilijk doen omdat je je SSD hebt vervangen? Betwijfel ik. Echter ga je plots zelf je mobo, CPU & ram combo vervangen met iets nieuw en dan ook nog elders gekocht dan kan je niet lopen verwachten dat een winkel dit gratis en voor niets voor jou gaat troubleshooten want het is gewoon weg niet langer nog het systeem dat zij aan jou verkocht hebben. Garantie op hardware zal je altijd hebben maar je kan niet verwachten alles te mogen wijzigen en nog steeds claim te kunnen doen op een gratis diagnose. Dat lijkt me redelijk
A-tot-de-B 25 maart 2024 06:50
Voor ong het zelfde geld kan je een pc bouwen met een rtx 4090 wel met een andere processor dan. Voor 3200 euro zou ik het dan wel weten 8)7

Even los daarvan kan je discussie voeren of 450 euro teveel is ten opzichte van zelfbouw als je bedenkt dat je ook de arbeidskosten kwijt bent en als bedrijf ook nog wat winst moet maken.

[Reactie gewijzigd door A-tot-de-B op 22 juli 2024 14:36]

Verwijderd @A-tot-de-B25 maart 2024 07:07
Ryzen 7 met een 4090 lijkt me de betere keuze maar of 3200 lukt weet ik niet.

Knappe AIO en platinum voeding en je zit al over je budget.
Dekar @Verwijderd25 maart 2024 09:02
Neem een luchtkoeler. Is te doen voor onder 3100 met een 7950X3D en 4900
Sissors @Dekar25 maart 2024 10:10
Als je zo'n PC kast wil hebben zou ik nooit een luchtkoeler nemen.

En ik heb zelf een luchtkoeler erop, maar mijn kast is dicht. Als je voor een glazen kast gaat, en al helemaal eentje die zoveel glas heeft als deze, zou ik altijd voor een waterkoeler gaan. Gewoon ziet er mooier uit. (Overigens zijn de Arctic all in ones ook niet zo duur).
ArcticWolf @Dekar26 maart 2024 08:13
7800X3D is beter voor gaming... snap echt niet waarom ze hier voor een i9 hebben gekozen 8)7
Orky Rulez @ArcticWolf26 maart 2024 08:19
Anders raken ze er niet van af

/jk
WouterL @A-tot-de-B25 maart 2024 07:13
Op de componenten zelf wordt natuurlijk ook winst gemaakt.
keesdewit @WouterL25 maart 2024 08:05
Ja op 3200 euro aan hardware zit maar een paar tientjes marge op.
WouterL @keesdewit25 maart 2024 08:06
Ik heb geen zicht op de marges, maar er zit een verdien model op.
keesdewit @WouterL25 maart 2024 08:06
Ik heb dat wel en er zit weinig marge op.
xyonix @keesdewit25 maart 2024 08:57
Sorry maar wat een onzin, als je aan die kant van de tafel in dit wereldje zat dan zou je wel beter weten.
In dat geval zou geen enkele tent meer zelfbouwen maar prebuild branded systemen verkopen, en rara ze verdienen meer op zelfbouw dan op prebuild.
keesdewit @xyonix25 maart 2024 08:58
Ik ben de eigenaar van een dergelijke online shop. Volgens mij heb je mijn reactie onvolledig gelezen. Op de componenten zit weinig marge, maar het assembleren juist niet.

[Reactie gewijzigd door keesdewit op 22 juli 2024 14:36]

xyonix @keesdewit25 maart 2024 10:03
Kees, dan hoor ik graag welke mag ook via DM?
Want jouw marge verhaal klopt gewoon NIET! Ik zit aan de vendor zijde en weet dit dus 100% zeker.
keesdewit @xyonix25 maart 2024 10:05
Vraag de prijslijst van TechData, Copaco, Also, Ingram maar op en vergelijk de prijzen maar met de prijzen uit pricewatch hier op Tweakers. Dan zul je zien dat de marges (zonder kickbacks) enorm dun zijn. Zeker als je in ogenschouw neemt dat men mag retourneren en dat verzenden het liefst gratis moet.
xyonix @keesdewit25 maart 2024 14:23
Ken ze en heb ze, maar zoals gezegd zit ik ook aan de vendor zijde en zie toch iets anders gebeuren.
Wellicht met de merken en ook de dsitributeurs eens gaan praten. Kijken of je niet aan bepaalde enrollment kunt doen voor bepaalde partner programma's etc.

