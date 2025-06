Inleiding

Ruim een jaar geleden keken we voor het laatste naar voorgebouwde game-pc's. We meenden toen een opwaartse trend te zien: de configuraties waren beter en de meerprijs ten opzichte van zelfbouw bleef redelijk beperkt. Ook dit jaar nodigden we alle fabrikanten weer uit om een high-end game-pc in te sturen, en Alienware, Alternate, HP en Xenith (Azerty) gaven daar gehoor aan. Note: Op 8:36 vermeldt de grafiektitel 3840x2160, maar het zijn (zoals ook wordt gezegd) de 1440p-resultaten. Onze opdracht aan de fabrikanten was simpel: lever de beste game-pc aan met een prijs rond de 3000 euro, liefst met een processor van de nieuwste generatie en sowieso met een Nvidia RTX 4000- of AMD RX 7000-videokaart. De gemaakte keuzes verschillen behoorlijk. De meeste ingestuurde pc's maken gebruik van een AMD-processor, maar ook Intel komt nog voor. Bij de videokaart valt de keuze juist meestal op Nvidia, al komen we ook een Radeon-gpu tegen. Wat de beste configuratie oplevert, is dus lang geen uitgemaakte zaak. Cpu Gpu Ram Ssd Adviesprijs Alienware Aurora R16 Core i9-14900KF RTX 4090 64GB 2TB € 4124* Alternate Thunderstorm Pro Ryzen 7 9800X3D RX 7900 XTX 32GB 2TB € 2799 HP Omen 35L GT16-0080nd Ryzen 7 8700G RTX 4080 Super 32GB 1TB € 2899 Xenith Extreme Aquilo PBA Ryzen 9 7950X3D RTX 4080 Super 32GB 2TB € 2999 * = Een verder identieke variant met Core i7, 4080 Super en 32GB ram kost 2924 euro, maar was niet beschikbaar als reviewsample. We vergelijken de game-pc's in deze test natuurlijk met elkaar, maar ook met onze nieuwste Desktop Best Buy Guide voor 4k-gaming. Dat systeem is met een totaalprijs van ongeveer 2250 euro wel wat goedkoper dan de meeste prebuilts, maar moet je zelf nog in elkaar zetten.

