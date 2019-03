De eerste generatie Western Digital Black-ssd's stamt uit 2017 en had destijds wat prestaties betreft niet zo gek veel in de melk te brokkelen: concurrenten als de 960 EVO deden meer voor minder. Daar kwam met de 2018-versie van de WD Black verandering in, want die pci-e-ssd met aanduiding SN700 combineerde prima prestaties met een scherpe prijs.

Voor de 2019-versie met aanduiding SN750 van de WD Black heeft Western Digital niet veel veranderd. De controller is in beginsel onveranderd gebleven en het bedrijf gebruikt nog steeds 3d-nand met vierenzestig lagen. De firmware is evenwel wat getweaked en belangrijker: WD heeft de maximale capaciteit verdubbeld tot 2TB voor de SN750 in plaats van 1TB in de SN700.

WD Black SN750 (2019) WB Black SN700 (2018) WD Black Pci-e (2017) Capaciteiten 250GB, 500GB, 1TB, 2TB 250GB, 500GB, 1TB 250GB, 500GB Controller WD 3-core ARM WD 3-core ARM Marvell 88SS1093 Nand 64laags 3d-nand (bics3) 64laags 3d-nand (bics3) 15nm tlc (Sandisk) Endurance 200TBW, 300TBW, 600TBW, 1200TBW 200TBW, 300TBW, 600TBW 80TBW / 160TBW Garantie 5 jaar 5 jaar 5 jaar Introductieprijzen 80usd, 130usd, 250usd, 500usd 120usd, 230usd, 450usd 109usd, 200usd

De controller is WD's eigen ontwerp, maar het nand is afkomstig uit de joint venture die het samen Toshiba (en dochter Sandisk) in FlashForward heeft. Dat nand is BiCS -nand en wordt als tlc-geheugen geconfigureerd. Zoals gebruikelijk is een stukje nand gereserveerd voor een slc-cache, maar cijfers hierover maakt WD niet bekend. Voor ons geteste 1TB-model lijkt die cache omstreeks 12GB groot te zijn. De maximale lees- en schrijfsnelheden naar de cache zijn iets groter dan bij het 2018-model en ook de snelheden naar het tlc-nand zouden iets hoger zijn. We testen de 1TB-drive en vergelijken die met het model van vorig jaar. Let wel: de capaciteiten komen niet overeen, want van de 2017 WD Black-versie hebben we enkel de 512GB-variant, terwijl we van de 2018-versie zowel de 500GB- als 1TB-variant hebben in huis hebben. Van de 2019-uitvoering, de SN750, hebben we vooralsnog enkel een 1TB-uitvoering.

Die uitvoering kost overigens iets meer dan de 2018-versie momenteel kost. De 500GB-versie kost zo'n vijftien euro meer dan die van vorig jaar en voor de 1TB-versie betaal je ongeveer twee tientjes meer. De 2TB-versie van de SN750 is per gigabyte relatief goedkoper en kost ongeveer vierhonderd euro, maar is pas dit voorjaar verkrijgbaar. Er zullen ook versies met extra heatsink verkocht worden, die optie zal tegen meerprijs op alle uitvoeringen behalve de 250GB-versie verkrijgbaar zijn.