Intel voorziet 665p-ssd van 96-laags-qlc-nandgeheugen

Intel komt met een opvolger van de 660p-nvme-ssd's. De Intel 665p-ssd's krijgen qlc-nand dat uit 96 lagen bestaat, bij de 660p was dat qlc-nand met 64 lagen. Wanneer de 665p-serie op de markt komt en wat de ssd's gaan kosten, is nog niet bekend.

Intel toonde de m2-ssd tijdens zijn Memory and Storage Day in Seoul, schrijft Legit Reviews. De 665p bevat net als zijn voorganger 3d-qlc-nand, maar de chips hebben een hogere datadichtheid door gebruik van nand met meer lagen. De capaciteit van de dies blijft het zelfde met 1024Gbit per die, maar de dies zijn kleiner. De 665p-ssd's bevatten de SM2263-controller van Silicon Motion, die Intel ook gebruikt voor de huidige 660p-serie.

Volgens een demonstratie haalt een prototype van een 1TB-variant van de 665p sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 1887MB/s en 1816MB/s. Daarmee zijn de sequentiële snelheden zijn ruim veertig procent hoger dan die van de 660p met dezelfde capaciteit. De random lees- en schrijfsnelheden van de 665p zijn respectievelijk zo'n 195MB/s en 70MB/s. De benchmark toont dat de random snelheden van de 660p zo'n dertig procent lager liggen op 151MB/s en 53MB/s. Deze snelheden zijn relevanter voor prestaties in de praktijk.

Wanneer de Intel 665p op de markt komt en wat de ssd's kosten is nog niet bekend. Vermoedelijk zal de 665p-serie ongeveer even duur zijn als de 660p-serie, omdat er geen grote wijzigingen zijn. De 1TB-variant van de 660p kostte bij release ruim 200 euro, maar is tegenwoordig al verkrijgbaar voor 104 euro.

De 655p en 660p vergeleken. Foto's via Nathan Kirsch van Legit Reviews.