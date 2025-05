Desktop Best Buy Guide - Oktober 2023

Na ons uitstapje naar supercompacte pc's in de vorige editie van de Desktop Best Buy Guide, hebben we voor deze editie weer de meer gebruikelijke programmering hervat. De twee systemen die we samen met de community samenstelden, zijn namelijk puur gericht op gaming. Het ene systeem doet dat met het doel om op 1440p te gamen, terwijl we voor het tweede systeem de lat hoger leggen en op 4k gaan gamen.

Gamen op die hogere resolutie kost natuurlijk meer: onze systemen komen dan ook uit op een prijs van bijna 1400 euro voor het 1440p-systeem en nog eens ruim de helft meer, dik 2250 euro, voor het 4k-systeem.

Zoals inmiddels gebruikelijk hebben we alle onderdelen van deze twee systemen in huis gehaald en beide systemen in elkaar gezet. Vervolgens hebben we de systemen gebenchmarkt, zodat je een idee krijgt van de daadwerkelijke prestaties die je mag verwachten.

Systeem Budget 1440p-gamesysteem ~1350 euro 4k-gamesysteem ~2200 euro Benchmarks N.v.t.

Samen met de community

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op Gathering of Tweakers kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Daarna halen we de componenten in huis, bouwen we de systemen en draaien we er benchmarks op.