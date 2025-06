Google-developer publiceert tool die meldt als Chrome-extensie overgenomen wordt

Een softwareontwikkelaar van Google heeft een Chrome-extensie gepubliceerd die gebruikers waarschuwt als geïnstalleerde extensies van eigenaar veranderen. Als er iets verandert aan de eigenaarsinformatie, wordt er een rode waarschuwingsbadge getoond bij het extensie-icoontje.

De Chrome-extensie Under New Management controleert ieder uur of de ontwikkelaarsinformatie van geïnstalleerde extensies in de Chrome Web Store is gewijzigd, schrijft Google-ontwikkelaar Matt Frisbie op de GitHub-pagina van de tool. Als extensies verkocht of gecompromitteerd worden, is de nieuwe eigenaar in vrijwel alle gevallen van plan om bestaande gebruikers op te lichten, claimt Frisbie. Er kunnen dan bijvoorbeeld trackers of schadelijke code aan de extensie toegevoegd worden.

Normaliter krijgen gebruikers het niet te weten als een extensie van eigenaar wisselt, schrijft de ontwikkelaar. Met deze extensie worden gebruikers gewaarschuwd door middel van een rode badge die op het extensie-icoontje verschijnt. Overigens houdt de extensie het niet bij als er wijzigingen worden aangebracht aan de broncode; alleen als er iets verandert aan de informatie op de Chrome Web Store krijgen gebruikers een seintje. Frisbie laat weten dat hij ook werkt aan een soortgelijke extensie voor Firefox. Tegen The Register beweert hij dat het Chrome-ontwikkelteam ook al bezig is deze detectie standaard onderdeel uit te laten maken van de webextensies-api van de browser.

Google stopt vanaf aankomende juni met het ondersteunen van Manifest V2-extensies, omdat die minder privacyvriendelijk en veilig zouden zijn dan extensies op basis van Manifest V3. Bij laatstgenoemde is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om remote code te gebruiken, wat het voor Google gemakkelijker moet maken om de veiligheid van een extensie te toetsen. Frisbie stelt tegen The Register dat Manifest V3 hier over het algemeen succesvol in is, ook wanneer er na een verandering van eigenaar schadelijke code wordt toegevoegd, maar dat dit wel 'de enige verdedigingslinie' is. "Ook houdt Manifest er geen rekening mee als een nieuwe update niet per se kwaadaardig is, maar wel de gegevens van gebruikers kan exporteren of misbruiken, of advertenties kan injecteren", voegt hij toe.