Chrome stopt medio 2024 met Manifest V2-extensies, mogelijk gevolgen adblockers

Google stopt medio 2024 in Chrome met het ondersteunen van Manifest V2-extensies. Dit zou voornamelijk gevolgen hebben voor adblockers, die hierdoor minder goed kunnen functioneren. Google zegt de afgelopen tijd Manifest V3 te hebben verbeterd om die zorgen weg te nemen.

Google zegt dat vanaf juni 2024, of Chrome-versie 127 en later, Manifest V2 wordt uitgefaseerd. Dit zal eerst gebeuren bij de Dev-, Canary- en Beta-versies van Chrome. Manifest V2-extensies worden dan automatisch uitgeschakeld en kunnen niet meer geïnstalleerd worden via de Chrome Web Store. Het bedrijf verwacht een maand de tijd nodig te hebben om feedback te kunnen bekijken, voordat Manifest V2-extensies ook in de stabiele Chrome-versies worden uitgeschakeld. Manifest V2-extensies blijven in de stabiele Chrome-versie dus nog tot in ieder geval juli volgend jaar werken.

Manifest V2 is onder meer een verzameling api's en regels die browserextensies, zoals adblockers, kunnen gebruiken. Google wil al jaren af van Manifest V2 en eigenlijk had die Manifest-versie sinds juni dit jaar uitgeschakeld moeten zijn. Dit werd uitgesteld, onder meer vanwege migratieproblemen naar Manifest V3. Deze nieuwe Manifest-versie krijgt voornamelijk veel kritiek van makers en gebruikers van adblockers, die zeggen dat de declarativeNetRequest-api, die de huidige webRequest-api moet vervangen, het voor adblockers moeilijker maakt advertenties te blokkeren. Google zegt dat deze verandering de privacy van gebruikers beter moet waarborgen.

Het bedrijf zegt deze api in de afgelopen tijd te hebben verbeterd, onder meer door het verbeteren van de contentfilteringondersteuning. AdGuards cto zegt nu 'heel hoopvol' te zijn dat adblockers kunnen blijven werken en kunnen verbeteren. Daarnaast heeft uBlock Origin een Lite-versie op basis van Manifest V3.