HMD brengt Nokia Clarity Earbuds 2+ uit voor 80 euro

HMD brengt onder de Nokia-merknaam de Clarity Earbuds 2+ uit voor 80 euro. De oortjes ondersteunen actieve noisecanceling en hebben hiermee volgens de Finse fabrikant een accuduur van zeven uur, met nog eens 35 uur met de oplaadcase.

De Nokia Clarity Earbuds 2+ zijn tien euro goedkoper dan de eerder uitgebrachte Clarity Earbuds 2 Pro, maar komen grotendeels overeen wat de specificaties betreft. Zo is de accuduur met de oplaadcase volgens HMD weer grofweg 35 uur. Bij de 2+ is dat ook zo wanneer actieve noisecontrol is ingeschakeld; de accu in de oplaadcase is namelijk 500mAh in plaats van 380mAh. Verder ondersteunt de vernieuwde variant Bluetooth 5.2, terwijl de 2 Pro-versie Bluetooth 5.3 ondersteunde. Beide varianten hebben een IPX4-rating, wat betekent dat de oortjes spatwaterdicht zijn.

Nieuw is de mogelijkheid om de oplaadcase draadloos op te laden. Het blijft daarnaast nog steeds mogelijk om de case via de USB-C-poort op te laden. Het bedrijf laat niet weten met hoeveel vermogen de case opgeladen kan worden en hoe snel de oortjes opgeladen moeten zijn. De Noika Clarity Earbuds 2+ zijn in de kleuren roze, paars en grijs beschikbaar. De andere oortjes uit de serie zijn alleen in het zwart verkrijgbaar.