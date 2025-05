Drie prebuilt game-pc's versus zelfbouw

Prebuilt pc's waren lange tijd een lachertje voor de doorgewinterde tweaker, maar de tijden van de propriëtaire aansluitingen, het singlechannelgeheugen en de harde schijf als enig opslagmedium liggen achter ons. Voorgebouwde pc's worden een steeds beter alternatief voor wie geen zin, tijd of kennis heeft om zelf een pc te bouwen, maar wie levert de overtuigendste configuratie?

In deze review zetten we drie kant-en-klare game-pc's tegenover elkaar én tegenover de systemen van de laatste Desktop Best Buy Guide, zoals diverse communityleden suggereerden onder de vorige vergelijking van prebuilts. We bekijken de pc's vanbuiten en vanbinnen, benchmarken de prestaties en meten de temperaturen, het stroomverbruik en de geluidsproductie. Ook vergelijken we de aanschafprijs van de pc met die van een zo vergelijkbaar mogelijk zelfbouwsysteem.

Van de traditionele oem's vonden we alleen HP bereid om een testexemplaar in te sturen; de fabrikant leverde een desktop uit zijn Omen-gamingreeks aan. Daarnaast hebben we twee 'combinatiedeelnemers': fabrikanten van pc-onderdelen die samenwerken met een lokale winkel om een systeem met zoveel mogelijk producten van hun merk samen te stellen. ASUS zocht de samenwerking op met Azerty, dat laatst nog de bronzen Tweakers Award voor webwinkels binnensleepte, terwijl MSI zijn systeem laat assembleren door Paradigit.

We vroegen deze en andere pc-fabrikanten om een gaming-pc aan te leveren die gebruikmaakt van de nieuwste generaties cpu's (Intel 13th/14th Gen Core of AMD Ryzen 7000) en gpu's (Nvidia RTX 4000 of AMD RX 7000), en die tussen de 2000 en 3000 euro kost. Daarvoor kun je zelfs anno 2023 toch nog een heel aardige game-pc samenstellen.