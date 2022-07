Desktop Best Buy Guide

Waarom zou je met vakantie gaan als je je geld ook in een nieuwe pc kunt steken? Wie op zoek is naar een nieuwe game-pc, vanwege de nog altijd dalende prijzen van videokaarten en meer voorraad bij winkels of omdat je nog steeds geen PlayStation hebt kunnen bemachtigen, zit goed bij deze BBG-editie. We hebben twee op gaming gerichte systemen samengesteld en de derde is voor content creation: ideaal om straks vakantiefoto's en -videos te bewerken.

Voor een schappelijke prijs instappen is mogelijk met ons 1080p-systeem. Daarmee haal je een pc in huis die de nieuwste games kan draaien, zij het op een bescheiden resolutie en met framerates in de dubbele cijfers. Wie wat meer wil, kan kiezen voor het 1440p-systeem, waarmee je ook kunt gamen op grotere schermen en met hogere framerates; we mikken op 144Hz-schermen. Ons contentcreationsysteem delen we in twee: voor foto- én videobewerkers raden we een systeem met dikke videokaart aan en als je alleen foto's gaat bewerken, kun je een eenvoudigere kaart kopen. Met beide systemen, respectievelijk een RTX 3080 en een RTX 3060, kun je natuurlijk desgewenst ook nog een aardig potje gamen.

Zoals gebruikelijk zijn de DBBG-systemen in overleg met de Tweakers-community samengesteld. In het topic op Gathering of Tweakers kan iedereen zijn mening geven over het perfecte systeem. Het BBG-team plaatst een aantal weken voor publicatie voorstellen voor systemen in het Complete Systemen & Laptops-forum. Vervolgens kunnen alle forumbezoekers hun mening geven en over wijzigingen discussiëren. Bij het schrijven en samenstellen van de definitieve BBG gaan we uit van de feedback in de bovengenoemde topics, onze eigen bevindingen, de reviews van collega-hardwaresites en de ervaringen van medetweakers op het forum en in de gebruikersreviews.

Systeem Budget 1080p-gamesysteem ~900 euro 1440p-gamesysteem ~2000 euro Contentcreatiesysteem ~2000 euro

De prijzen van de diverse onderdelen worden in real time uit de Pricewatch opgevraagd en zijn daardoor aan verandering onderhevig. De prijzen in de tabellen worden vastgesteld op het moment van publicatie. Als een onderdeel meer dan eens in een configuratie voorkomt, wordt daarmee in de totaalprijs rekening gehouden. Alle prijzen zijn inclusief btw.

Let op: niet alle hardwarecombinaties zijn getest. Waar mogelijk controleren we op de correcte werking van de verschillende onderdelen, maar we kunnen niet garanderen dat alle componenten 100 procent compatibel zijn.