Alienware Aurora R16

Terecht of niet, de producten van Alienware, al de nodige jaren onderdeel van Dell, blijven voor velen een ietwat mythische status houden. Alienware was een van de eerste merken die vol op de gamingtrein sprong, met futuristisch ontworpen behuizingen die je tegemoet glinsterden. In vergelijking met die ontwerpen van weleer is de relatief compacte, zwarte towerkast van de Aurora R16 een beetje saai. Het slechts voor een klein deel transparante zijpaneel, dat bovendien niet van echt glas maar van acryl gemaakt is, doet het geheel zelfs wat ouderwets overkomen, al verraadt de USB-C-poort op de voorkant dat we toch met iets enigszins moderns te maken hebben. Het daar geplaatst Alienware-logo doet dienst als aanknop voor het systeem. Voorop tellen we al vijf poorten en ook aan de achterzijde heeft Alienware niet al te veel beknibbeld op de aansluitingen. Achterop zitten zes USB-A-poorten, tweemaal USB-C, zes analoge audiojacks, zowel optische als coaxiale S/PDIF en 2,5Gbit/s-ethernet. De antennes voor de Killer AX1675x-chip met Wi-Fi 6E-ondersteuning komen niet zoals gebruikelijk uit het moederbord, maar zijn vastgeschroefd in de kast zelf. Binnenkant Officieel was de configuratie van deze pc met een prijs van ruim 4000 euro iets te duur voor onze test, maar omdat we niet eerder een moderne Alienware-desktop hebben gereviewd, kon ik de neiging om met de hand over mijn hart te strijken niet onderdrukken. Het is dan ook de enige pc in de test met Nvidia's allerduurste topmodel aan boord, de GeForce RTX 4090. Voor transportschade hoef je niet bang te zijn, want die gpu zit op diverse plekken stevig vast met extra brackets. Wel is het een beetje suf dat Alienware geen voeding met de benodigde 16-pins-connector heeft uitgekozen, want de daardoor vereiste adapter zit nu vol in het zicht van het kijkraam. De processor is een Intel Core i9-14900KF, het topmodel van Intels op een na recentste processorserie. De nieuwe Core Ultra 200-chips zijn in games niet per se sneller, dus dat maakt de keuze verdedigbaar, maar dat was wel een aanzienlijk zuinigere optie geweest. We zullen moeten zien in hoeverre de 240mm-waterkoeler de Core i9 weet te koelen. Opvallend is dat de cpu is geïnstalleerd in een volledig custom Intel Z690-moederbord, dat vrijwel de volledige breedte van de kast beslaat. De poorten voor op de kast zijn letterlijk direct van het moederbord afkomstig, en dus niet zoals gebruikelijk via kabels aangesloten. De linkerhelft van het moederbord lijkt nog vrij standaard, met de vrm, processorsocket en geheugenslots. De rechterhelft wordt onder meer gebruikt voor de twee M.2-slots, waarvan er in onze configuratie eentje was gevuld met een WD PC SN810-ssd van 2TB, een redelijk vlotte PCIe 4.0-ssd. Niet alleen het afwijkende formaat, maar ook de custom 12-pins-voedingskabel in plaats van de reguliere 24-pins ATX-stekker maken het upgraden van het moederbord in deze pc onmogelijk - in elk geval zolang je geen zwaarder gereedschap dan een schroevendraaier gebruikt. De voorgeïnstalleerde 1000W-voeding is gebaseerd op de ATX12VO-standaard, wat betekent dat de 3,3V- en 5V-rails voor bijvoorbeeld harde schijven pas op het moederbord worden gecreëerd. Deze door Intel bedachte simplificatie van de stroomtoevoer in een pc zou tot een lager energiegebruik in idle moeten leiden, maar slaat in de zelfbouwwereld tot nu toe amper aan. De doorgewinterde zelfbouwer zal van Alienware's keuzes gruwelen. Het siert de fabrikant echter wel dat het een zeer uitgebreide, stap-voor-stap handleiding voor het in- en uitbouwen van vrijwel alle onderdelen aanbiedt, zodat je de pc, voor zover mogelijk, gemakkelijk zelf kunt repareren of upgraden. Ook zijn de sata-kabels naar de standaard niet-gevulde harddiskkooi alvast gelegd. Software, prijs en garantie Ons testexemplaar werd geleverd met Windows 11 Home, al levert Alienware tegen een meerprijs ook de Pro-versie. De voorgeïnstalleerde software blijft gelukkig beperkt tot de benodigde drivers en wat software van Alienware zelf. In het Alienware Command Center kun je bijvoorbeeld de temperaturen van diverse onderdelen in de gaten houden, de rgb-verlichting instellen en een overzicht van geïnstalleerde games bekijken in een 'game library'. De geteste configuratie van de Aurora R16 kost 4124 euro, wat hem veruit de duurste uit deze test maakt. Je kunt op de website van Dell echter ook goedkopere keuzes maken. Met een Core i7, RTX 4080 Super en 32GB ram in plaats van een i9, 4090 en 64GB, daalt de prijs al tot 2924 euro. Dell geeft standaard één jaar garantie, waarbinnen reparaties bij je thuis worden uitgevoerd, maar tegen een meerprijs kun je dat uitbreiden tot 3 jaar.

