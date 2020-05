Intel stapt in 2021 volledig over op 144-laags-nand voor ssd's

Intel zal in 2021 volledig overstappen op 144-laags-nand voor zijn sdd-line-up. Dat meldt het bedrijf in een presentatie. Ook kondigt Intel zijn Alder Stream Optane-ssd's aan. Deze maken gebruik van tweede generatie 3D Xpoint-geheugen met vier lagen en ondersteuning voor pci-e 4.0.

Rob Crooke, hoofd van Intels geheugentak, meldt dit in een presentatie aan enkele leden van de pers, schrijft Blocks and Files. Hij meldt onder andere dat het bedrijf later dit jaar een ssd uitbrengt met qlc -nand dat bestaat uit 144 lagen. Deze ssd krijgt de werknaam Keystone Harbor. In 2021 zullen alle Intel-ssd's gebruikmaken van 144-laags-nand, meldt de chipfabrikant. Het bedrijf werkt daarnaast nog steeds aan zijn plc -technologie, waarmee vijf bits per geheugencel opgeslagen kunnen worden. Verdere details hierover worden nog niet gedeeld.

Intel brengt daarnaast dit jaar zijn Alder Stream Optane-ssd's uit. Alder Stream maakt gebruik van tweede generatie 3D Xpoint-geheugen met vier lagen. De huidige generatie 3D Xpoint-geheugen bestaat uit twee lagen. Deze ssd's gebruiken daarnaast een vernieuwde geheugencontroller. Ondersteuning voor pci-e 4.0 wordt ook genoemd.

De chipproducent geeft aan dat het nog geen concrete informatie heeft over beschikbare opslagcapaciteiten voor Alder Stream. De huidige Optane-ssd's van het bedrijf zijn beschikbaar met 375GB, 750GB en 1,5TB aan opslagruimte. Met een verdubbeling zou de maximale capaciteit dus neerkomen op 3TB. De Alder Stream-producten die dit jaar uitkomen, zullen gebruikmaken van een single-port-ontwerp. Volgend jaar volgen dual-port-varianten, die tegelijkertijd op twee verschillende hosts kunnen worden aangesloten.

Verder bevestigt Kristie Mann, senior director van Optane DC-producten, de komst van Barlow Pass. Eerder dit jaar gingen er al geruchten rond over de komst van deze geheugendimms. Intel zal naar eigen zeggen meer informatie over Optane-producten delen in juni.

Een vergelijking van Intels 144-laags-nand en concurrenten. Afbeelding via Blocks and Files