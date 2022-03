Chrome-extensies moeten vanaf volgend jaar aangeven welke data ze verzamelen

Chrome-extensies moeten vanaf volgend jaar direct aangeven welke data ze verzamelen van gebruikers en hoe die data wordt gebruikt. Extensies die deze informatie niet weergeven, worden door Google verwijderd.

Google komt met nieuw beleid dat per 18 januari van volgend jaar ingaat, schrijft het bedrijf in een blogpost. Op de pagina van de Web Store waar de extensies te downloaden zijn, vinden gebruikers vanaf dat moment een extra tabblad waar de informatie komt te staan. Volgens Google moet dat in 'heldere, makkelijk te begrijpen taal' worden opgeschreven. Het gaat om het soort data dat wordt verzameld en wat de ontwikkelaar met die data doet. Gebruikers kunnen op kopjes klikken om er meer informatie over te krijgen.

De informatie moet door ontwikkelaars zelf worden aangeleverd. Google gaat niet automatisch controleren of de teksten overeenkomen met de data die daadwerkelijk door de extensies wordt verzameld. Als ontwikkelaars geen data hebben ingevuld, komt dat erbij te staan. Vanaf maart gaat Google ontwikkelaars een maand de tijd geven de info toe te voegen. Als ze dat niet doen, kan het bedrijf de extensies verwijderen, schrijft Google in een faq.

Google heeft tegelijkertijd ook zijn privacyregels voor extensies aangepast. Het blijft verboden om verzamelde data rechtstreeks door te verkopen, maar Google voegt nu toe dat het niet is toegestaan data te verzamelen voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties. Ook mag de data alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de extensie bedoeld is.