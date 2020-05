MSI introduceert twee Z490 Unify-moederborden met volledig zwart ontwerp

MSI heeft deze week een tweetal Unify Z490-moederborden aangekondigd. Het gaat hierbij om de MEG Z490 en Z490i Unify. De moederborden hebben respectievelijk een atx- en mini-itx-formfactor. Beide modellen zijn volledig zwart en bevatten geen ingebouwde rgb-leds.

Met de Z490 Unify-serie gebruikt MSI een volledig zwart ontwerp, zonder enige rgb-leds. Het bedrijf deed dit ook al bij zijn X570 Unify-moederborden voor AMD Ryzen-cpu's. De fabrikant toonde vorige week al enkele Z490-moederborden, maar de Unify-modellen werden toen niet aangekondigd. MSI kondigde op dat moment geen mini-itx-moederbord aan.

De Z490i Unify, die het bedrijf deze week aankondigde, is hiermee momenteel MSI's enige mini-itx-moederbord met Z490-chipset, zo schrijft AnandTech. Het mini-itx-model heeft een achtfasige stroomvoorziening, en gebruikt actieve koeling door middel van een kleine fan in het koelblok. Het moederbord heeft twee dimm-slots voor ddr4-geheugen, een enkele pci-e x16-connector en twee m2-slots.

De MSI Z490i Unify

Qua connectiviteit beschikt de Z490i Unify over een Thunderbolt 3-aansluiting; het atx-model heeft dit niet. Ook heeft het moederbord enkele usb 3.2 gen 2-aansluitingen met snelheden tot 10Gbit/s, twee usb 3.2 gen 1-poorten met snelheden tot 5Gbit/s en twee usb 2.0-connectors. Het moederbord beschikt over een Intel AX201-chip met ondersteuning voor wifi 6 en bluetooth 5.1. MSI voorziet de Z490i Unify daarnaast van 2,5-gigabitethernet.

Het atx-model heeft een vrm-ontwerp met 16+1 fasen, en heeft ook actieve koeling met een kleine ventilator. De Z490 Unify heeft drie m2-aansluitingen, drie pci-e-slots en vier dimmslots voor geheugen.

Het grotere model beschikt daarnaast over drie usb 3.2 gen 2-connectors van het type A, twee usb 3.2 gen 1-aansluitingen en twee usb 2.0-connectors. De Thunderbolt 3-aansluiting wordt ingeruild voor een usb 3.2 gen 2-aansluiting van het type C, met snelheden tot 20Gbit/s. Ook heeft de atx-variant een ps2-connector voor een toetsenbord of muis. Verdere connectiviteit is vergelijkbaar met de Z490i Unify.

De Z490 Unify-moederborden staan op het moment van schrijven nog niet op de website van MSI, maar zijn inmiddels wel vooruit te bestellen bij enkele Nederlandse webshops. Het ATX-model staat te koop voor 329 euro, terwijl de mini-itx-variant 299 euro zou kosten. Het is nog niet bekend wanneer de moederborden exact geleverd zullen worden.

De MSI Z490 Unify