Alternate Thunderstorm Pro

Misschien komt de Alternate Thunderstorm Pro je bekend voor, want eerder dit jaar bekeken we al eens een pc uit deze serie met een Intel-processor en een Nvidia-videokaart. Die maakte gebruik van dezelfde Montech King 95 Pro-behuizing als de pc die Alternate dit keer instuurde, die met al zijn (gebogen) glaswerk en rgb-verlichting direct indruk maakt. Zowel de processor als de videokaart zijn dit keer echter afkomstig uit het rode kamp. Alle onderdelen van de kast die rgb ondersteunen zijn aangesloten op een centrale argb-hub in de achterkamer van deze 'dual-chamber'-behuizing, waardoor je de verlichting netjes via software kunt aansturen. Voor de fotografie hebben we 'm hieronder op rood gezet, maar je kunt naar wens kiezen voor allerlei lichteffecten. Met twee audiojacks, tweemaal USB-A en een USB-C-poort biedt de behuizing voldoende aansluitingen aan de voorkant. De aansluitingen aan de achterkant zijn die van het gekozen moederbord, een Gigabyte B650 Eagle AX. Dat is een redelijk basic B650-bord, bijvoorbeeld zonder PCIe 5.0 x16-slot, veel snelle USB-poorten of sneller-dan-gigabit ethernet. Wel beschikt hij over een draadloosnetwerkkaart met ondersteuning voor Wi-Fi 6E. Binnenkant Heel anders dan het systeem van Alienware op de vorige pagina, bestaat de pc van Alternate volledig uit standaardcomponenten, die je later dus naar hartenlust kunt upgraden. De kast kenden we zoals eerder gezegd al van de eerder geteste Thunderstorm Pro met Intel-cpu, en ook voeding en waterkoeler van Sharkoon komen ons bekend voor. Zoals we gewend zijn van Alternate, is het systeem netjes geassembleerd, met uitstekend kabelmanagement. Wel vind ik het jammer dat er niet alvast sata-kabels naar de harddiskcage zijn geleid; omdat die in de achterkamer van de behuizing zit, zie je ze toch niet. Vooral de basiscomponenten zijn dit keer anders. De processor is de vermaarde AMD Ryzen 7 9800X3D, met afstand de snelste gamingprocessor van dit moment. In de losse verkoop kun je door kleine leveringen en grote vraag amper aan dit model komen, dus een prebuilt is daarvoor een uitgelezen kans. Althans, tijdens het schrijven had de Thunderstorm Pro zo nu en dan zelf een 'onbekende levertijd', en het zou me niks verbazen als dat juist aan die cpu ligt. Ook voor de videokaart is Alternate bij dit model gewisseld naar AMD. De keuze is gevallen op een Radeon RX 7900 XTX Gaming OC van Gigabyte. AMD's topmodel is niet zo snel als de RTX 4090 van Nvidia, maar kan de 4080 Super doorgaans wel goed partij geven, zolang een game niet al te zwaar leunt op raytracing voor bijvoorbeeld lichteffecten en reflecties. Over zwaar leunen gesproken; de meegeleverde anti-sagbracket is netjes op het moederbord gemonteerd. Net als bij de pc die we eerder dit jaar testten, is Kingston de leverancier van het geheugen en de ssd. De Fury Beast DDR5-6000-geheugenkit van 32GB lijkt ons een uitstekende keuze. De geïnstalleerde Kingston NV3 is een pak vlotter dan de NV2 in de oude Alternate-pc. Software, prijs en garantie Alternate levert de Thunderstorm Pro met 9800X3D en RX 7900 XTX met Windows 11 Home. Op het systeem is behalve alle drivers niets voorgeïnstalleerd. Het systeem kost op het moment van schrijven 2799 euro en komt inclusief drie jaar garantie.