Dit zou je eigenlijk voor meer voordeel opleveren. Als je nu inderdaad nergens binnen een bepaald programma valt dan kan je alleen overleven van trading handel en dergelijke, daarmee win je inderdaad niet de wedstrijd.
fifanoob @keesdewit25 maart 2024 10:41
Omschrijf weinig eens in percentages? Wat is de marge dan op hoeveel % zit dat?
De 1 vindt 10% weinig de andere vind 20% weinig.
keesdewit @fifanoob25 maart 2024 10:42
Een tientje op een laptop van duizend euro.
fifanoob @keesdewit25 maart 2024 10:43
dus 1% marge? vind ik lastig om te geloven.
keesdewit @fifanoob25 maart 2024 10:44
Doe je onderzoek
fifanoob @keesdewit25 maart 2024 10:52
Bedrijfsresultaat groothandel in ict-apparatuur Hierbij wordt in de branche groothandel in ict-apparatuur gemiddeld een bruto marge van 28.3% behaald.
keesdewit @fifanoob25 maart 2024 10:53
Groothandel ja, niet de retail.
WeetJeHetZeker @keesdewit25 maart 2024 11:57
Dan moet je wel een mega afzet hebben, wil je winst maken.
En als je dan nog eens personeel hebt, dan moet je meer afzetten dan er gemaakt wordt.

Al met al, geloven doen we in de kerk.
batteries4ever @keesdewit25 maart 2024 09:59
Die begrijp ik niet: hoe lang ben je bezig zo'n systeem in elkaar te zetten? Lijkt me met 1-2 uur toch te doen. Daar €450.- voor te berekenen, zelfs met de betere garantie lijkt me gewoon vrij hoog.
xyonix @batteries4ever25 maart 2024 10:05
Je vergeet voor het gemak even nog wat meer dan alleen in elkaar schroeven.
Wat dacht je ervan OS erop knallen, zorgen dat alles werkt. Soms kom je onvoorziene dingen tegen die een consument niet zomaar opgelost krijgt.

En in dit verhaal ben je alleen nog maar alles ervoor aan het rekenen. Wat dacht je van alles erna? 2-3 jaar garantie op een TOTALE build?
batteries4ever @xyonix25 maart 2024 10:16
Tja, het zal wel. Onvoorziene dingen moeten natuurlijk niet te vaak gebeuren, als dat wel zo is kom je inderdaad aan dat soort marges.
Ah: ik zie op de site van Alternate: €150.- voor assembly (met 2 jaar garantie op het systeem) en €199.- voor garantie van 2 naar 3 jaar en €69.- voor de stresstest. Klinkt dan inderdaad niet onredelijk en dan zit je aan de €418.- Dan zou ik voor de €150.- optie gaan en de stresstest en garantie uitbreiding laten zitten.
WeetJeHetZeker @xyonix25 maart 2024 11:55
Wat dacht je ervan OS erop knallen
Nou nou, een prepared image erop knallen, wat een moeite!
Soms kom je onvoorziene dingen tegen die een consument niet zomaar opgelost krijgt.
Zoals dat je systeem niet opstart als je een philips cdrom speler paart met een harde sschijf van x?
O wacht, dat was meer dan 22 jaar geleden een probleem, nu niet meer.
xyonix @WeetJeHetZeker25 maart 2024 14:20
Nope, onlang nog gehad mobo van merk X mer GPU van merk X en specifiek 1 model GPU op elkaar wat out of the box niet werkt. Hiervoor moest je een oudere BIOS op de mobo eerst knallen wou dit werken.
Oftewel de meeste consumenten zullen hier niet aan denken, shit sterker nog de meeste bouwers denken hier nog niet eens aan. Dit probleem wordt dus bij de bouw al verholpen even als voorbeeld.
Mar nog steeds die fuxatie op alles wat ervoor gebeurt. Het gaat meer om wat er nog meer erna gebeurt en de garantie op een werkend totaal systeem.

