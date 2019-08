Onze vorige ssd-Best Buy Guide stamt uit december 2018. In de tussentijd is de verkrijgbaarheid van diverse drives verslechterd, zijn nieuwe drives uitgekomen en natuurlijk de prijzen veranderd. Bovendien hebben enkele fabrikanten inmiddels m2-ssd's met pci-e gen4.0-interfaces uitgebracht, die vooralsnog enkel hun topsnelheid op AMD X570-borden kunnen halen. Daarom werd het hoog tijd onze ssd-BBG te actualiseren. We zullen in het vervolg elke twee maanden een nieuwe BBG publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de beste koop op het gebied van ssd's.

Zoals gebruikelijk in de ssd-BBG splitsen we de ssd's op in sata-drives en nvme-drives, met overwegend m2-aansluiting. Bovendien hanteren we diverse 'gewichtsklassen', waarbij we de sata-drives onderverdelen in capaciteitsgroepen: kleine drives van 250GB, drives van 500GB en drives van 1TB en groter. De nvme-drives verdelen we in drives van 250GB, drives van 500GB, drives van 1TB en drives van 2TB en groter.

Onze aanbevelingen op basis van prestaties en prijs zie je hieronder; op de volgende pagina's kijken we uitgebreider naar de drives, hun prestaties en hun prijzen. Voor wie niet alle tests zelf wil nalopen, hebben we de prestaties ook gevat in een prestatie-index, die in één getal een indicatie geeft van de prestaties.

Sata-drives

250GB

500GB

1TB en groter Adata Ultimate SU800 256GB € 43,70 Er zijn goedkopere alternatieven, zoals de WD Green of Crucials BX500, maar die zijn een stuk trager dan de SU800 van Adata. Voor ongeveer vier tientjes kun je met deze ssd een oude laptop of desktop een upgrade geven. Crucial MX500 512GB € 67,- De Crucial MX500, een oude bekende in de wereld van sata-ssd's, is niet de allergoedkoopste sata-drive, maar gezien zijn prestaties is het een goede keus voor prijsbewuste kopers die toch een aardige snelheid wensen. De budgetserie van Crucial, de BX500, is weliswaar een stukje goedkoper, maar ook veel langzamer; de MX500 biedt een betere mix tussen prestaties en kosten. Crucial MX500 1TB € 112,- Ook als je een iets grotere drive zoekt, kun je moeilijk om Crucial met zijn MX500 heen: de 1TB-uitvoering is niet alleen de goedkoopste ssd die we hebben getest hebben, maar presteert ook erg goed. De 860 QVO van Samsung is vrijwel even duur, maar ook een stukje langzamer. De duurdere 860-variant, de EVO, is dan weer iets sneller dan de MX500, maar ook flink duurder.

Nvme-drives