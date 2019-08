Co-op-platformgame Trine 4 komt op 8 oktober uit

Trine 4: The Nightmare Prince van ontwikkelaar Frozenbyte en uitgever Modus Games komt uit op 8 oktober. De co-op-puzzelplatformgame komt uit voor de pc, Nintendo Switch, Xbox One en de PlayStation 4.

In Trine 4 worden de personages uit de eerdere delen bij elkaar gebracht, te weten de tovenaar Amadeus, de ridder Pontius en de met pijl en boog uitgeruste dief Zoya. Elk personage heeft zo zijn of haar sterke en zwakke punten, en spelers moeten daar rekening mee houden in hun queeste om in de wereld van Trine Prince Selius te vinden en terug te brengen naar de Astral Academy. Via donkere nachtmerries wordt deze prins steeds kwaadaardiger, waarmee hij een bedreiging voor de wereld vormt.

De uitgever brengt overigens niet alleen Trine 4: The Nightmare Prince uit; op 8 oktober komt ook Trine: Ultimate Collection beschikbaar voor spelers om de hele bestaande Trine-reeks en Trine 4 te kunnen spelen. Het nieuwe side-scrollspel heeft een volledig vernieuwd vechtsysteem, inclusief de nodige eindbazen. Er kunnen voor het eerst maximaal vier spelers tegelijk deelnemen, zowel lokaal als online.

Modus Games is zit onder meer ook achter Override: Mech City Brawl en de Extinction-serie. Het originele Trine kwam in 2009 uit en Trine 3 volgde in augustus 2015. Bij deze puzzelspellen draait het om het overwinnen van dynamische, fysieke puzzels en obstakels, waarbij het van belang is om goed gebruik te maken van de verschillende capaciteiten van de drie personages.