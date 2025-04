In deze tweede editie van de Desktop Best Buy Guide 'nieuwe stijl' hebben we weer zoals gebruikelijk samen met de community twee systemen samengesteld. We stellen ze niet alleen samen, de nieuwe BBG-werkwijze houdt in dat we de componenten ook in huis halen, de systemen bouwen en ze benchmarken. Daarmee kunnen we nog beter advies geven, aangezien incompatibiliteit van componenten, ruimtegebrek voor componenten en andere problemen waar je tegenaan kunt lopen, dan aan het licht komen. Zo krijg je een indruk van de prestaties die je van de voorgestelde pc's mag verwachten.

Deze keer hebben we twee gamesystemen samengesteld: een systeem voor mainstreamgaming, maar dan wel met hogere framerates of op een resolutie van 1440p, en een high-end gamingsysteem dat voorbereid is op upgrades met de nieuwe generatie hardware. Zo moet je de videokaart kunnen upgraden als je een mooie deal ziet voor een 4000-kaart van Nvidia of 7000-kaart van AMD, en is het systeem klaar voor snellere Gen5-ssd's. Het 1440p-systeem heeft een budget van ongeveer 1200 euro gekregen en ons next-genready gamesysteem kost ongeveer 2200 euro. We hebben beide systemen gebouwd en gebenchmarkt, waarbij we vooral naar de gameprestaties kijken. Daarnaast hebben we de rekenkracht, het energiegebruik en de geluidsproductie gemeten.

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op Gathering of Tweakers kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Daarna halen we de componenten in huis, bouwen we de systemen en draaien we er benchmarks op.

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Alle prijzen zijn inclusief btw.