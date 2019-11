Intel brengt 665p-ssd van 1TB met 96-laags qlc-nandgeheugen uit

Intel heeft zijn 665p-ssd uitgebracht. Vooralsnog is er alleen een variant met 1TB flashgeheugen. Een 2TB-uitvoering komt begin volgend jaar. De ssd gebruikt qlc-nand dat uit 96 lagen is opgebouwd. De 665p is vrijwel gelijk aan de 660p.

Net als de Intel 660p-ssd's gebruiken de nieuwe 665p-uitvoeringen een SM2263-controller en zijn ze voorzien van een 256MB ddr3-cache en een grote hoeveelheid variabele slc-cache. Bij de 1TB-versie wordt maximaal 140GB van het nand als slc-geheugen aangestuurd en bij de 2TB-versie is dat maximaal 280GB.

Intel gebruikte in zijn 660p-ssd als een van de eerste fabrikanten qlc-nandgeheugen. Ook de nieuwe 665p-ssd's zijn gebaseerd op nandgeheugen met vier bits per cel, maar het gaat dit keer om geheugenchips die uit 96 lagen bestaan. Bij de 660p-serie werd nog geheugen met 64 lagen gebruikt. Er komen geen 512GB- en 256GB-versies van de 665p-ssd, meldt AnandTech. Bij de 660p-serie maakte Intel die wel. Bij kleine capaciteiten zijn de nadelen van qlc-geheugen sneller zichtbaar.

Volgens Intel resulteert de overstap naar 96-laags nandgeheugen in prestatieverbeteringen en een langere levensduur. De snelheid gaat maximaal 13,6 procent omhoog ten opzichte van de voorgangers, maar de levensduur zou met 50 procent omhooggaan. De levensduur van qlc-nandgeheugen is echter nog altijd lager dan die van tlc-geheugen.

De Intel 660p-ssd's behoorden sinds hun introductie tot de goedkoopste m2-nvme-ssd's op de markt. Het 1TB-model kost momenteel 109 euro. Verschillende media, waaronder TechPowerUp, melden dat de 665p-uitvoering een adviesprijs van 125 dollar krijgt. De nieuwe ssd is nog niet bij webshops verschenen.