HP Omen 35L GT16

HP stuurde voor deze round-up zijn Omen 35L GT16-gamingdesktop in. Vorig jaar bekeken we nog een pc uit zijn Omen 45L-serie, die, je raadt het niet, een maatje groter was. Over dat systeem was ik niet erg te spreken; er werd nog een harde schijf gemonteerd als secundaire opslag en dat de behuizing geen USB-C-poort had, deed ook een beetje gedateerd aan. Beide zaken heeft HP bij de Omen 35L opgelost; voor de opslag wordt uitsluitend een ssd ingezet en vooraan op de bovenkant prijkt onder andere een mooie USB-C-poort op 10Gbit/s. Dat de Omen die ik vandaag bekijk een volume van 35 liter heeft, zal niet als een verrassing komen. Daarmee is de HP nipt de kleinste pc uit de test, want de Alienware is weliswaar wat smaller, maar wel een stuk dieper. De behuizing is een vrij regulier ogende midtower met een grotendeels geperforeerd voorpaneel en een zijpaneel met een raam van glas. De frontaansluitingen op het voorpaneel zijn met twee keer USB-A, één keer USB-C en een gecombineerde audiojack precies wat je zou verwachten. Aan de achterkant is het aansluitingenpaneel van het moederbord behoorlijk leeg. Je krijgt vier USB 2.0-poorten, twee USB-A-poorten op 5Gbit/s en een USB-C-poort op 10Gbit/s. Daarnaast tref je alleen drie analoge audiojacks, een bedrade gigabit-netwerkpoort en een clear-cmos-knop aan. Monitoruitgangen zijn er alleen van de videokaart. Er kan een draadloze netwerkverbinding worden opgezet via de voorgeïnstalleerde Mediatek MT7925-controller. Die ondersteunt Wi-Fi 7, maar is wel beperkt tot kanaalbreedtes van 160MHz. In de twee plastic uitstulpingen boven aan de achterkant zijn de antennes verstopt. Binnenkant De binnenkant van de HP Omen 35L GT16 is een feest der herkenning voor de zelfbouwer. In tegenstelling tot Alienware gebruikt HP uitsluitend standaardonderdelen. Het moederbord is weliswaar speciaal voor HP gemaakt, maar is van een normaal micro-ATX-formaat en ook de voedingskabels zijn standaard. Je kunt later dus prima onderdelen vervangen als je daar zin in hebt. Het moederbord maakt gebruik van de AMD B650-chipset en huisvest een Ryzen 7 8700G-processor. Dat is een socket AM5-cpu die gebruikmaakt van Zen 4-cores en vanbinnen stiekem een oorspronkelijk voor laptops ontworpen chip bevat. Daardoor heeft hij een veel krachtigere geïntegreerde gpu dan de normale Ryzen-modellen, zelfs die in de nieuwere 9000-serie. Hij heeft echter ook nadelen, zoals dat er maar acht PCIe 4.0-lanes beschikbaar voor een videokaart, terwijl dat bij de Ryzen 7000- en 9000-modellen zestien PCIe 5.0-lanes zijn. HP's keuze voor deze processor doet enigszins bizar aan. De krachtige geïntegreerde gpu, het grote pluspunt van de 8700G, wordt in dit gamesysteem met een losse videokaart niet gebruikt. Laat staan, je kunt hem niet eens gebruiken ook al zou je de videokaart eruit halen, want het gebruikte moederbord heeft geen monitoruitgangen. Het geringe aantal lanes voor de losse videokaart van deze cpu kan het primaire gebruiksdoel van deze pc juist wel in de weg zitten, zeker als je de gpu in de toekomst nog eens zou upgraden naar een sneller, nieuwer model. Voor nu krijg je een Nvidia GeForce RTX 4080 Super voorgeïnstalleerd, die stevig is verankerd aan de voorkant van de behuizing. De 850W-voeding met een Cybenetics Platinum-certificaat heeft gelukkig de benodigde 12Vhpwr-kabel, dus in tegenstelling tot bij de Alienware lopen er geen adapterkabels door de kast. Sowieso is het oog voor detail best hoog; de videokaart heeft bijvoorbeeld een custom backplate met verlicht Omen-logo en dat vierkantpatroon komen we op nog tal van plekken in de kast tegen. Gelukkig is de cpu wel de enige gekke keuze die we tegenkomen. De Kingston Fury DDR5-5200-kit van 32GB is een prima keuze, al had een iets hogere snelheid niet misstaan. Het is echter begrijpelijk dat een grote pc-fabrikant zich liever aan de door AMD gegarandeerde snelheden houdt. De Samsung PM9C1-ssd ondersteunt PCIe 4.0 en heeft een opgegeven snelheid van 5GB/s, wat vrij gemiddeld is. De capaciteit is met 1TB wel aan de lage kant; alle andere fabrikanten installeren een 2TB-ssd. Voor de koeling heeft HP twee frontfans en een outtake-fan geïnstalleerd, plus de 120mm-ventilator op de cpu-koeler. Ze zijn allemaal voorzien van rgb-verlichting. Het doet anno 2024 wat vreemd aan dat de voeding niet is verborgen door een tunnel, wat ook de reden zal zijn dat het zijpaneel aan de onderkant niet doorzichtig is. Het voordeel daarvan is dan wel weer dat alle onderdelen, inclusief de standaard lege maar wel al van kabels voorziene harddiskcage, vanaf één kant te benaderen zijn. Software, prijs en garantie HP levert zijn Omen 35L met Windows 11 Home en vraagt er 2899 euro voor, al was het systeem rond Black Friday voor ongeveer 2400 euro te verkrijgen. Naast de nodige HP-software, die onder andere gebruikt kan worden om de verlichting in te stellen, tref ik helaas ook een trialversie van de virusscanner McAfee aan. Het is tot op zekere hoogte begrijpelijk dat HP probeert wat extra geld te verdienen bij goedkope laptops met flinterdunne marges, maar dat soort troep hoort wat mij betreft niet thuis op een pc van bijna drieduizend euro. Ook staat er een bètaversie van Google Play Games voorgeïnstalleerd. De fabrieksgarantie bedraagt slechts één jaar en geldt op onderdelen en arbeidskosten, maar in tegenstelling tot bij Alienware wordt de reparatie niet bij je thuis uitgevoerd. Je bent het systeem dan dus een tijdje kwijt.

