Meta begint met aanbieden abonnement voor reclamevrij Facebook en Instagram

Meta is begonnen met het aanbieden van een abonnement waarmee gebruikers geen advertenties op Facebook en Instagram te zien krijgen. Het abonnement kost in principe 10 euro per maand, maar kost 13 euro via Android en iOS vanwege de commissie die Meta aan de appwinkels betaalt.

Afnemers van het abonnement kunnen Facebook en Instagram gebruiken zonder dat er advertenties aan hen getoond worden. Meta zegt daarbij: "Je gegevens worden niet gebruikt voor het tonen van advertenties." Er is ook de mogelijkheid om de sociale media gratis te blijven gebruiken. Daarover zegt Meta dat het wel gebruikersgegevens gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Er verandert niets aan de gebruikerservaring als gebruikers van de platformen voor de gratis variant kiezen.

Het abonnement werd een ruime week geleden door Meta aangekondigd, daarover schreef Tweakers een achtergrondverhaal. Het bedrijf stelde dat het met deze optie zou voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Desondanks stelde de European Data Protection Board enkele dagen later een verbod in op gepersonaliseerde advertenties op Facebook en Instagram. Het is volgens het samenwerkingsverband van verschillende Europese privacytoezichthouders nu aan de Ierse Data Protection Commission om maatregelen tegen Meta te nemen. Het is niet duidelijk wat er dan eventueel aan het abonnement zou moeten veranderen.