Avast neemt browserextensie I don’t care about cookies over

Beveiligingsbedrijf Avast heeft browserextensie I don’t care about cookies overgenomen. De extensie blijft volgens de ontwikkelaar gratis beschikbaar en de man zal ook blijven meewerken aan het project.

Ontwikkelaar Daniel Kladnik heeft het nieuws zelf bekendgemaakt via een blogpost. Daarin schrijft hij dat beveiligingsbedrijf Avast aangeboden heeft om het project over te nemen en hij dat voorstel heeft aanvaard. Het is niet duidelijk of de ontwikkelaar ook een geldsom in ruil heeft gekregen en hoeveel deze dan zou zijn.

I don’t care about cookies is een browserextensie waarmee cookiewalls op websites geweerd kunnen worden. De extensie blokkeert of verbergt in de meeste gevallen de cookiewalls. Als een website een gebruikersinput wat betreft cookies nodig heeft om te functioneren, accepteert de extensie doorgaans de cookie-voorwaarden. Op de begeleidende website van de extensie staat te lezen dat er in sommige gevallen wordt beslist om enkel de noodzakelijke cookies te accepteren in plaats van alle cookies. De extensie verwijdert ook geen cookies.

De extensie is beschikbaar voor de Google Chrome-, de Mozilla Firefox-, de Microsoft Edge- en de Opera-webbrowser. De Chrome-extensie is op het moment van schrijven meer dan een miljoen keer gedownload. Momenteel is de extensie aan versie 3.4.3 toe.