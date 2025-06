'Instagram werkt aan functie waardoor verhalen zeven dagen zichtbaar blijven'

Instagram lijkt aan een nieuwe functie te werken waardoor verhalen zeven dagen zichtbaar blijven. De feature kreeg de naam My Week mee. Het is niet duidelijk of de functionaliteit het ook tot in de definitieve versie van Instagram zal schoppen.

Ontwikkelaar Alessandro Paluzzi heeft op X een screenshot van de Instagram-app gedeeld waarin de functie wordt voorgesteld. Uit die screenshot blijkt ook dat gebruikers verhalen zullen kunnen wissen en verhalen aan hun carrousel zullen kunnen toevoegen. Instagram heeft de functie nog niet officieel aangekondigd.