Maar het grote verschil zit hem dus in garantie bieden op een kant en klaar systeem voor een duur van 2-3 jaar. Je kunt dus niet zomaar losse component prijzen tegenover een build neerzetten. Totaal niet realistisch.
WeetJeHetZeker @xyonix25 maart 2024 14:21
Toch mooi dat je geen merken kan noemen als het recentelijk was.
Maar de meeste consumenten zullen dan de gpu in de 14 dagen terugsturen en een andere kopen.
xyonix @WeetJeHetZeker25 maart 2024 14:31
Nee is niet de bedoeling helaas vanuit werk :)
GPU had dus ook geen probleem, daar ga je al.

Maar goed laat die fixatie los over losse prijzen vergelijken met complete build.
Nogmaals het gaat erom dat je voor eventuele service nu al betaalt die je in de toekomst op de totale build zo kunt claimen. Je betaalt ook uiteraard voor het gemak dat je niks zelf in elkaar hoeft te zetten en vervolgens draaiend moet krijgen.

Zelf zou ik het ook niet laten bouwen maar goed, genoeg mensen die dit wel willen en ook bereid zijn te betalen voor dit gemak. Met dus ook in achtneming die service op alles achteraf.

Ik denk dat we nu iets te simpel en snel kijken naar wat de tweaker die het zelf kan ervoor betaalt.
Dit geldt niet voor iedere gebruiker, hoe geweldig we ons zelf ook vinden.

Daarnaast ken ik ook genoeg mensen die het zelf kunnen maar de tijd er niet aan wilden spenderen en gewoon een kant en klare oplossing hebben gekocht vanwege het gemak.
keesdewit @batteries4ever25 maart 2024 10:02
Als je een ITer moet inhuren dan kost dat tegenwoordig tussen de 100 en 150 euro per uur, afhankelijk van zijn of haar expertise en ervaring. Ik denk dat als je dit systeem kwalitatief goed wil assembleren dat het net iets meer dan 2 uurtjes kost schat ik.
batteries4ever @keesdewit25 maart 2024 10:05
OK, het is lang geleden dat ik een PC gebouwd heb en b.v. geen water cooling e.d. Maar ik zou geen IT-er inhuren maar een technicus. Ik zou denken dat bij een regelmatige omzet zoals Alternate die mensen dat fluitend voor elkaar krijgen. Maar goed, jij hebt er meer zicht op dan ik.
A-tot-de-B @WouterL25 maart 2024 07:18
Uiteraard

[Reactie gewijzigd door A-tot-de-B op 22 juli 2024 14:36]

Mr-D. @A-tot-de-B25 maart 2024 13:12
en dan ook nog garanie moeten geven op wat jij hebt gebouwd, dus niet alleen de onderdelen.

Dus dan vind ik de €450 wel meevallen.
Niet dat ik het voor over heb hoor.

[Reactie gewijzigd door Mr-D. op 22 juli 2024 14:36]

xyonix @Mr-D.25 maart 2024 14:34
Exact dit!
WillySis 25 maart 2024 09:02
Het lijkt mij dat men voor de koeling gewoon zo veel mogelijk fans heeft toegevoegd. Met zoveel fans in verschillende richtingen gaan de fans elkaar vaak eerder tegenwerken, dan de airflow verbeteren. Een goed plan voor de airflow doet vaak wonderen met mindere fans.
Xfade @WillySis25 maart 2024 10:45
Het ding met deze specifieke kast is juist dat je de 6(!) fans bijgeleverd krijgt als je hem los koopt. Dus die gebruiken ze dan ook.
WillySis @Xfade25 maart 2024 17:35
Meer staat misschien leuker, maar is niet altijd beter, Met een fan-controller kan je de snelheid wel zo regelen dat ze de airflow niet al te veel in de weg staan.
Een goede airflow in de kast creëren is lastig, maar het kan de koelprestaties wel een enorme boost geven.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.