Xenith Extreme Aquilo

Het laatste systeem dat ik bekijk in deze round-up is de Xenith Extreme Aquilo. Onder de merknaam Xenith verkoopt de webwinkel Azerty tegenwoordig zijn voorgebouwde pc's, uiteraard via zijn eigen website maar ook via marketplaces zoals Bol. Onder de Xenith-naam vallen vier series, waarvan Extreme de een-na-hoogste is. Alleen de Epic-serie valt daar nog boven. De naam Aquilo is een knipoog naar de gekozen North-behuizing van Fractal Design; Aquilo was de Romeinse god van de noordenwind. Deze Fractal-kast staat al het hele jaar mee bovenaan de categorie behuizingen in de Pricewatch. Ondanks de stevige prijs en soms matige verkrijgbaarheid weet het strakke ontwerp met de kenmerkende houten latjes op het voorpaneel blijkbaar veel tweakers te charmeren. Voor de Xenith Extreme Aquilo gebruikt Azerty de zwarte variant met een glazen zijpaneel. De North heeft vanzelfsprekend moderne frontaansluitingen: tweemaal USB-A, een keer USB-C en twee audiojacks. Dankzij het gebruikte ASUS TUF-moederbord beschik je ook aan de achterkant over tal van aansluitingen. We tellen zes keer USB-A en twee keer USB-C (waarvan een zelfs op 20Gbit/s). Daarnaast krijg je twee monitoraansluitingen voor de igpu, 2,5Gbit/s-ethernet en vijf analoge audio-aansluitingen. Ten slotte zitten hier een knop voor bios-flashback, al staat de recentste bios reeds voorgeïnstalleerd, en de antennes voor de Wi-Fi 6-controller. Binnenkant Aan de binnenkant is de Xenith Extreme Aquilo strak en vrijwel volledig zwart gehouden. Naar rgb-verlichting kun je lang zoeken; Azerty richt de pc naar eigen zeggen op mensen die hun pc zowel voor werk als gaming willen gebruiken, of simpelweg gamers die wars zijn van een flashy uiterlijk. De kwaliteit van de assemblage is zoals gewoonlijk uitstekend. Handig is bovendien dat, hoewel er standaard geen ssd of harddisk met SATA is geïnstalleerd, de benodigde data- en stroomkabels alvast zijn aangebracht voor een eventuele uitbreiding. Zowel het TUF Gaming B650-Plus-moederbord als de RTX 4080 Super ProArt-videokaart zijn afkomstig van ASUS. Als processor is er gekozen voor een AMD Ryzen 9 7950X3D, een processor die uitstekende gamingprestaties dankzij de 3D V-Cache combineert met goede multithreadedprestaties van de zestien Zen 4-cores. Het doet misschien wat gek aan om nu nog voor een 7000-cpu te kiezen, maar een ideale optie bestaat er niet echt. De 9800X3D is weliswaar nog sneller in games, maar langzamer in andere veeleisende taken en bovendien slecht verkrijgbaar. Begin volgend jaar komt AMD waarschijnlijk met 9000X3D-cpu's met meer cores, die de beste gameprestaties en multithreadedprestaties in één cpu moeten gaan combineren. De processor wordt gekoeld door een Arctic Liquid Freezer III-waterkoeler van 240mm en bijgestaan door 32GB DDR5-6000-geheugen uit de Corsair Vengeance-reeks. Onder de heatsink op het moederbord gaat nog een Lexar NM790-ssd van 2TB schuil, wat mij betreft een uitstekende keuze. Ook de voeding is dankzij de aanwezige tunnel niet direct zichtbaar; het betreft een Corsair RM850e V2. Dat is een moderne psu die voldoet aan de ATX 3.0-standaard. In userreviews van die voeding wordt geklaagd over coilwhine, maar daar heeft in elk geval het exemplaar in ons systeem geen last van. Software, prijs en garantie Azerty levert zijn Xenith Extreme Aquilo met een Windows 11 Pro-licentie. Het systeem wordt geleverd met de nieuwste biosversie en alle benodigde drivers, maar volledig vrij van bloatware. Je betaalt 2999 euro voor de geteste configuratie en krijgt daarbij maar liefst vier jaar hardwaregarantie op de pc en alle onderdelen. Daarmee hanteert Azerty de langste garantieperiode van alle pc's uit de test. Op het moment van schrijven geldt bovendien een bundelactie met een gratis toetsenbord en muis van ASUS TUF Gaming ter waarde van ongeveer 90 euro, al loopt die actie voor zover bekend op 31 december van dit jaar af.

