Broadcom neemt zakelijk bedrijfsonderdeel Symantec over voor 10,7 miljard dollar

Broadcom heeft een overeenstemming bereikt met Symantec over de overname van het zakelijke gedeelte van het beveiligingsbedrijf. Daarvoor betaalt Broadcom 10,7 miljard dollar. De bedrijven verwachten dat de overname volgend jaar is afgerond.

Met de overname wordt Broadcom eigenaar van Symantec Enterprise Security Business en krijgt het ook de rechten op de merknaam Symantec in handen. Het gedeelte van Symantec dat zich richt op consumentensoftware blijft bestaan, maar mag de naam dus niet meer gebruiken.

Het consumentenportfolio van Symantec bestaat uit Norton LifeLock en het bedrijf wil daarmee verder groeien. Symantec gaat als gevolg van de overname herstructureren en ontslaat 7 procent van het personeel. Dat maakte het softwarebedrijf bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers.Het zakelijke bedrijfsonderdeel van Symantec behaalde in het afgelopen boekjaar een omzet van 2,3 miljard dollar. Dat was ongeveer de helft van de totale omzet van het bedrijf.

De overname van Symantec door Broadcom werd al verwacht; de bedrijven waren al enige tijd met elkaar in gesprek. Broadcom verwacht dat de overname in het eerste kwartaal van het financiële boekjaar 2020 is afgerond. De bedrijven zijn nog in afwachting van definitieve goedkeuring door instanties en autoriteiten.

Vorig jaar deed Broadcom een andere grote overname. De chipmaker lijfde toen softwarebedrijf CA Technologies in voor 18,9 miljard dollar. Met de overnames wil Broadcom zijn werkzaamheden uitbreiden en zich naast hardware ook op software richten.