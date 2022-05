Avast gaat op in NortonLifeLock na bod van ruim 8 miljard dollar

NortonLifeLock en Avast gaan fuseren. Op basis van de koers van 27,20 dollar per aandeel van Avast op 13 juli, is met de overeenkomst een bedrag van tussen de 8,1 en 8,6 miljard dollar gemoeid.

In een gezamenlijk persbericht schrijven de bedrijven dat de Avast-aandeelhouders een combinatie van geld en nieuw uit te geven aandelen in NortonLifeLock krijgen. De deal wordt gewaardeerd op een bedrag van tussen de 8,1 en 8,6 miljard dollar; het exacte bedrag hangt nog af van een stemming onder de aandeelhouders van Avast.

Volgens de raad van bestuur van beide bedrijven is het samengaan gebaseerd op 'onweerstaanbare strategische en financiële afwegingen' en schept het kansen om 'een nieuwe, vooraanstaande, op consumenten gerichte cybersecuritybusiness te creëren'. Na de fusie komt het het beveiligingsplatform naar eigen zeggen beschikbaar voor meer dan 500 miljoen gebruikers. Beide bedrijven zeggen elkaar goed aan te vullen, met Avasts kracht op het gebied van 'privacy' en NortonLifeLocks kracht in 'identiteit'.

De huidige ceo en cfo van NortonLifeLock behouden hun posities. De ceo van Avast treedt naar verwachting bij NortonLifeLock aan als president en wordt lid van de raad van bestuur. De huidige directeur en medeoprichter van Avast treedt naar verwachting bij NortonLifeLock aan als een onafhankelijke directeur.

Als de fusie is afgerond, heeft het gecombineerde bedrijf twee hoofdkwartieren: een in het Amerikaanse Tempe, Arizona en een in Praag. De bedrijven schrijven dat er een aanzienlijke aanwezigheid in Tsjechië zal zijn. Het gecombineerde bedrijf wordt genoteerd aan de Amerikaanse Nasdaq.

Avast is een beveiligingsbedrijf uit Tsjechië en nam vijf jaar geleden het eveneens Tsjechische AVG over. Deze twee bedrijven bestaan sinds 1988 en 1997 respectievelijk. NortonLifeLock was voorheen de consumententak van Symantec. Dat gedeelte bleef over nadat Broadcom twee jaar geleden het zakelijke gedeelte overnam. Na die overname door Broadcom mocht de consumentendivisie de naam Symantec niet meer gebruiken, waarna de naam NortonLifeLock werd geadopteerd.