Vergelijking met zelfbouw

Systeemprestaties

Op deze pagina vind je alle testresultaten van de pc's in alle prestatietests die we uitvoeren, behalve de games; die staan op de volgende pagina. Cinebench 24 geeft een mooie eerste indruk van de cpu-prestaties, maar via zijn Graphics-test ook direct van de videokaart. In de multithreaded test van deze renderbenchmark gaat de Xenith Extreme Aquilo met zijn 16-core-cpu op kop, op de voet gevolgd door de i9-14900KF in de Alienware. Opvallend, want in onze eigen cpu-benchmarks was juist de Intel sneller; Alienware heeft hem blijkbaar een stukje teruggeschroefd. De andere processors zijn allemaal Ryzens met acht cores, maar de 9800X3D in de Alternate is daarvan duidelijk de snelste, terwijl de 8700G in de HP Omen het langzaamst is. Singlethreaded wint de 9700X in ons eigen Desktop BBG-systeem, maar de pc's van Alienware en Alternate volgen op korte afstand. De Xenith en HP zijn met hun iets oudere Zen 4-cores een stukje langzamer als het om de snelheid per core gaat. De Graphics-test draait aanzienlijk vlotter op Nvidia-hardware. De 4090 in de Alienware voert daarom de lijst aan, de 4080 Supers in de HP en de Xenith zijn min of meer even snel, en de RX 7900 XTX in de Alternate Thunderstorm Pro is een flink stuk langzamer. Geekbench 6 toont een gelijkaardig beeld, maar de Intel-chip doet het in de multithreaded test wat beter dan we bij Cinebench zagen. In echte applicaties weet vooral de Xenith Extreme Aquilo te overtuigen. Met zijn 16 cores is hij in andere veeleisende taken dan games ruim sneller dan de andere systemen. Alleen in Jetstream pakken systemen met een Zen 5-cpu de winst, omdat die browsertest vrijwel niet multithreaded is. Bij een langdurige test beginnen de Alienware Aurora R16 en Xenith Extreme Aquilo ongeveer even vlot, maar na de tiende run begint de Alienware enigszins te throttlen. De Xenith heeft daar geen last van en rondt de test dus het snelste af. De HP Omen is duidelijk de langzaamste en vertraagt halverwege de test nog eens iets extra, waardoor hij er ruim dubbel zo lang over doet als de Xenith. Voor een snelle indruk van de grafische prestaties draaien we diverse 3DMark-tests. Op de volgende pagina duiken we daar nog een stuk dieper in met diverse gamebenchmarks. De GeForce RTX 4090 in de Alienware Aurora R16 is in elke 3DMark-variant het snelst. In Time Spy komt de RX 7900 XTX met 13 procent langzamer het dichtst in de buurt, in de drie andere tests zijn dat juist de 4080 Supers. Van de drie systemen met die gpu is de HP het langzaamst, wat ongetwijfeld aan de relatief langzame cpu en zijn beperkte PCIe-bandbreedte ligt, al zijn de verschillen in elk geval in deze synthetische test niet al te groot. PCMark geeft een mooie algemene indruk van de systeemprestaties in diverse gebruiksscenario's. De Alternate-pc met de RX 7900 XTX en 9800X3D is in alle vijf de tests het snelst. De HP eindigt in vier van de vijf deeltests onderaan. Ten slotte kijken we nog naar de ssd-prestaties met PCMark 10 Storage. De prestaties van de ssd's in de HP en Alienware vallen een beetje tegen. Die in de Xenith en de Alternate zijn ongeveer even vlot. PCMark 10 - Storage - Totaalscore Pc Videochip Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter) Tweakers DBBG 4K Game PC GF RTX 4080 Super Ryzen 7 9700X 2.978 Xenith Extreme Aquilo GF RTX 4080 Super Ryzen 9 7950X3D 2.536 Alternate Thunderstorm Pro Rad. RX 7900 XTX Ryzen 7 9800X3D 2.516 HP Omen 35L GT16-0080nd GF RTX 4080 Super Ryzen 7 8700G 2.106 Alienware Aurora R16 GF RTX 4090 Ci9-14900KF 2.100

