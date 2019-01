Samsung 970 Evo Plus

Samsungs m2-drives voor mainstreamtoepassingen zijn alweer aan de derde generatie toe. Tenminste, de 970 EVO Plus-serie die we van het Zuid-Koreaanse bedrijf ontvingen, is de derde serie, maar een volledig nieuwe generatie durft Samsung het niet te noemen. De Plus uit de naam van deze 970 EVO Plus is namelijk afkomstig van incrementele verbeteringen in de aansturing en in het nand zelf.

In eerste instantie komen de 970 EVO Plus-drives in capaciteiten tot 1TB beschikbaar, maar in april moet een 2TB-versie volgen. De kleinste drive, de 250GB-versie, krijgt een introductieprijs van 100 euro. Dat is meer dan de huidige prijs van de 970 EVO in 250GB-uitvoering, maar minder dan diens introductieprijs van 117 euro.

We zijn uiteraard benieuwd naar de prestaties van de nieuwe serie. We hebben de 250GB-, 500GB- en 1TB-uitvoering getest; op de prestaties van de de 2TB-versie moeten we tot medio april wachten.