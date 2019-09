Google haalt dubieuze adblockers met 1,6 miljoen gebruikers uit Chrome-store

Google heeft twee adblock-extensies uit de Chrome Web Store verwijdert. De extensies blokkeerden advertenties maar verdienden daarnaast heimelijk aan affiliate-programma's door het plaatsen van cookies.

De extensies betreffen AdBlock van 'AdBlock, Inc' met meer dan 800.000 gebruikers en uBlock van 'Charlie Lee' met 850.000 gebruikers. In feite waren dit klonen van populaire extensies, schrijft AdGuard, dat constateert dat er nog veel meer clones in de Chrome Web Store staan.

De extensies zijn gebaseerd op de originele AdBLock-code en blokkeren dan ook advertenties, maar na zo'n 55 uur zorgen ze daarnaast voor de plaatsing van affiliatecookies in browsers. Deze zorgen ervoor dat als gebruikers aankopen doen op websites, de maker van de extensie een bepaalde provisie krijgt. Deze vorm van fraude wordt ook cookie stuffing of cookie dropping genoemd. De extensies haakten onder andere in op affiliateprogramma's van Teamviewer, Microsoft, LinkedIn, AliExpress en Booking.com.

Opvallend was volgens AdGuard dat de extensies bepaalde beveiligingsmethoden tegen detectie hadden: zodra een gebruiker een developer console in zijn browser opende, stopte de malafide activiteiten. Google heeft de twee extensies uit de Chrome Web Store verwijderd.