Gamebenchmarks

Op deze pagina vind je de testresultaten van vijf games op de geteste pc's, inclusief de recentste 4K Game PC in de Desktop Best Buy Guide. Avatar: Frontiers of Pandora In Avatar: Frontiers of Pandora is de Alienware Aurora R16 met zijn RTX 4090 ruim de snelste. De vier systemen met een RTX 4080 Super of RX 7900 XTX houden elkaar redelijk in balans. Op 4k ultra komen ze net niet aan de 60fps, maar met iets lagere settings of het gebruik van een upscalingtechniek moet dat prima lukken. Voor 1440p ultra voldoen ze met scores boven de 100fps ruim. Cyberpunk 2077 Ook in Cyberpunk 2077 is de Alienware op 4k ultra de snelste, maar de afstand tot de Alternate-pc met de RX 7900 XTX is wel kleiner. Met de Alienware kun je alles op ultra laten, met de andere pc's zouden we daar één stapje onder gaan zitten of DLSS of FSR gebruiken. Op 1440p ultra krijg je met alle systemen vloeiende framerates zonder dat je over settings na hoeft te denken. Met raytracing ingeschakeld zakt de Alternate-pc met zijn AMD-kaart weg; alleen op 1080p levert die nog een goed speelbare framerate op. Met de andere pc's kun je ook op 1440p nog prima raytracen, zeker als je dat combineert met upscaling. F1 23 De racegame F1 23 is het minst zware spel uit onze benchmarkset. Zelfs op 4k ultra noteren alle systemen framerates ver boven de 100fps. Zelfs met raytracing ingeschakeld kom je nog prima weg met de allerhoogste instellingen en resoluties. Alleen de Alternate Thunderstorm Pro komt door zijn AMD-videokaart net onder de 60fps uit, maar met een kleine settingtweak of gebruik van upscaling is dat eenvoudig op te lossen. Bovendien is dit type game niet supergevoelige voor iets lagere framerates. Starfield Starfield kun je met alle geteste systemen uitstekend spelen op 4k ultra. De Alienware is met zijn 4090 nog wel een stapje sneller dan de rest. De HP blijft ietsje achter. Total War: Pharaoh In Total War: Pharaoh zien we de HP voor het eerst echt duidelijk achterblijven, zelfs op de hoogste resolutie en kwaliteitsinstelling. Maar hoe lager de grafische kwaliteit, hoe meer last die pc krijgt van zijn relatief langzame processor. De overige pc's met 4080 Super of RX 7900 XTX zijn gewaagd aan elkaar, terwijl de Alienware op 4k-resolutie aan kop gaat. Daaronder zijn de framerates al zo hoog dat de cpu belangrijker wordt, wat de ultrasnelle 9800X3D-gaming-cpu in de pc van Alternate in de kaart speelt. Frametimes Een cpu-bottleneck zie je echter eerder terug in de frametimes dan in de framerates. Frametimes geven aan hoe vloeiend de framerate is, oftewel of de beelden gelijkmatig verdeeld over de seconde worden getoond. Bij hoge frametimes kunnen er bijvoorbeeld stotteringen in het beeld voorkomen. In de frametimes in vier van de vijf games op 1080p medium, de kwaliteitsinstelling waarbij de impact van de processor het grootste is, eindigt de HP Omen met zijn relatief langzame 8700G-processor inderdaad onderaan. De pc van Alternate is met zijn 9800X3D juist het snelst in alle games, op Avatar na. Op hogere resoluties en instellingen gaat de Alienware het vanwege zijn RTX 4090-videokaart steeds beter doen. Zelfs op 4k ultra zorgt de 8700G-cpu er echter nog altijd voor dat de HP in drie van de vijf games onderaan eindigt.

