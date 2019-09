Platformgame Stela komt naar Apple Arcade en verschijnt 17 oktober voor Xbox One

Platformgame Stela komt in de komende weken beschikbaar via het Apple Arcade-abonnement en het platformpuzzelspel verschijnt op 17 oktober voor de Xbox One. De Steam-versie wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht.

Volgens de makers is Stela een filmische platformgame met gevaarlijke monsters en uitgebreide puzzels. Stela wordt gemaakt door SkyBox Labs, een studio die samen met 343 Industries aan Halo Infinite werkte. De Xbox One-versie gaat 20 dollar kosten.

De platformgame werd in maart aangekondigd voor de pc en Xbox One. Nu maakt de ontwikkelaar bekend dat de game ook uitgebracht wordt via Apple Arcade. Een exacte verschijningsdatum voor de iOS-versie noemt de studio niet; het spel komt 'in de komende weken' uit via de abonnementsdienst.

Op Steam staat de pc-versie van Stela nog altijd gepland voor 2019, maar in het persbericht over de Apple Arcade-versie en de Xbox-verschijningsdatum zegt de ontwikkelaar nu dat die versie in het eerste kwartaal van 2020 uitkomt. De reden van dat uitstel is onbekend.