Koeling, geluidsproductie en energiegebruik

Naast de prestaties meten we ook het energiegebruik, de koelprestaties en de geluidsproductie van alle systemen. Energiegebruik In idle zijn de pre-builts van HP en Alienware het zuinigst. Zowel de 8700G als de Intel-chip zijn idle sowieso al wat zuiniger dan Ryzens uit de 7000- en 9000-series, maar vermoedelijk zijn de systemen ook wat energiebewuster afgesteld dan zelfbouwsystemen, wat de pc's van Alternate en Xenith in feite zijn. Onder gecombineerde belasting van zowel de processor als de videokaart blijft de HP het zuinigst met 377W. Het DBBG-systeem en de Xenith verbruiken rond de 450W. Je zou denken dat de Alienware met zijn RTX 4090 en Core i9 het meest zou verbruiken, maar dat is niet zo; de Thunderstorm Pro trekt meer vermogen uit het stopcontact. Warmteontwikkeling In alle pre-builts loopt de processortemperatuur verder op dan in het DBBG-systeem. De Xenith en de Alienware bevatten simpelweg een hongerigere processor die vanzelfsprekend warmer wordt. Maar in de gevallen van de HP Omen en de Alternate zijn de hoge temperaturen wel wat opmerkelijk. De videokaart blijkt in de pc van Alternate juist het best te worden gekoeld, op de voet gevolgd door de Xenith. In geen van de pc's komt de gpu-temperatuur ook maar in de buurt van de gevarenzone. Geluidsproductie Op het vlak van geluidsproductie zien we grote verschillen. In idle blijven de Xenith en de Alienware nog rustig, terwijl de HP met bijna 31dB(A) gemeten op een halve meter afstand al enigszins hoorbaar is. De Thunderstorm Pro van Alternate zouden we met 34dB(A) zelfs duidelijk hoorbaar noemen. Bij lichte belasting laat de pc van Alternate direct nog meer van zich horen. Zowel in de WebXPRT-browsertest als in PCMark 10 Express slaat de geluidsmeter uit naar ruim 38dB(A). De systemen van Xenith en Alienware blijven in die scenario's ruim onder de 30dB(A). Blender is ons testscenario voor maximale cpu-belasting. De Alienware blijft samen met het DBBG-systeem als enige onder de 30dB(A). De pc van Alternate laat 46dB(A) noteren en is daarmee met afstand het luidst. Tijdens het gamen, dus als ook de videokaart wordt belast, loopt dat zelfs nog wat verder op naar afgerond 50dB(A). De Thunderstorm is dus echt een pc voor de headsetgamer. De Xenith blijft tijdens het gamen het stilst met nog geen 32dB(A), en ook de HP en Alienware komen daar niet ver bovenuit. Het is overigens mogelijk om de Alternate-pc aanzienlijk stiller te krijgen door zelf een stiller fanprofiel in te stellen voor de casefans, via de voorgeïnstalleerde Gigabyte-software, en de videokaart met de fysieke schakelaar om te zetten van de standaard 'OC mode' naar 'Silent mode'.

Conclusie